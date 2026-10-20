Revolut z wielką awarią. Aplikacja nie działa

Awaria rozpoczęła się w rzeczywistości już rano, ok. godz. 8:00. Problemy trwają więc od ponad czterech godzin. Revolut potwierdził utrudnienia w działaniu oprogramowania, ale wciąż nie przywrócono standardowego funkcjonowania usług. Użytkownicy są odcięci nie tylko od pieniędzy, ale i od całej aplikacji.

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Revolut ma potężną awarię - są problemy z logowaniem i usługami

Serwis internetowy Downdetector pokazuje skalę awarii. Około godz. 10:00 ponad 2500 użytkowników zgłosiło, że ma problemy z działaniem usługi. Z czasem liczba raportów znacząco spadła do ok. 1000, a obecnie utrzymuje się na poziomie 1200.

Revolut oficjalnie potwierdził, że "doświadcza przerwy w świadczeniu usług, która wpływa na wiele funkcji". Firma jednak uspokaja, że wszystkie środki pieniężne i dane klientów pozostają bezpieczne. Równocześnie od momentu zidentyfikowania problemu pracuje nad jego rozwiązaniem.

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Awaria objawia się na różne sposoby. U mnie wygląda to np. tak, że raz bez problemu zalogowałem się do aplikacji. Wewnątrz nie ładowały się jednak niektóre moduły, takie jak historia transakcji. Następnie zobaczyłem błąd i zostałem z niej wyrzucony. Teraz nie jestem w stanie nawet się zalogować. Uruchamiając aplikację, widzę jedynie białe tło oraz logotyp Revoluta.

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Awaria wpływa nie tylko na działanie samej aplikacji czy wykonywanie przelewów. Użytkownicy raportują, że ich karty płatnicze Revolut również nie działają podczas zwykłych płatności w sklepach.

To tak naprawdę awaria Google’a

Co jest przyczyną utrudnień w dostępie do usług? Sam Revolut nie jest tu winny. Google obecnie mierzy się z awarią usług Google Cloud w regionie Europy Zachodniej na terenie Londynu. Backend Revoluta opiera się na rozwiązaniach technologicznego giganta. W praktyce nie działa system autoryzacji płatności, logowanie ani żadne inne kluczowe funkcje.

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Oznacza to, że musimy czekać, aż Google upora się z awarią. Revolut nie jest jedyną instytucją finansową, która ma problemy w związku z usterką systemów Google’a. Niemiecki oddział banku ING również potwierdził utrudnienia w logowaniu się do aplikacji i bankowości internetowej.

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