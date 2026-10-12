Ułyszałem, że iPhone Duo to pierwszy składak. Że co?

iPhone Duo to oficjalne wejście giganta z Cupertino w segment elastycznych konstrukcji. Sprzęt łączy dwa panele w jedną, smukłą bryłę za pomocą tytanowego zawiasu, który stawia wyczuwalny, precyzyjny opór mechaniczny. Inżynierowie wyeliminowali wrażenie obcowania z miękkim tworzywem sztucznym: zastosowano hartowane, elastyczne szkło, które pod naciskiem paznokcia zachowuje się identycznie jak klasyczna tafla w tradycyjnym smartfonie.

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O sile tego debiutu decyduje jednak integracja sprzętu ze świeżym wydaniem oprogramowania. Płynne przejście między zewnętrznym a wewnętrznym ekranem nie wymusza przeładowywania aplikacji, a interfejs dzieli się na niezależne strefy robocze z dokładnością, jakiej brakowało dotychczasowym nakładkom konkurencji.

Cała konstrukcja zwraca uwagę wzorowym wyważeniem. Po rozłożeniu obudowa mierzy zaledwie parę milimetrów grubości, ale stabilnie spoczywa w dłoni i nie ma tendencji do przeważania w stronę wyspy z aparatami. Apple dopracował mechanizm domykania do poziomu, w którym obie połówki stykają się równolegle, nie zostawiając żadnego prześwitu przy zgięciu.

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Zastosowane magnesy trzymają konstrukcję na tyle pewnie, że próba otwarcia telefonu jedną ręką wymaga użycia konkretnej siły. Zamiast delikatnego prototypu do sprzedaży wchodzi sprzęt przygotowany na codzienne tyranie w kieszeni dżinsów: odporny na pył i zoptymalizowany pod kątem wielogodzinnej pracy na jednym cyklu baterii.

Zbiorowa amnezja i osiem generacji Samsunga

Zdążyłem usłyszeć coś dziwnego nie raz. I nie dwa. Ba, nie trzy - bo moi znajomi pracują jak czułki dla mnie, relacjonując wszelakie ruchy i głosy o techu w ich sferach. I jestem zaskoczony, że uogólniając, ogół zachowuje się tak, jakby inżynierowie z Cupertino wczoraj zrobili zginany panel w garażu i jako pierwsi na świecie pokazali działający smartfon tego typu.

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Poznałem naprawdę patetyczne hasła o początku nowej ery i rzekomym powiewie świeżości, jakby przez ostatnie lata nikt nie widział na własne oczy elastycznego wyświetlacza.

To bzdura, bo Samsung wypuścił na rynek już 8 generacji swoich flagowych składaków. Osiem roczników, w trakcie których koreańskie zespoły krok po kroku likwidowały szczeliny, uszczelniały mechanizmy i katowały zawiasy w testach na setki tysięcy cykli.

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Kiedy konkurencja zbierała twarde dane z rynku i naprawiała bolesne błędy wieku dziecięcego, Apple przez lata deliberował głównie nad tym, jak zmienić wymiary dynamicznej wyspy w zwykłym smartfonie.

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Koreański producent zgromadził olbrzymie zaplecze doświadczenia, dzięki czemu wyznaczył rynkowe standardy i zawstydził spóźnionych rywali. Motorola dopiero niedawno pokazała swojego pierwszego dużego składaka o konstrukcji książkowej, po wcześniejszych eksperymentach z mniejszymi klapkami.

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W tym zestawieniu to właśnie Koreańczycy wzięli na klatę najcięższą robotę, ponosząc pełne ryzyko rynkowego pioniera. Mimo to internet traktuje obecne ruchy Apple niczym dziewicze lądowanie na nieznanym lądzie.

Siła systemu i wymuszone wsparcie twórców

Fakt: iPhone Duo przynosi potężną dawkę innowacji, szczególnie w samej warstwie oprogramowania, i to ten dopieszczony soft przyciągnął nagle uwagę masowego klienta. Aksamitne gesty, brak jakichkolwiek chrupnięć przy otwieraniu pulpitu i precyzyjne skalowanie okien robią kapitalne wrażenie od pierwszej minuty. Amerykański koncern ma bezdyskusyjną siłę przebicia: może wymusić na deweloperach natychmiastowe przepisanie interfejsów pod nowy format, co daje mu przewagę użytkową, o której rywale z Androidem mogli jedynie pomarzyć.

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Tylko że zachwyty w stylu „wreszcie powstał składak, który ma sens, wreszcie mamy pierwszy prawdziwy telefon tego typu” to zakłamywanie faktów.

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W moim odczuciu ta ogromna fala fascynacji wynika z obecności jabłka na obudowie oraz przeświadczenia, że system będzie dopięty na ostatni guzik. I to jest - najpewniej - najprawdziwsze zdanie, ale odbiorcy nie patrząc wcale na technologię giętkich ekranów, która dojrzewała na ich oczach przez niemal dekadę.

Bruzda na ekranie i przetarty szlak z Cupertino

W kwestii fizycznej bruzdy na środku wyświetlacza inni producenci dawno opanowali ten temat znacznie lepiej. Huawei oraz Oppo dopracowali zawiasy w kształcie kropli wody do tego stopnia, że palec przesuwający się po ekranie w zasadzie nie rejestruje wgłębienia. Apple nie dokonał tu żadnego cudu mechaniki; stworzył solidny zawias, który pod kątem głębokości rowka wcale nie wyprzedza azjatyckich konkurentów.

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Również proporcje i zredukowana grubość obudowy nie wzięły się z próżni. W tym konkretnym formacie Samsung ma za sobą dopiero jedną generację mocniej odchudzonych brył, dokładnie tak samo jak najnowsze konstrukcje z Chin. Wszyscy ci gracze musieli przejść żmudną drogę od topornych kloców przypominających dwa sklejone telefony do smukłych brył mieszczących się w kieszeni.

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Wmawianie sobie, że historia elastycznych smartfonów startuje wraz z premierą iPhone'a Duo, jest fałszowaniem rzeczywistości. Te urządzenia były na rynku od dawna, taniały, rozwijały się i zyskiwały trwałość bez jakiegokolwiek udziału inżynierów z Cupertino. Teraz Apple wszedł na gotowy, przetarty szlak z wybitnym systemem i potężną machiną marketingową, ale tytuł pioniera technologicznego nie należy mu się pod żadnym względem.

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