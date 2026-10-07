Maszyna OpenAI rozwiązała zagadki, na których ludzie łamali zęby. Nie kilka, lecz setki

Firma Sama Altmana poinformowała na swoim blogu o publikacji garści matematycznych osiągnięć badawczych dokonanych przez AI. Nowo opublikowane materiały obejmują 722 manuskrypty pogrupowane w 372 rodziny wyników, czyli zestawy prac dotyczących powiązanych ze sobą zagadnień. OpenAI opublikowało je w repozytorium na GitHubie, razem z dodatkowymi informacjami dotyczącymi sposobu pracy modelu.

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AI OpenAI dokonało kolejnych osiągnięć w matematyce

Jednym z najważniejszych osiągnięć opisanych w materiałach jest rozwiązanie czterowymiarowej hipotezy Kakeyi. Problem dotyczy zbiorów punktów, przez które można poprowadzić odcinki w każdym możliwym kierunku. Matematycy od lat badają właściwości takich zbiorów, a przypadek czterowymiarowej hipotezy Kakeyi pozostawał nierozwiązany od dekad.

Model OpenAI zajął się także hipotezą Riemanna. Jest ona związana z rozmieszczeniem liczb pierwszych i należy do najbardziej znanych otwartych problemów matematyki. Za jej rozwiązanie Fundacja Claya wyznaczyła nagrodę w wysokości miliona dolarów. OpenAI nie twierdzi jednak, że rozstrzygnęło hipotezę Riemanna. Model miał dokonać postępu w badaniu tego problemu.

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Jak podaje Scientific American, wśród opublikowanych prac znalazły się również usprawnienia dotyczące ważnych algorytmów wykorzystywanych w informatyce teoretycznej. Skala publikacji jest znacznie większa niż w przypadku wcześniejszych demonstracji możliwości modeli AI w matematyce. Naukowcy będą potrzebowali czasu, aby przeanalizować poszczególne dowody i ocenić znaczenie przedstawionych rezultatów.

Część prac została już sprawdzona za pomocą Lean. Jest to język programowania służący między innymi do formalnego zapisywania dowodów matematycznych. Komputer może dzięki temu zweryfikować kolejne kroki rozumowania i sprawdzić, czy wynik wynika z przyjętych założeń.

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Według informacji przekazanych Scientific American przez przedstawiciela OpenAI niemal wszystkie opisane rezultaty zostały uzyskane przez jeden wewnętrzny model podczas pracy pojedynczego agenta AI. Model nie został jeszcze udostępniony użytkownikom. Przedstawiciel firmy zaznaczył również, że część problemów mogła wymagać kilku prób.

Takie podejście różni się od metody wykorzystanej przy wcześniejszej pracy nad równaniami Naviera-Stokesa. W tamtym przypadku OpenAI wykorzystało system złożony z około 10 tys. agentów AI, a koszt obliczeń wyniósł miliony dolarów. Tym razem firma twierdzi, że średni rezultat wymagał mocy obliczeniowej odpowiadającej około trzem godzinom korzystania z trybu rozumowania ChatGPT Pro.

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OpenAI opublikowało również 10 podsumowań procesu rozumowania modelu, szacunki wykorzystanych zasobów obliczeniowych oraz statystyki dotyczące liczby analizowanych problemów. Firma nie ujawniła jednak dokładnych promptów wykorzystanych przy poszczególnych zadaniach.

Rezultaty trafiły do GitHuba zgodnie z zaleceniami Advisory Group on Mathematics and Artificial Intelligence. Niezależna grupa matematyków powstała we wrześniu po kontrowersjach związanych z wcześniejszymi publikacjami OpenAI. Jej rekomendacje obejmują między innymi ujawnianie modelu, promptów oraz kosztów obliczeń związanych z poszczególnymi rezultatami.

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Scientific American zwraca uwagę, że OpenAI nie zastosowało się do wszystkich tych zaleceń. Firma udostępniła między innymi średni koszt obliczeń, ale nie opublikowała promptów dla poszczególnych problemów. Jednocześnie OpenAI deklaruje, że pracuje nad udostępnieniem modelu odpowiedzialnego za opisane odkrycia.

O tym czy rzeczywiście mamy do czynienia z przełomem matematycznym, przekonamy się za kilka tygodni lub nawet dłużej - pełna ocena opublikowanych prac może potrwać miesiące. Matematycy muszą sprawdzić przedstawione dowody, określić, które rezultaty są rzeczywiście nowe, oraz ustalić, jakie znaczenie mają poszczególne rozwiązania dla dalszych badań. Scientific American podaje również, że części opublikowanych prac nie rozumieją jeszcze w pełni nawet matematycy z samego OpenAI.

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Firma zapowiada dalsze działania mające ułatwić naukowcom analizowanie wyników matematycznych generowanych przez AI. OpenAI chce finansować warsztaty, konferencje i specjalne programy poświęcone badaniu osiągnięć sztucznej inteligencji w matematyce.

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