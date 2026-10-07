Rachunki za gaz mogą przestraszyć. Trzymajcie kciuki za lekką zimę
Optymizm nie jest wskazany, bo zderzenie z rzeczywistością może być bolesne - sytuacja związana z ceną gazu na 2027 musi niepokoić.
O możliwych podwyżkach cen prądu już wiemy. Pierwsze ostrożne szacunki mówiły o tym, że przeciętne gospodarstwo domowe może zapłacić w przyszłym roku nawet o 200 zł rocznie więcej. Nie lepiej sytuacja ma się mieć z gazem.
Wiceprezes Orlenu Robert Soszyński podczas posiedzenia sejmowej Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych stwierdził wprawdzie, że na konkrety jest jeszcze za wcześnie.
- Jeśli chodzi o to, co stanie się z taryfą, to MyOrlen ma obowiązek uzgadniać co roku taryfę w URE. Czy ostatecznie taryfa na rok przyszły będzie większa i o ile większa niż obecnie, w tej chwili nie odpowiemy na to pytanie, gdyż nie jesteśmy w stanie dziś tego stwierdzić - przyznał.
Powodów do wiary w to, że nie będzie aż tak źle, na ten moment zbyt wielu jednak nie ma.
Jeśli ceny przez najbliższe trzy miesiące będą takie jak w tej chwili lub wyższe na rynkach europejskich, to z pewnością ostateczny wniosek do URE będzie wskazywał na podniesienie ceny - dodał Robert Soszyński.
Polska gotowa na sezon zimowy
Tak przynajmniej zapewnia Piotr Masłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, cytowany przez portal biznes.interia.pl. Jak przekonuje, Polska jest gotowa do sezonu zimowego dzięki "zdywersyfikowanym dostawom gazu ziemnego, rozbudowanej infrastrukturze gazowej oraz wypełnionym magazynom".
Czytaj też:
Według deklaracji magazyny gazu ziemnego wypełnione są blisko w 100 proc. Podobnie było zresztą rok temu, dzięki czemu staliśmy się przykładem do naśladowania dla całej Unii Europejskiej. I w tym roku zapasy gromadziliśmy prędko.
Szacuje się, że w sezonie 2026/2027 maksymalne krajowe zapotrzebowanie na gaz wyniesie 118 mln m sześc. dziennie. Tymczasem rekordowe zużycie z 22 lutego 2026 r. wyniosło 102,6 mln m sześc. na dobę, jak przypomina Biznes Interia.
W Spider’s Web od kwietnia 2021 zajmuje się tematami związanymi z ekologią, przyrodą, ochroną środowiska, architekturą, miastami przyszłości, transportem publicznym z pociągami na czele i, rzecz jasna, wpływem technologii na nasze zwykłe życie. Zaczynał od pisania o grach – przede wszystkim w serwisie gamezilla.pl, z przerwą na gram.pl. Następnie zajął się opisywaniem technologii, robiąc to w takich portalach jak next.gazeta.pl, a potem serwisach technologicznych grupy WP (tech.wp.pl, dobreprogramy.pl, gadżetomania.pl – będąc redaktorem prowadzącym – czy polygamia.pl). Prywatnie fan Morrisseya, morza, bloków z wielkiej płyty i dziwnych budynków, o których zdarza mu się zresztą pisać.