Cyberpunk 2 przyniesie brakujący element. Pokochasz albo znienawidzisz

CD Projekt Red w Cyberpunku 2077, podobnie jak w swoich innych sztandarowych grach, w pełni skupił się na rozgrywce dla jednego gracza. Tryb wieloosobowy był dotąd dostępny co najwyżej w Gwincie: Wiedźmińskiej Grze Karcianej, wydanej w 2018 r. W kolejnej części uniwersum, określanej dotąd jako Projekt Orion, rozgrywka ze znajomymi może jednak stać się rzeczywistością. Są ku temu solidne przesłanki.

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Cyberpunk 2 z trybem wieloosobowym?

O sequelu hitowego Cyberpunka 2077 nie wiemy jeszcze zbyt wiele. Z publicznych danych wynika, że twórcy wewnętrznie określają projekt jako Cyberpunk 2. Pod koniec lipca 2026 r. nad grą pracowały 184 osoby - to prawie trzy razy mniejszy zespół niż ten rozwijający Wiedźmina 4, który liczy 519 osób.

Liczby te sugerują, że produkcja powoli nabiera tempa. Mimo to nie należy oczekiwać premiery w najbliższych latach - Wiedźmin 4 ma zadebiutować dopiero w 2028 r., więc debiut nowego Cyberpunka to raczej kwestia okolic 2030 r. Jak wynika jednak z najnowszych doniesień, polskie studio opublikowało ogłoszenie o pracę powiązane z wdrożeniem trybu sieciowego.

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Oferta dotycząca stanowiska głównego programisty zadań w kanadyjskim oddziale studia obejmuje opcjonalną znajomość architektury sieciowej dla trybu wieloosobowego oraz synchronizacji stanu gry i zadań w relacji klient-serwer. Redzi raczej nie wspominają o tym bez powodu - taka wiedza musi być do czegoś potrzebna. To wyraźna sugestia, że w Cyberpunku 2 pojawi się opcja rozgrywki wieloosobowej.

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Na tym etapie nie wiemy oczywiście, czy będzie to opcjonalne rozwiązanie umożliwiające przechodzenie określonych misji ze znajomymi, czy też gra mocniej postawi na kooperację. Być może twórcy chcą wprowadzić mechanikę na wzór polskiego Dying Lighta, który pozwalał na zabawę w grupie, ale ukończenie całej fabuły solo było w nim jak najbardziej możliwe.

Niewykluczone, że CD Projekt RED zamierza po prostu zrealizować pierwotne ambicje. W oryginalnym Cyberpunku 2077 miał przecież pojawić się tryb multiplayer, lecz ze względu na opóźnienia i trudną premierę twórcy musieli z tych planów zrezygnować. Samo ogłoszenie nie zdradza jednak żadnych szczegółów na temat potencjalnego wariantu sieciowego - te na razie pozostają tajemnicą studia.

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Takie rozwiązanie można albo pokochać, albo znienawidzić - nie ma tu nic pomiędzy. Możliwość wspólnego przemierzania Night City z pewnością brzmi ekscytująco, jednak wielu wiernych fanów wciąż woli skupić się na głębokiej opowieści poznawanej wyłącznie w pojedynkę.

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