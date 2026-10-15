Orange rozdaje kasę w nowej promocji. Wyciągniesz nawet 350 zł co miesiąc

"Polecaj i zarabiaj" to rozwiązanie polegające na zapraszaniu nowych użytkowników do Orange Flex. Działa w taki sposób, że zarówno osoba polecająca, jak i dołączająca mogą liczyć na bonusy od operatora. Jedni dostaną nagrodę pieniężną, drudzy - zniżkę na usługi.

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Nowy program w Orange Flex - Polecaj i zarabiaj

Nowy program poleceń jest dostępny dla wszystkich użytkowników oferty Orange Flex. Rozwiązanie obsługuje się z poziomu aplikacji mobilnej, gdzie dodano nową sekcję „Polecaj i zarabiaj”. Tam znajduje się indywidualny kod, który trzeba będzie wysłać znajomemu lub członkowi rodziny zainteresowanemu przejściem do Orange Flex.

Następnie użytkownik, który wcześniej nie korzystał z subskrypcyjnej oferty Orange - przenoszący numer lub wybierający nowy - podczas rejestracji w usłudze musi wykorzystać podany kod z programu poleceń. Dla nowego klienta Orange Flex jest to opłacalna sprawa, ponieważ otrzymuje 50 proc. zniżki na wybrany plan przez pół roku.

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Zakładając, że wybierze plan za 35 zł/mies. obejmujący 75 GB internetu każdego miesiąca, przez pierwsze sześć miesięcy będzie płacić tylko 17,50 zł/mies. To znacząca oszczędność - zamiast 210 zł zapłaci łącznie tylko 105 zł.

Polecający użytkownicy mogą otrzymać nagrody pieniężne

Użytkownicy Orange Flex mogą jednak liczyć na znacznie lepsze bonusy wynikające z nowego programu. Gdy nowa osoba dołączy do Flexa z użyciem kodu, polecający po miesiącu od jej rejestracji otrzyma nagrodę w wysokości 70 zł.

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Środki zostaną przesłane na konto użytkownika w aplikacji mobilnej. Świetne jest to, że pieniądze można wypłacić na konto bankowe. Program nie zakłada maksymalnej liczby poleconych osób. Jedynym ograniczeniem jest limit pięciu wpłat w jednym cyklu rozliczeniowym. Teoretycznie każdego miesiąca możemy zdobyć nawet 350 zł.

Limit resetuje się po każdym odnowieniu pakietu osoby polecającej.

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