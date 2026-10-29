Mamy nowego króla gier. Rekordowe wyniki, a nawet nie ma weekendu

Mowa o Phantom Blade Zero - mrocznym RPG akcji od chińskiego studia S-Game. Niech nie mylą was jednak pozory: to nie jest kolejny soulslike, mimo że na pierwszy rzut oka tak wygląda. Gra stawia na chińską sztukę walki wuxia. Jest dostępna na kluczowych platformach, a tylko na jednej zgromadziła już setki tysięcy chętnych.

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Phantom Blade Zero deklasuje konkurencję w kategorii singleplayer

Jak wynika z danych SteamDB, Phantom Blade Zero od momentu premiery 29 października ok. godz. 3:00 naszego czasu w szczycie popularności przyciągnęło ponad 723 tys. graczy. W chwili pisania tego artykułu wynik jest nieco niższy i wynosi prawie 540 tys.

To sprawia, że gra stała się bezapelacyjnym liderem wśród produkcji jednoosobowych na Steamie oraz jedną z najpopularniejszych gier na całej platformie. Pod kątem liczby użytkowników w szczycie tytuł ustąpił jedynie popularnemu, wieloosobowemu Counter-Strike'owi 2. Przebił jednak nawet Dotę 2 czy PUBG: Battlegrounds.

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Jeśli porównamy go z innymi jednoosobowymi tytułami, Phantom Blade Zero miażdży konkurencję. Tytuł obecnie mierzy się m.in. z rodzimym Cyberpunkiem 2077, który osiągnął wynik 140 tys. graczy w ostatnich 24 godz., oraz Probably Stolen - wydanym w ostatnich dniach niezależnym symulatorem sprzedawcy z wynikiem niemal 107 tys. użytkowników.

Phantom Blade Zero nie ma jednak trudnego zadania - konkuruje z 6-letnim Cyberpunkiem, do którego gracze wrócili ze względu na aktualizację 2.5 oraz serial anime Cyberpunk: Edgerunners. Drugi przeciwnik to niezależny tytuł małego studia, podczas gdy Phantom Blade Zero to pełnoprawna, wysokobudżetowa produkcja AAA. Nie mamy jeszcze nawet weekendu, a liczby są naprawdę potężne - obstawiam, że bliżej piątku czy soboty wynik przekroczy 1 mln graczy jednocześnie.

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Są to tylko dane ze Steama: nie wiemy, ile osób uruchomiło produkcję na PlayStation 5.

Phantom Blade Zero - ile kosztuje i o co w tym chodzi?

Hitowa produkcja z Chin została wyceniona na 299 zł zarówno na PC, jak i na PS5 - zabrakło wersji na Xboxa Series X|S. Phantom Blade Zero opowiada historię Soula, zabójcy służącego tajemniczemu Zakonowi, który został wrobiony w morderstwo patriarchy i jest ścigany przez organizację. Gracz musi odzyskać serce głównego bohatera oraz dowiedzieć się, kto stoi za spiskiem.

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Całość została zaprojektowana na podstawie chińskich sztuk walki. Mamy tu zatem mnóstwo pojedynków, starcia na miecze i mroczny klimat. Grafika też wygląda niczego sobie. Niestety w Phantom Blade Zero całkowicie zabrakło języka polskiego.

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