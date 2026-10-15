Połączył Apple Watcha z Androidem. Ale jakim kosztem

Apple Watch jest jednym z wielu trików Apple'a na usidlenie użytkowników iPhone'ów. Każdy posiadacz przy powrocie na Androida, będzie musiał rozważyć nie tylko zakup nowego telefonu, ale i smartwatcha, bo Apple Watcha nie da się sparować z Androidem. To znaczy, nie da się jeżeli boisz się grzebania w oprogramowaniu.

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Apple Watcha połączysz z Androidem. Ale potrzeba do tego trochę gimnastyki

Niezależny deweloper przygotował rozwiązanie, które pozwala obejść ograniczenia Apple'a. Projekt Apple Watch Companion umożliwia sparowanie i aktywowanie zegarka Apple Watch bez użycia iPhone'a, a następnie zarządzanie wybranymi funkcjami urządzenia z poziomu smartfona z Androidem.

O projekcie Apple Watch Companion poinformował użytkownik @0x0SojalSec w serwisie X. Narzędzie ma otwarty kod źródłowy, a jego twórca wykorzystał techniki inżynierii wstecznej do opracowania sposobu komunikacji między zegarkiem Apple'a a smartfonem z Androidem.

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Rozwiązanie pozwala przeprowadzić proces parowania i aktywacji Apple Watcha bez konieczności korzystania z iPhone'a. Użytkownik może również sprawdzać informacje o baterii, zarządzać tarczami zegarka i zmieniać część jego ustawień. Dostępne są także podstawowe funkcje sterowania interfejsem urządzenia.

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Projekt jest jednak na wczesnym etapie rozwoju. Nie zapewnia pełnej zgodności z funkcjami dostępnymi podczas korzystania z Apple Watcha w połączeniu z iPhone'em. Wśród brakujących lub nieukończonych elementów znajdują się między innymi obsługa połączeń telefonicznych oraz integracja danych o zdrowiu i kondycji.

Root i Magisk są konieczne

Największą przeszkodą dla zainteresowanych użytkowników pozostają wymagania techniczne. Wersja Apple Watch Companion przeznaczona na Androida wymaga zrootowanego smartfona z zainstalowanym Magiskiem. Rootowanie zapewnia dostęp do uprawnień systemowych, których standardowe aplikacje nie otrzymują, ale wiąże się również z dodatkowymi komplikacjami.

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Deweloper potwierdził działanie rozwiązania na konkretnym zestawie urządzeń: smartfonie OnePlus 13 oraz Apple Watchu Ultra 2 z systemem watchOS 26.2. Dlatego nie można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że narzędzie będzie działać poprawnie na dowolnym telefonie z Androidem i każdym modelem zegarka Apple'a.

Osoby zainteresowane projektem mogą znaleźć jego kod źródłowy w serwisie GitHub, w repozytorium Apple Watch Companion. Sam dostęp do kodu nie gwarantuje jednak zgodności z posiadanym sprzętem ani dostępności wszystkich funkcji.

Producenci smartfonów również próbują obejść ograniczenia Apple'a

Apple Watch Companion nie jest pierwszą próbą połączenia zegarka Apple'a ze smartfonami innych producentów. Podobne rozwiązania rozwijają między innymi Huawei i vivo, a nad zgodnością urządzeń pracuje również Xiaomi.

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Dotychczasowe metody mają jednak istotne ograniczenie: do pierwszej konfiguracji zegarka nadal potrzebny jest iPhone. Projekt Apple Watch Companion dewelopera wyróżnia się możliwością przeprowadzenia parowania i aktywacji bez smartfona Apple'a.

Na obecnym etapie Apple Watch Companion pozostaje rozwiązaniem eksperymentalnym, skierowanym przede wszystkim do osób gotowych na modyfikowanie oprogramowania telefonu i samodzielne rozwiązywanie problemów ze zgodnością. Wszyscy pozostali - będący na bakier z "grzebaniem" w oprogramowaniu lub oczekujący pełnowymiarowej kompatybilności - będą musieli obejść się smakiem. Jednak patrząc na to co się stało z AirDropem, nie przekreślałabym możliwości, że Apple Watch i smartfon z Androidem spotkają się razem w dłoniach jednego, przeciętnego użytkownika.

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Zdjęcie główne: aileenchik / Shutterstock

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