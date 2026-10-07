Wybrali Nauczyciela Jutra. Uczy biologii na survivalu
Orange ogłosił zwycięzcę szóstej edycji konkursu Nauczyciel Jutr@. Tegorocznym zdobywcą nagrody jest pedagog z Cieszyna. Stawia na nowoczesny model nauczania i nie wstydzi się rozmawiać z uczniami o mediach społecznościowych oraz pułapkach algorytmów.
Tegorocznym zwycięzcą konkursu Fundacji Orange jest Grzegorz Szczechla. To nauczyciel biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Zasłużył na nagrodę dzięki temu, że potrafi zamienić nudne formułki w praktyczną wiedzę i czyni naukę biologii angażującą.
Zwycięzca 6. edycji konkursu Nauczyciel Jutr@ stawia na nowoczesność
Współczesny polski system nauczania ma mnóstwo problemów. Głównym zarzutem uczniów i ich rodziców jest przeładowany i przestarzały program nauczania, niedostosowany do obecnych czasów. Druga sprawa to kadra nauczycielska. Sam stosunkowo niedawno skończyłem szkołę (jako reprezentant przedostatniego rocznika chodzącego do gimnazjum i 3-letnich liceów) i dobrze wiem, jak nauczyciel z pasją potrafił inspirować do nauki.
Takim pedagogiem jest pan Grzegorz Szczechla z cieszyńskiego liceum, który dobrze wie, że dzisiaj tradycyjny model nauczania przy tablicy nie działa. Nie buduje wiary we własne możliwości oraz poczucia sprawczości. Zamiast stosować przestarzałe metody, nauczyciel z Cieszyna daje podopiecznym przestrzeń do działania. Na przykład organizuje warsztaty biologiczno-survivalowe, włącza ich w wolontariat przy imprezach sportowych czy analizuje dane z treningów sportowych, aby pokazać sens nauki biologii w praktyce.
Technologia równie ważna co biologia
Nauczyciel stawia również na coraz ważniejsze kwestie związane z przestrzenią internetową. Rozmawia z uczniami, jak świadomie korzystać z social mediów, kreować pozytywny przekaz, budować społeczności wokół wartościowych celów oraz – przede wszystkim – unikać pułapek algorytmów.
Dziś, mimo programów obejmujących dziesiątki przedmiotów, w szkole brakuje sprawdzonego rozwiązania uczącego dzieci zasad rozsądnego korzystania z mediów społecznościowych. Dlatego cała nadzieja pozostaje w takich nauczycielach, jak Grzegorz Szczechla, którzy na własną rękę prowadzą tego typu zajęcia.
Nie traktuje on technologii jako zagrożenia, lecz jako narzędzie do budowania zaangażowania, dojrzałości społecznej i sprawczości młodego pokolenia. Wraz z młodzieżą zaplanował też zbiórkę internetową w celu analizy mechanizmów komunikacji cyfrowej, transparentności zrzutek internetowych oraz roli narracji w budowaniu zaangażowania społecznego.
Tegoroczny laureat nagrody Nauczyciel Jutr@ 2026 pomógł także w zebraniu środków na stypendia dla młodzieży na łączną kwotę ponad 140 tys. zł. Pedagog wierzy bowiem, że inwestycja w młodzież to inwestycja w przyszłość każdego z nas.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.