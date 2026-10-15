Deezer wprowadza cudowny przycisk. Poprosimy na Spotify

Deezer daje swoim słuchaczom możliwość wykluczenia z wyników wyszukiwania muzyki w całości wygenerowanej przez sztuczną inteligencję - i to nie tylko z rekomendacji. Francuska platforma właśnie ogłosiła wprowadzenie filtru, który pozwoli ukryć syntetyczne utwory, albumy i powiązanych z nimi artystów w wynikach wyszukiwania. Docelowo AI slop ma zniknąć ze słuchawek przed końcem bieżącego roku.

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Słuchanie muzyki na Deezerze będzie całkowicie wolne od AI. A to dzięki tej opcji

Nowa funkcja będzie dostępna w formie prostego przełącznika, który użytkownicy będą mogli w dowolnym momencie włączyć lub wyłączyć. Po jego aktywacji Deezer wykluczy całkowicie wygenerowane przez AI utwory, albumy oraz powiązanych z nimi artystów z wyników wyszukiwania. Osoby, które nie chcą rezygnować z dostępu do muzyki tworzonej przy pomocy sztucznej inteligencji, zachowają możliwość korzystania z niej po wyłączeniu filtru.

Deezer zapowiada globalne wdrożenie rozwiązania przed końcem 2026 roku. Dotychczas platforma usuwała muzykę wygenerowaną w całości przez AI z rekomendacji algorytmicznych i redakcyjnych. Nowa funkcja rozszerzy te działania na wyszukiwarkę, dając słuchaczom większą kontrolę nad tym, jakie treści mogą odkrywać w serwisie.

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Deezer chce ograniczyć zalew muzyki generowanej przez AI

Francuska platforma uzasadnia wprowadzenie filtru rosnącym zainteresowaniem użytkowników możliwością całkowitego ukrywania utworów stworzonych przez sztuczną inteligencję. Z badania przeprowadzonego przez Deezer i Ipsos w listopadzie 2025 roku wynika, że 45 proc. użytkowników serwisów streamingowych chciałoby mieć możliwość odfiltrowania w całości wygenerowanej przez AI muzyki.

Skala zjawiska jest coraz większa. Według danych Deezer na platformę trafia codziennie około 90 tys. w pełni wygenerowanych przez AI utworów. W dniach o największej liczbie przesłanych materiałów odpowiadają one za ponad połowę wszystkich nowych nagrań dostarczanych do serwisu.

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Od stycznia 2025 roku do sierpnia 2026 roku system wykrywania sztucznej inteligencji Deezer zidentyfikował ponad 42 mln syntetycznych utworów, które następnie wykluczono z rekomendacji algorytmicznych i redakcyjnych. Platforma oznaczyła również ponad 14 mln albumów jako zawierające muzykę wygenerowaną przez AI.

Deezer zwraca uwagę także na problem oszustw związanych z odtworzeniami. Według wcześniejszych danych firmy nawet 85 proc. odtworzeń muzyki wygenerowanej przez AI mogło mieć charakter oszukańczy - masowe publikowanie utworów może służyć wyłudzaniu tantiem, zwłaszcza gdy twórcy zalewają platformę setkami nagrań, licząc na wygenerowanie przychodów z części z nich.

Spotify również walczy z AI slopem, ale nie daje takich możliwości

Spotify także podejmuje działania przeciwko nadużyciom związanym z muzyką generowaną przez sztuczną inteligencję. Serwis koncentruje się jednak przede wszystkim na identyfikowaniu podejrzanych treści, ograniczaniu spamu oraz zwiększaniu przejrzystości informacji o sposobie powstawania utworów.

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Platforma oznacza profile artystów rozpoznanych jako "AI Personas", a powiązane z nimi nagrania i profile wyklucza z rekomendacji redakcyjnych oraz spersonalizowanych rekomendacji algorytmicznych. Wyjątkiem są sytuacje, w których użytkownik sam zdecyduje się obserwować dany profil. Spotify nie oferuje jednak analogicznego do zapowiadanego przez Deezer przełącznika, który pozwalałby całkowicie wykluczyć muzykę AI z wyników wyszukiwania.

Serwis walczy również z masowym przesyłaniem nagrań, duplikatami i manipulowaniem wynikami wyszukiwania za pomocą metadanych. Wcześniej usuwał dziesiątki milionów utworów uznanych za spam. Spotify wspiera ponadto standardy ujawniania informacji o wykorzystaniu AI w procesie produkcji muzycznej, w tym dotyczących generowania wokali, instrumentacji czy postprodukcji.

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Osobną kwestią pozostaje podszywanie się pod znanych wykonawców. Zasady Spotify zabraniają nieautoryzowanego klonowania głosów artystów przy użyciu AI oraz publikowania nagrań wprowadzających odbiorców w błąd co do ich autorstwa. Serwis usuwał już utwory naśladujące głosy popularnych muzyków, w tym Drake'a i The Weeknda.

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