Pierwszy komputer Apple'a sprzedany za 4,5 mln zł. Działa
Pierwszy komputer Apple’a trafił na aukcję i został sprzedany za rekordowo wysoką kwotę. To rzadki Apple 1 podpisany przez współzałożyciela Apple’a - Steve’a Wozniaka.
Dom aukcyjny Bonhams pochwalił się wyjątkową transakcją, w której anonimowy kupujący nabył jeden z niewielu pozostałych komputerów Apple 1 za rekordowe 1 148 200 dolarów - czyli prawie 4,5 mln zł. To egzemplarz określany jako "Hatfield" - nazwa pochodzi od nazwiska pierwotnego kupca, niejakiego Freda Hatfielda, który kupił urządzenie w 1976 r. za 666 dolarów. Jest to jeden z nielicznych działających pierwszych pecetów Apple’a.
Ktoś kupił pierwszy komputer Apple’a i wydał na to 4,5 mln zł
Pierwszy komputer Apple 1 został wyprodukowany w bardzo ograniczonej liczbie egzemplarzy: powstało zaledwie ok. 200 urządzeń. Z informacji z 2022 r. wynika, że do dzisiaj przetrwały tylko 84 sztuki, z czego mała część działa. W rejestrze komputerów Apple 1 ten konkretny egzemplarz nosi numer 48.
Sprzedany na aukcji za ponad 1,1 mln dolarów zestaw obejmuje również podpis współzałożyciela firmy Apple Steve’a Wozniaka, który był odpowiedzialny za zaprojektowanie i wyprodukowanie komputera. W komplecie znajduje się także list od Steve’a Jobsa z 1978 r., w którym założyciel firmy zachęca nabywcę do wysłania płyty głównej w celu modernizacji do nowszego modelu Apple 2.
Oprócz tych dwóch perełek zestaw warty prawie 4,5 mln zł obejmował oryginalną papierową instrukcję obsługi komputera, instrukcję obsługi na kasecie, zaproszenie do klubu właścicieli Apple 1, dedykowany zasilacz oraz monitor i klawiaturę.
Całość bardziej przypomina zlepek komponentów aniżeli gotowy do działania komputer. Sam Apple 1 był sprzedawany bowiem jako coś, co dzisiaj określamy mianem płyty głównej. W środku urządzenia znalazł się mikroprocesor MOS Technology 6502 oraz 8 KB pamięci operacyjnej. Mimo to jest to pełnoprawny, działający, pierwszy komputer Apple’a, sprzedany w czasach, gdy jeszcze producent nie tworzył elektroniki na masową skalę.
Pierwotny właściciel odsprzedał maszynę za 40 tys. dolarów. Teraz urządzenie zyskało wartość na poziomie ponad 1 mln dolarów. Mówimy o niezwykle rzadkim kawałku elektroniki z początku działalności Apple’a.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.