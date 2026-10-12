Europa szykuje się na blackout. Zmieni się sposób płacenia kartą

Każdy z nas choć raz spotkał się z sytuacją, gdzie awaria internetu lub usług banku doprowadziła do paraliżu - klienci nie mogli płacić kartą, bo terminale nie mogły połączyć się z serwerami banku. Takie sytuacje mają powoli odchodzić do strefy wspomnień, a to za sprawą m.in. Mastercard, który zapowiedział wprowadzenie zmian dotyczących płatności offline w całej Europie. Od lutego 2027 r. wszystkie nowo wydawane karty tej organizacji będą obsługiwać transakcje bez połączenia z siecią. Kilka miesięcy później podobny obowiązek obejmie terminale płatnicze.

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Mastercard przygotowuje rozwiązanie, które ma umożliwić płacenie kartą nawet podczas awarii sieci

Zmiany mają zwiększyć odporność europejskiego systemu płatniczego na awarie infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej, takich jak ta na półwyspie Iberyjskim w ubiegłym roku. W kwietniu 2025 r. rozległa awaria zasilania w Hiszpanii i Portugalii pozbawiła około 55 mln ludzi możliwości korzystania z płatności cyfrowych. Mastercard chce zapobiec tego typu kryzysom.

Mastercard zapowiada, że od lutego 2027 r. wszystkie nowo wydawane w Europie karty z jego logo będą przystosowane do płatności offline. Od maja tego samego roku wymóg obejmie również wszystkie nowe i wymieniane terminale płatnicze. Po wdrożeniu zmian klienci będą mogli płacić kartą z chipem i kodem PIN za podstawowe produkty oraz usługi nawet podczas awarii sieci.

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Rozwiązanie ma znaleźć zastosowanie przede wszystkim w supermarketach, sklepach spożywczych, aptekach i na stacjach benzynowych. Płatności offline będą mogły obsługiwać również automaty biletowe i urządzenia służące do zakupu usług transportowych.

Jak będą działać płatności kartą bez internetu?

Mechanizm opiera się na bezpiecznym przechowywaniu limitów wydatków na chipie karty. Gdy terminal utraci połączenie z siecią, będzie mógł zatwierdzić transakcję lokalnie, bez konieczności uzyskania bieżącej autoryzacji z systemu bankowego. Mastercard przewiduje limit do 200 euro na pojedynczą transakcję, przy czym ostateczne parametry ustali bank wydający kartę.

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Po przywróceniu łączności zapisane transakcje zostaną przesłane do rozliczenia. Dzięki temu brak połączenia z internetem nie musi automatycznie uniemożliwiać zakupów, a sprzedawcy będą mogli nadal przyjmować płatności w wybranych punktach handlowych.

Warto jednak zaznaczyć, że płatności offline nie będą oznaczać nieograniczonego dostępu do środków na koncie. Banki będą odgrywać kluczową rolę w ustalaniu warunków korzystania z tej funkcji, w tym limitów wydatków i liczby transakcji wykonywanych bez połączenia z siecią. Po przekroczeniu określonych parametrów karta może odmówić zatwierdzenia kolejnych zakupów.

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Rozwiązanie nie wyeliminuje również wszystkich problemów związanych z awariami. Sam terminal musi mieć zasilanie, a sklep powinien dysponować działającym urządzeniem i odpowiednią infrastrukturą. Płatności offline mają przede wszystkim ograniczyć skutki utraty łączności, nie zaś zagwarantować działanie całego systemu bez względu na okoliczności.

Mastercard ma za sobą liczne testy płatności offline w Europie

Nowe wymagania nie powstają od podstaw. Mastercard wdrożył już mechanizm płatności offline w Danii, Szwecji, Estonii i na Łotwie. Firma wskazuje również na sytuacje, w których rozwiązanie pomogło utrzymać ciągłość płatności pomimo zakłóceń infrastruktury.

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Podczas niedawnej burzy na Łotwie klienci mogli płacić kartami w sklepach zasilanych przez lokalne agregaty prądotwórcze. Z kolei wiosną 2026 r. awaria techniczna w Danii odcięła terminale od głównego systemu płatniczego. Procedury kryzysowe Mastercard pozwoliły wówczas kontynuować wiele transakcji w kluczowych punktach handlowych i usługowych.

Rozszerzenie rozwiązania na pozostałe kraje Europy ma być kolejnym etapem wzmacniania odporności infrastruktury płatniczej. Mastercard podkreśla, że prace nad zmianami obejmowały współpracę z partnerami, rządami, regulatorami i bankami centralnymi. Organizacja wskazuje również na inwestycje w lokalną infrastrukturę oraz cyberbezpieczeństwo.

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Zdjęcie główne: columbo.photog / Shutterstock

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