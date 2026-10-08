Sprawdzili, gdzie najchętniej latamy. Nie potrzebujesz worka GB za granicą

Jak wynika z nowego raportu Play, liczba Polaków wyjeżdżających za granicę rośnie każdego roku. We wszystkich trzech wakacyjnych miesiącach liczba klientów Play korzystających z roamingu wzrosła. Najwyższa była w sierpniu – to aż 2,31 mln, co w porównaniu z ubiegłym rokiem jest wynikiem o 4,5 proc. wyższym. Play pokazał, w których państwach najchętniej korzystamy z internetu.

REKLAMA

Polacy za granicą wcale nie wykorzystują dużo internetu

W każdej ofercie operatorskiej (niezależnie czy jest to abonament, karta, czy subskrypcja) dostajemy określoną pulę gigabajtów danych do wykorzystania w Polsce oraz za granicą w roamingu UE. Rozwiązanie znacząco ułatwia podróże między krajami Europy, ponieważ nie wymaga od nas kupowania dodatkowych pakietów internetu, zagranicznych eSIM-ów czy ofert w danym państwie. Działa bowiem zasada roaming jak w domu (roam like home).

Jak w przypadku krajowych pakietów operatorzy mają maksymalną dowolność pod kątem paczek internetu, tak w przypadku pakietów w roamingu UE wysokość paczki zależy stricte od ceny naszej usługi. Każda oferta kosztująca 35 zł/mies. w Polsce zapewnia ok. 12 GB w roamingu UE. Dwukrotnie droższa za 70 zł/mies. gwarantuje już 24 GB.

REKLAMA

Jednak jak wynika z nowego raportu Play, wcale nie potrzebujemy tak dużych paczek roamingu UE. Średnie wartości wykorzystanych gigabajtów w roamingu zagranicznym są naprawdę niskie i w najpopularniejszych kierunkach wakacyjnych zawierają się w granicach 3,5 - 5,5 GB. Zdecydowanie najwięcej danych Polacy wykorzystali w Norwegii – aż 5,6 GB. Na drugim miejscu znalazły się Niemcy z wynikiem 4,26 GB, a na trzecim Hiszpania i 4,17 GB.

Poza podium mamy też Bułgarię (4 GB), Chorwację (3,83 GB), Włochy (3,79 GB) oraz Grecję (3,45 GB). Skąd na liście wzięła się Norwegia? Ta przecież nie jest w Unii Europejskiej. Należy jednak do EOG i wspiera zasadę roaming jak w domu. Podobnie działa to na Ukrainie i w Mołdawii.

REKLAMA

Podane wartości nie należą do najwyższych, ale i tak wzrosły o 30 proc. rok do roku. Transmisja danych jest głównym sposobem kontaktu z bliskimi i znajomymi za granicą. Polacy wysyłają coraz mniej SMS-ów i wykonują mniej połączeń. Dane mobilne pozwalające na korzystanie z komunikatorów internetowych, takich jak Messenger czy WhatsApp, są coraz ważniejsze.

Popularne kierunki wśród Polaków

Jak wynika z danych operatora, w tym roku Polacy przede wszystkim wybierali znane kierunki wakacyjne, takie jak Włochy, Hiszpania, Grecja. Popularna była też Malta oraz Maroko. Ruch zmniejszył się jednak w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Katarze. Play podkreśla również większą popularność Kenii.

REKLAMA

Czytaj też:

Ładowanie...