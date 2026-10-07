Wybrali Nauczyciela Jutra. Uczy biologii na survivalu

Tegorocznym zwycięzcą konkursu Fundacji Orange jest Grzegorz Szczechla. To nauczyciel biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Zasłużył na nagrodę dzięki temu, że potrafi zamienić nudne formułki w praktyczną wiedzę i czyni naukę biologii angażującą.

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Zwycięzca 6. edycji konkursu Nauczyciel Jutr@ stawia na nowoczesność

Współczesny polski system nauczania ma mnóstwo problemów. Głównym zarzutem uczniów i ich rodziców jest przeładowany i przestarzały program nauczania, niedostosowany do obecnych czasów. Druga sprawa to kadra nauczycielska. Sam stosunkowo niedawno skończyłem szkołę (jako reprezentant przedostatniego rocznika chodzącego do gimnazjum i 3-letnich liceów) i dobrze wiem, jak nauczyciel z pasją potrafił inspirować do nauki.

Takim pedagogiem jest pan Grzegorz Szczechla z cieszyńskiego liceum, który dobrze wie, że dzisiaj tradycyjny model nauczania przy tablicy nie działa. Nie buduje wiary we własne możliwości oraz poczucia sprawczości. Zamiast stosować przestarzałe metody, nauczyciel z Cieszyna daje podopiecznym przestrzeń do działania. Na przykład organizuje warsztaty biologiczno-survivalowe, włącza ich w wolontariat przy imprezach sportowych czy analizuje dane z treningów sportowych, aby pokazać sens nauki biologii w praktyce.

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Technologia równie ważna co biologia

Nauczyciel stawia również na coraz ważniejsze kwestie związane z przestrzenią internetową. Rozmawia z uczniami, jak świadomie korzystać z social mediów, kreować pozytywny przekaz, budować społeczności wokół wartościowych celów oraz – przede wszystkim – unikać pułapek algorytmów.

Dziś, mimo programów obejmujących dziesiątki przedmiotów, w szkole brakuje sprawdzonego rozwiązania uczącego dzieci zasad rozsądnego korzystania z mediów społecznościowych. Dlatego cała nadzieja pozostaje w takich nauczycielach, jak Grzegorz Szczechla, którzy na własną rękę prowadzą tego typu zajęcia.

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Nie traktuje on technologii jako zagrożenia, lecz jako narzędzie do budowania zaangażowania, dojrzałości społecznej i sprawczości młodego pokolenia. Wraz z młodzieżą zaplanował też zbiórkę internetową w celu analizy mechanizmów komunikacji cyfrowej, transparentności zrzutek internetowych oraz roli narracji w budowaniu zaangażowania społecznego.

Tegoroczny laureat nagrody Nauczyciel Jutr@ 2026 pomógł także w zebraniu środków na stypendia dla młodzieży na łączną kwotę ponad 140 tys. zł. Pedagog wierzy bowiem, że inwestycja w młodzież to inwestycja w przyszłość każdego z nas.

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