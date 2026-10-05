Nowy kamuflaż i mundury Wojska Polskiego. Historyczna zmiana
Nowy kamuflaż i mundur Wojska Polskiego zaprezentowany został przez Ministerstwo Obrony Narodowej. To historyczna zmiana, bo po 33 latach używania do lamusa odejdzie wzór Pantera. Jednak sam wzór kamuflażu to nie wszystkie zmiany jakie czekają na żołnierzy.
Nowy kamuflaż i mundur Wojska Polskiego to epokowa zmiana. Po ponad 30 latach żołnierze Wojska Polskiego otrzymają nowy mundur polowy. Nowy krój, materiał i kamuflaż zostały opracowane i przetestowane z udziałem żołnierzy, z uwzględnieniem ich potrzeb i doświadczeń - zapewnia Ministerstwo Oborny Narodowej. Nowy mundur zapewni większą trwałość, komfort i funkcjonalność podczas służby. Projekt powstał w Polsce i tutaj będą szyte nowe mundury.
Nowy kamuflaż dla żołnierzy Wojska Polskiego to unikalny układ nieregularnych plam w 5 barwach. Plamy dzięki różnej wielkości imitują kolory i cienie naturalnych nierówności terenu, traw, krzaków i poszycia leśnego typowych dla Polski. Doskonale maskują żołnierza zarówno w lesie, jak i w terenie zabudowanym - podaje Ministerstwo Obrony Narodowej.
Nowy krój pełen zmian
Nowy mundur różni się również krojem. Na zdjęciach widać bardziej współczesną konstrukcję z dużą liczbą kieszeni i miejscami do mocowania wyposażenia. Mundur jest wyraźnie projektowany jako element całego systemu wyposażenia żołnierza, a nie tylko jako odzież pokrywająca ciało.
Nowy krój, trwalszy i lżejszy materiał oraz skuteczniejszy kamuflaż zwiększą komfort, swobodę ruchów i bezpieczeństwo żołnierzy. Po raz pierwszy przygotowano także krój dopasowany do kobiecej sylwetki. 7,5 tys. nowych mundurów trafi do żołnierzy jeszcze w tym roku.
Bluza polowa i bluzki bojowe posiadają ergonomiczny krój przystosowany do noszenia z nowymi kamizelkami zintegrowanymi (plate carrier). Są też kieszenie na rękawach zapinane na zamki z dużymi panelami rzepu (Velcro) na godła jednostek, flagę Polski oraz stopnie wojskowe.
Kołnierz typu stójka chroni szyję przed otarciami od zawieszenia broni, do tego dochodzą wzmocnienia na łokciach i kolanach z opcją montażu wkładów ochronnych.
Ryś to nowy kamuflaż Wojska Polskiego
Nowy kamuflaż i mundur Wojska Polskiego to nowoczesny, wielośrodowiskowy kamuflaż (multi-environment) wzorowany na koncepcji wariantów MultiCam / OCP. W przeciwieństwie do starej Pantery o dużych, odcinających się plamach, ten wzór wykorzystuje łagodne, organiczne przejścia tonalne (gradienty) połączone z mniejszymi i większymi nieregularnymi plamami.
Najbardziej rzuca się w oczy znacznie jaśniejsza i bardziej naturalna kolorystyka niż w klasycznej Panterze. Na przedstawionym mundurze dominują oliwkowa i średnia zieleń, które stanowią podstawę wzoru, jasny piaskowo-beżowy, rozbijający większe powierzchnie zieleni, brąz naśladujący kolor ziemi, suchej roślinności i pni drzew, ciemna zieleń, która tworzy mocniejsze akcenty i pomaga rozbić sylwetkę.
Miejscami widoczne są bardzo ciemne, zielono-brązowe elementy, ale nie dominują one nad całością tak jak czerń w starej Panterze.
Nowy kamuflaż ma nosić nazwę Ryś.
Na prezentacji uwagę zwróciły też elementy nowego wyposażenia powstającego w ramach programu Tytan. Nowy hełm balistyczny polskiego wojska, opracowany w ramach programu Tytan (Zaawansowanego Indywidualnego Systemu Walki Tytan), nosi oznaczenie HBT-02.
Jego producentem jest polska firma PSO Maskpol S.A. Charakterystyczna, odpinana osłona balistyczna na szczękę i twarz to chyba najbardziej charakterystyczna część systemu.
Dziennikarz Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce militariów i obronności. Pisze również o nauce - głownie o kosmosie. Jest pasjonatem lotnictwa, broni pancernej i miłośnikiem symulatorów. Interesuje się historią konfliktów oraz Chin i Wietnamu w XX wieku. Dziennikarzem jest od 1998 roku. Pracował w Super Expressie, Gazecie Wyborczej, Purepc. Jest autorem trzech książek poświęconych wojnie w Wietnamie. Prywatnie interesuje się również fizyką, grami, kotami i kolarstwem górskim.