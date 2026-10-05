Nowy kamuflaż i mundury Wojska Polskiego. Historyczna zmiana

Nowy kamuflaż i mundur Wojska Polskiego to epokowa zmiana. Po ponad 30 latach żołnierze Wojska Polskiego otrzymają nowy mundur polowy. Nowy krój, materiał i kamuflaż zostały opracowane i przetestowane z udziałem żołnierzy, z uwzględnieniem ich potrzeb i doświadczeń - zapewnia Ministerstwo Oborny Narodowej. Nowy mundur zapewni większą trwałość, komfort i funkcjonalność podczas służby. Projekt powstał w Polsce i tutaj będą szyte nowe mundury.

Nowy kamuflaż dla żołnierzy Wojska Polskiego to unikalny układ nieregularnych plam w 5 barwach. Plamy dzięki różnej wielkości imitują kolory i cienie naturalnych nierówności terenu, traw, krzaków i poszycia leśnego typowych dla Polski. Doskonale maskują żołnierza zarówno w lesie, jak i w terenie zabudowanym - podaje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Nowy krój pełen zmian

Nowy mundur różni się również krojem. Na zdjęciach widać bardziej współczesną konstrukcję z dużą liczbą kieszeni i miejscami do mocowania wyposażenia. Mundur jest wyraźnie projektowany jako element całego systemu wyposażenia żołnierza, a nie tylko jako odzież pokrywająca ciało.

Nowy krój, trwalszy i lżejszy materiał oraz skuteczniejszy kamuflaż zwiększą komfort, swobodę ruchów i bezpieczeństwo żołnierzy. Po raz pierwszy przygotowano także krój dopasowany do kobiecej sylwetki. 7,5 tys. nowych mundurów trafi do żołnierzy jeszcze w tym roku.

Nowy kamuflaż i mundur Wojska Polskiego.

Bluza polowa i bluzki bojowe posiadają ergonomiczny krój przystosowany do noszenia z nowymi kamizelkami zintegrowanymi (plate carrier). Są też kieszenie na rękawach zapinane na zamki z dużymi panelami rzepu (Velcro) na godła jednostek, flagę Polski oraz stopnie wojskowe.

Kołnierz typu stójka chroni szyję przed otarciami od zawieszenia broni, do tego dochodzą wzmocnienia na łokciach i kolanach z opcją montażu wkładów ochronnych.

Ryś to nowy kamuflaż Wojska Polskiego

Nowy kamuflaż i mundur Wojska Polskiego to nowoczesny, wielośrodowiskowy kamuflaż (multi-environment) wzorowany na koncepcji wariantów MultiCam / OCP. W przeciwieństwie do starej Pantery o dużych, odcinających się plamach, ten wzór wykorzystuje łagodne, organiczne przejścia tonalne (gradienty) połączone z mniejszymi i większymi nieregularnymi plamami.

Najbardziej rzuca się w oczy znacznie jaśniejsza i bardziej naturalna kolorystyka niż w klasycznej Panterze. Na przedstawionym mundurze dominują oliwkowa i średnia zieleń, które stanowią podstawę wzoru, jasny piaskowo-beżowy, rozbijający większe powierzchnie zieleni, brąz naśladujący kolor ziemi, suchej roślinności i pni drzew, ciemna zieleń, która tworzy mocniejsze akcenty i pomaga rozbić sylwetkę.

Nowy kamuflaż i mundur Wojska Polskiego.

Miejscami widoczne są bardzo ciemne, zielono-brązowe elementy, ale nie dominują one nad całością tak jak czerń w starej Panterze.

Nowy kamuflaż ma nosić nazwę Ryś.

Na prezentacji uwagę zwróciły też elementy nowego wyposażenia powstającego w ramach programu Tytan. Nowy hełm balistyczny polskiego wojska, opracowany w ramach programu Tytan (Zaawansowanego Indywidualnego Systemu Walki Tytan), nosi oznaczenie HBT-02.

Jego producentem jest polska firma PSO Maskpol S.A. Charakterystyczna, odpinana osłona balistyczna na szczękę i twarz to chyba najbardziej charakterystyczna część systemu.

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