Biegnę do salonu oddać dekoder. Aplikacja Orange TV zadziała wreszcie na moim telewizorze

Opowiem wam moją smutną historię. Mój dotychczasowy dostawca telewizji znacząco pogorszył jakość swoich usług, więc przy najbliższej możliwej okazji rozwiązałem z nim umowę i zacząłem szukać nowego dostawcy internetu i telewizji. Moi znajomi w bloku mówili - tylko Orange. Posłuchałem się i od razu się zakochałem - dostałem prawdziwy światłowód, a nie kabel koncentryczny, internet nie tyle przyspieszył, co zaczął zachowywać się jak Vin Diesel na drodze w serii Szybcy i Wściekli. Sprawiłem sobie również telewizję, ale nie dogadaliśmy się z konsultantem. Powiedział mi, że mogę sobie zainstalować aplikację Orange TV na telewizorze i będę miał telewizję bez kabli. Ucieszył mnie ten pomysł, bo w szafce pod TV jest coraz mniej miejsca.

Uradowany pobiegłem do telewizora, zacząłem wyszukiwać aplikacji i nigdzie nie mogłem znaleźć Orange TV. Dzwonię na infolinię, a konsultant zapytał mnie jakiej marki mam telewizor. Odpowiedziałem, że Samsung. Ze smutkiem w głosie powiedział mi, że na telewizorach tego producenta z systemem Tizen nie ma opcji instalacji tej aplikacji, przeprosił, choć to nie jego wina i polecił mi odebrać dekoder w najbliższym salonie. Nie miałem do nikogo żalu, dekoder jest zgrabny, telewizja śmiga aż miło, jedyne, na co mogę się uskarżać to brak czasu, ale to miejsce w szafce mnie kłuło. Już nie będzie, bo rzecznik Orange poinformował, że wracamy do XXI wieku, a ja mogę z czystym sumieniem odnieść dekoder do salonu.

Aplikacja Orange TV dostępna na telewizorach Samsung. Weselmy się i radujmy się

Samsung ma na polskim rynku około 30 proc. udziału w rynku telewizorów i od ponad 20 lat jest w tej kategorii liderem. Dlatego brak aplikacji Orange TV doskwierał tak bardzo. Aplikacja dostępna jest dla klientów, którzy posiadają usługę Orange Światłowód z pakietem Start TV/EXtra TV lub internet mobilny 5G z telewizją.

Instalacja jest prosta. Wystarczy pobrać aplikację na telewizorze Samsung z systemem Tizen 6.5 lub nowszym, czyli dla modeli z końca 2021 r. i wszystkich produkowanych od 2022 r. Jeżeli posiadacie aktywną usługę i korzystaliście z niej na innym urządzeniu, to logowanie odbędzie się automatycznie. W przeciwnym razie należy ją najpierw aktywować poprzez Mój Orange.

Pamiętajcie jednak, że w aplikacji nie ma VoD, a niektóre kanały nie są dostępne ze względu na ograniczenia licencyjne, np. Canal+, więc jeżeli zależy wam na nim, to nie wyrzucajcie dekoder. Warto pamiętać, że aplikacja nie działa na urządzeniach z odblokowanym dostępem do konta administratora.

To wszystko, co musicie wiedzieć, ja lecę instalować aplikację na moim telewizorze. Ale się jaram.

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