Rachunki za gaz mogą przestraszyć. Trzymajcie kciuki za lekką zimę 

O możliwych podwyżkach cen prądu już wiemy. Pierwsze ostrożne szacunki mówiły o tym, że przeciętne gospodarstwo domowe może zapłacić w przyszłym roku nawet o 200 zł rocznie więcej. Nie lepiej sytuacja ma się mieć z gazem.

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Wiceprezes Orlenu Robert Soszyński podczas posiedzenia sejmowej Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych stwierdził wprawdzie, że na konkrety jest jeszcze za wcześnie.

- Jeśli chodzi o to, co stanie się z taryfą, to MyOrlen ma obowiązek uzgadniać co roku taryfę w URE. Czy ostatecznie taryfa na rok przyszły będzie większa i o ile większa niż obecnie, w tej chwili nie odpowiemy na to pytanie, gdyż nie jesteśmy w stanie dziś tego stwierdzić - przyznał.

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Powodów do wiary w to, że nie będzie aż tak źle, na ten moment zbyt wielu jednak nie ma.

Jeśli ceny przez najbliższe trzy miesiące będą takie jak w tej chwili lub wyższe na rynkach europejskich, to z pewnością ostateczny wniosek do URE będzie wskazywał na podniesienie ceny - dodał Robert Soszyński.

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Polska gotowa na sezon zimowy

Tak przynajmniej zapewnia Piotr Masłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, cytowany przez portal biznes.interia.pl. Jak przekonuje, Polska jest gotowa do sezonu zimowego dzięki "zdywersyfikowanym dostawom gazu ziemnego, rozbudowanej infrastrukturze gazowej oraz wypełnionym magazynom".

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Według deklaracji magazyny gazu ziemnego wypełnione są blisko w 100 proc. Podobnie było zresztą rok temu, dzięki czemu staliśmy się przykładem do naśladowania dla całej Unii Europejskiej. I w tym roku zapasy gromadziliśmy prędko.

Szacuje się, że w sezonie 2026/2027 maksymalne krajowe zapotrzebowanie na gaz wyniesie 118 mln m sześc. dziennie. Tymczasem rekordowe zużycie z 22 lutego 2026 r. wyniosło 102,6 mln m sześc. na dobę, jak przypomina Biznes Interia.

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