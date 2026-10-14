Android Auto wreszcie przestanie mnie wkurzać. Wersja 18.0 zapowiada przełom

Android Auto szybko rzuca na deskę rozdzielczą Mapy Google, komunikatory i Spotify, ale entuzjazm opada przy próbie obsługi systemu fizycznym pokrętłem na tunelu środkowym. W moim przypadku, w autach Mazdy produkowanych gdzieś do 2024 r. dotyk podczas jazdy jest zablokowany, więc cała nawigacja spoczywa na okrągłym selektorze między fotelami, a to oznacza kręcenie gałką przypominające walkę z kursorem skaczącym po ikonach w nielogicznej kolejności.

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Wizualnie system również wypada topornie. Kafelki mają dziwne proporcje, grube czarne pasy marnują przestrzeń na panoramicznych wyświetlaczach, a animacje potrafią szarpnąć przy przełączaniu widoku. Na tym samym ekranie i z tym samym pokrętłem CarPlay od Apple'a wypada znacznie lepiej. Każdy obrót gałki z wyczuwalnym oporem przesuwa zaznaczenie tam, gdzie spodziewa się tego dłoń, czcionki są ostre, a zaokrąglone okna wypełniają matrycę co do piksela. Google zauważył tę przepaść i w tle szykuje przebudowę.

Projekt Cielo w kodzie 18.0

Zapowiedziana wcześniej przebudowa interfejsu Android Auto funkcjonuje wewnętrznie pod nazwą kodową „Cielo”. Szczegóły prac pochodzą z analizy serwisu 9to5Google. Część elementów może nie wyjść poza fazę testów, jednak najbardziej zaawansowane funkcje często udaje się wywołać wcześniej.

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Do kierowców zapisanych do programu beta zaczęła trafiać aktualizacja Android Auto 18.0. Okrągły numer brzmi obiecująco, jednak sam pakiet nie wnosi widocznych zmian ani nowych funkcji na ekranie samochodu. Zawartość tego wydania sprowadza się do standardowych poprawek błędów pod maską.

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Nowy launcher i obsługa widżetów

Podczas prześwietlania plików wersji 18.0 w kodzie znaleziono zasób „cielo_launcher”. Ot, to dowód na to, że „Cielo” jest oficjalnym kryptonimem nadchodzącego odświeżenia Android Auto.

Wcześniejsze aktualizacje ze wzmiankami o „Cielo” zawierały odniesienia do nowych układów ekranu. Łączy się to z zapowiedziami, według których odświeżony interfejs zagospodaruje większą powierzchnię wyświetlacza i wprowadzi obsługę widżetów.

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Stara nazwa „Coolwalk” była zlepkiem słów bez konkretnego znaczenia, natomiast „Cielo” po włosku i hiszpańsku oznacza „niebo”, choć trudno jeszcze ocenić, czy kryje się za tym wskazówka dotycząca wyglądu systemu.

Kiedy premiera? Szykujcie melisę

Wydanie Android Auto 18.0 dokłada kolejną cegiełkę do fundamentów pod nowy wygląd, ale w kodzie brakuje sygnałów zwiastujących rychłe wdrożenie zmian u kierowców.

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Równolegle we flagach systemowych wciąż wisi stary znacznik Coolwalk powiązany z przełączaniem jasnego i ciemnego motywu. Google pracuje nad przywróceniem jasnej kolorystyki od dawna, jednak w najnowszym wydaniu opcja ta nadal pozostaje wyłączona.

Tempo prac w Mountain View wystawia cierpliwość na próbę. Od pierwszych wzmianek o Cielo w listopadzie 2025 r. minął prawie rok, a kierowcy wciąż oglądają ukryte pliki w wersji beta. A ja nadal czekam na znak, męcząc się z klikaniem pokrętłem po koślawych kafelkach. Bo tak, staram się korzystać z Androida najwięcej, jak mogę. Tylko Android Auto to jeden z niewielu cierni w moim androidowskim życiu.

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Skoro w połowie października 2026 r. w kodzie wersji 18.0 dopiero kompletowane są zasoby nowego launchera, na przesiadkę poczekamy jeszcze co najmniej kilka miesięcy. Szersze testy interfejsu „Cielo” ruszą najpewniej na przełomie 2026 i 2027 r., a stabilnego wdrożenia można spodziewać się w pierwszym lub drugim kwartale 2027 r., w okolicach targów CES albo wiosennej konferencji Google I/O.

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