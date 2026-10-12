Minister zapowiada nowe zajęcia w szkołach. "Bezpieczeństwo dzieci priorytetem"

Jak relacjonuje w mediach społecznościowych minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, w ostatnich dniach NASK zgłasza wszystkie niepokojące informacje do służb.

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Konta publikujące nielegalne treści, powielające treści ekstremistyczne czy propagujące naśladownictwo sytuacji kryzysowych z ostatnich dnia są natychmiast zgłaszane do platform do zablokowania - zaznaczył.

Minister opisał, że sieć skanowana jest "pod względem ewentualnych dezinformacji i powielania fałszywych informacji". I jakby uprzedzając moje zarzuty, że konkretnych działań wymierzonych w platformy brakuje, dodał:

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W celu zapewniania pełnego bezpieczeństwa w internecie, w trybie przyśpieszonym Sejm przyjął ustawę, która umożliwi szybkie usuwanie nielegalnych treści, które mogą stać się inspiracją do przemocy. Teraz tym prawem zajmie się Senat – już we wtorek rano. Potem ustawa trafi na biurko prezydenta.

Szef resortu cyfryzacji podjął również decyzję o wprowadzeniu dodatkowych działań edukacyjnych w szkołach

Mają dotyczyć higieny cyfrowej, przeciwdziałania dezinformacji oraz rozpoznawania technik manipulacji.

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Cóż, tych w internecie niestety nie brakuje. Wygląda na to, że jedyną nadzieją ma być umiejętne rozpoznawanie dezinformacji i unikanie pułapek. Trudno bowiem liczyć na to, że platformy zrobią porządek z przestępcami.

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Dziś o zagrożeniach w sieci mówi się w innym kontekście, ale nadal bezkarni są oszuści. Rafał Brzoska zamieścił przykład przekrętu, w którym uwagę przyciąga zmyślona historia o zamachu na Krzysztofa Stanowskiego. "Team Meta nieustająco pluje nam w twarz" - stwierdził szef InPostu.

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Po działaniach Brzoski rząd w końcu zajął się sprawą bezkarności internetowych platform - lepiej późno niż wcale. Trudno uciec od wrażenia, że wielu problemów udałoby się dziś uniknąć, gdyby konkretne działania podjęto wcześniej.

Zdjęcie główne: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com

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