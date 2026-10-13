Koniec z przelewami BLIK na telefon w złe miejsce. Będą nowe przepisy

Jeśli dojdzie do zmiany numeru telefonu, może pojawić się problem. Szczególnie jeśli ktoś wyśle nam przelew BLIK na stary numer, a bank nie został powiadomiony o zmianie. Wtedy pieniądze mogą trafić do niewłaściwej osoby.

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BLIK ze zmianą - operatorzy telekomunikacyjni dostaną nowy obowiązek

Aby ograniczyć sytuacje przesyłania przelewów BLIK na zły numer telefonu, posłowie opracowali projekt. Zakłada on, że zmiany w ustawie Prawo komunikacji elektronicznej mają zobowiązać operatorów telekomunikacyjnych do przekazywania dostawcom usług płatniczych wykazu numerów telefonów, które po rozwiązaniu umowy mogą zostać przyznane innemu użytkownikowi.

Dzięki temu banki i inne instytucje przetwarzające płatności mogłyby otrzymać informację o wolnych numerach telefonu, które porzucili wcześniejsi klienci. Operatorzy sieci komórkowych mają określoną pulę numerów i jeśli dojdzie do rezygnacji z usług lub śmierci użytkownika, numer trafia ponownie do obiegu. Prędzej czy później może zostać znów wykorzystany.

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Mechanizm zaproponowany przez posłów miałby pozwalać na stałą weryfikację, czy numer telefonu przypisany do konta bankowego w dalszym ciągu należy do tej samej osoby, czy też zmienił właściciela. Z perspektywy nas, użytkowników, oznaczałoby to, że mniej przelewów będzie trafiać w złe miejsce. Oczywiście nie rozwiąże to całkowicie problemu - dalej mogą zdarzać się pomyłki ze strony użytkownika.

Jednym się to podoba, drugim nie

Wciąż mówimy jedynie o projekcie poselskim. Nie jest to jeszcze pełnoprawna ustawa. Mimo wszystko zaproponowane zmiany mają zarówno swoich przeciwników, jak i zwolenników. Operatorzy sieci komórkowych są zdecydowanie na nie, ponieważ cały obowiązek weryfikacji i zabezpieczenia sektora finansowego spadnie na nich. Firmy telekomunikacyjne jednak nie zajmują się świadczeniem usług finansowych.

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Z kolei banki i instytucje przetwarzające płatności (takie jak BLIK) oceniają zmianę na plus. Różnica zdań wynika oczywiście z tego, że jedna strona będzie bardziej obciążona niż druga. Wiele może się jeszcze zmienić.

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