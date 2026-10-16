Pierwszy komputer Apple'a sprzedany za 4,5 mln zł. Działa

Dom aukcyjny Bonhams pochwalił się wyjątkową transakcją, w której anonimowy kupujący nabył jeden z niewielu pozostałych komputerów Apple 1 za rekordowe 1 148 200 dolarów - czyli prawie 4,5 mln zł. To egzemplarz określany jako "Hatfield" - nazwa pochodzi od nazwiska pierwotnego kupca, niejakiego Freda Hatfielda, który kupił urządzenie w 1976 r. za 666 dolarów. Jest to jeden z nielicznych działających pierwszych pecetów Apple’a.

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Ktoś kupił pierwszy komputer Apple’a i wydał na to 4,5 mln zł

Pierwszy komputer Apple 1 został wyprodukowany w bardzo ograniczonej liczbie egzemplarzy: powstało zaledwie ok. 200 urządzeń. Z informacji z 2022 r. wynika, że do dzisiaj przetrwały tylko 84 sztuki, z czego mała część działa. W rejestrze komputerów Apple 1 ten konkretny egzemplarz nosi numer 48.

Sprzedany na aukcji za ponad 1,1 mln dolarów zestaw obejmuje również podpis współzałożyciela firmy Apple Steve’a Wozniaka, który był odpowiedzialny za zaprojektowanie i wyprodukowanie komputera. W komplecie znajduje się także list od Steve’a Jobsa z 1978 r., w którym założyciel firmy zachęca nabywcę do wysłania płyty głównej w celu modernizacji do nowszego modelu Apple 2.

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Oprócz tych dwóch perełek zestaw warty prawie 4,5 mln zł obejmował oryginalną papierową instrukcję obsługi komputera, instrukcję obsługi na kasecie, zaproszenie do klubu właścicieli Apple 1, dedykowany zasilacz oraz monitor i klawiaturę.

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Całość bardziej przypomina zlepek komponentów aniżeli gotowy do działania komputer. Sam Apple 1 był sprzedawany bowiem jako coś, co dzisiaj określamy mianem płyty głównej. W środku urządzenia znalazł się mikroprocesor MOS Technology 6502 oraz 8 KB pamięci operacyjnej. Mimo to jest to pełnoprawny, działający, pierwszy komputer Apple’a, sprzedany w czasach, gdy jeszcze producent nie tworzył elektroniki na masową skalę.

Pierwotny właściciel odsprzedał maszynę za 40 tys. dolarów. Teraz urządzenie zyskało wartość na poziomie ponad 1 mln dolarów. Mówimy o niezwykle rzadkim kawałku elektroniki z początku działalności Apple’a.

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