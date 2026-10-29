Sony pokazuje nowe pady do PS5. Takiego DualSense jeszcze nie było
Sony odświeża wygląd PlayStation 5 za pomocą nowej kolekcji akcesoriów. Prism Collection wyraża współczesny zachwyt wzornictwem przemysłowym lat 90.
Sony zaprezentowało Prism Collection, czyli nową kolekcję akcesoriów do PlayStation 5 obejmującą kontrolery DualSense i pasujące do nich osłony konsoli. Charakterystycznym elementem zestawu jest przezroczysta obudowa, przez którą można dostrzec część wewnętrznych komponentów urządzeń.
Przeźroczysta elektronika wraca do łask. Przynajmniej w PlayStation
Prism Collection nawiązuje do wzornictwa popularnego pod koniec lat 90., kiedy przezroczyste obudowy urządzeń elektronicznych pozwalały zajrzeć do ich wnętrza. Sony postanowiło odświeżyć ten motyw, dostosowując go do stylistyki PlayStation 5. Nowa kolekcja obejmuje bezprzewodowe kontrolery DualSense oraz wymienne osłony konsoli.
Producent przygotował trzy warianty kolorystyczne: Flare Orange, Emerald Green i Graphite Gray. Każdy z nich otrzymał błyszczące wykończenie, a przezroczyste elementy pozwalają zobaczyć część konstrukcji urządzeń.
Flare Orange wyróżnia się intensywnym pomarańczowym kolorem, który w miejscach nakładania się przezroczystych warstw nabiera delikatnie różowego odcienia. Emerald Green wykorzystuje głęboką, leśną zieleń, natomiast Graphite Gray ma chłodną, szarą tonację.
Sony podkreśla, że zależało mu na połączeniu przezroczystego wzornictwa z charakterystyczną stylistyką obecnej generacji konsoli. Jak wyjaśnił Leo Cardoso z zespołu projektowego odpowiedzialnego za kolorystykę i materiały, firma chciała przywrócić estetykę przezroczystych kontrolerów w nowoczesnej formie, która pasuje do projektu PS5.
Przezroczysta obudowa i błyszczące wykończenie
W nowych kontrolerach DualSense przezroczyste wykończenie obejmuje tylną część obudowy. Pozwala ono przyjrzeć się elementom technologii ukrytym pod powierzchnią urządzenia. Środkowa osłona otrzymała natomiast metaliczne wykończenie, które kontrastuje z przezroczystymi fragmentami obudowy.
Według Satoshiego Aoyagiego z zespołu projektowego Sony dobór materiałów i kolorów miał zapewnić spójny wygląd całej kolekcji. W przypadku zielonej wersji przezroczystość nadaje barwie większą głębię, a pomarańczowa obudowa zmienia nieco odcień w miejscach, w których nakładają się jej warstwy.
Prism Collection nie ogranicza się jednak do samych kontrolerów. Sony przygotowało również dopasowane osłony konsoli PS5, dzięki którym użytkownicy będą mogli zachować spójny wygląd całego zestawu. Podobnie jak w przypadku padów, przezroczyste elementy mają odsłaniać część konstrukcji urządzenia.
Ile kosztują nowe kontrolery DualSense?
Sony wyceniło kontrolery DualSense z kolekcji Prism Collection na 84,99 euro, a dopasowane osłony konsoli PS5 na 74,99 euro. W przeliczeniu na polską walutę daje to odpowiednio około 374 zł i 330 zł, choć ostateczne ceny w polskich sklepach mogą być inne.
Przedsprzedaż ruszy 10 listopada 2026 r. o godz. 10.00 czasu lokalnego. Sony potwierdziło możliwość składania zamówień bezpośrednio przez swój sklep internetowy m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii. Polski nie ma jednak na liście rynków objętych przedsprzedażą bezpośrednią.
Oficjalny debiut kolekcji zaplanowano na 4 lutego 2027 r. Producent zastrzega jednak, że termin premiery i dostępność poszczególnych akcesoriów mogą różnić się w zależności od kraju.
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Redaktorka Spider's Web specjalizująca się w tematykach sztucznej inteligencji, smartfonów i oprogramowania. Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.