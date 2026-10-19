Zapomnij o butelkomacie. Sklepy ścigają się, by odebrać butelki spod drzwi

Klienci internetowego supermarketu Delio mogą oddawać opakowania przy okazji dostawy zakupów. Wówczas środki z kaucji otrzymują bezpośrednio na konto bankowe. Zamówienia można składać na delio.com.pl oraz przez aplikację Żabka Jush.

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Klient podczas składania zamówienia zaznacza stosowną opcję odbioru opakowań. W ramach jednego zamówienia można przekazać nawet cztery worki opakowań objętych systemem kaucyjnym. Każdy z nich może mieć pojemność do 60 litrów.

Jak podkreślono, odbiór nie ogranicza się wyłącznie do opakowań objętych systemem kaucyjnym.

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Korzystający z usługi może wybrać, jak chce wykorzystać środki z kaucji. Rzecz jasna możliwy jest zwrot bezpośrednio na konto, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby przekazać pieniądze na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Nie chcemy, żeby klient musiał organizować sobie życie wokół zwrotu butelek. Jeśli zakupy mogą przyjechać pod drzwi, to równie naturalne powinno być oddanie opakowań bez dodatkowej wyprawy do sklepu czy punktu zbiórki. To system powinien dopasować się do codzienności klienta, a nie klient do systemu. Dlatego chcemy, żeby wygoda nie kończyła się w momencie dostawy zakupów, ale obejmowała cały proces, również zwrot opakowań i odzyskanie kaucji. Dobra usługa to dla nas taka, która zdejmuje z ludzi kolejne drobne obowiązki, zamiast tworzyć nowe – mówi Zuzanna Dębowska, CEO w Lite e-Commerce z Grupy Żabka.

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Haczyk? Jest jeden. Usługa dostępna jest tam, gdzie działa Delio. Skorzystać mogą więc jedynie mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i aglomeracji katowickiej.

Od lokalizacji zależy też tempo zwrotu kaucji. W stolicy środki lądują na koncie w ciągu 3 dni. Natomiast we Wrocławiu, Krakowie i Katowicach może zająć to nawet do 10 dni, "ze względu na proces logistyczny".

Odbiór butelek z domu to coraz popularniejsza usługa

Kiedy startował system kaucyjny, właśnie z taką ofertą ruszyli drobni przedsiębiorcy. Działali lokalnie i odbierali opakowania od sąsiadów albo okolicznych firm czy restauracji, proponując dzielenie się kaucją. Zresztą do dziś podobne ogłoszenia od czasu do czasu pojawiają się na kaucyjnych grupkach.

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Na większą skalę odbiorem opakowań zajęło się Frisco. Jak informowano we wrześniu, klienci internetowego sklepu przekazali kurierom już ponad 3,3 mln opakowań kaucyjnych, a tylko w lipcu z mieszkań wyjechało ich ponad 1,18 mln.

Przewagą jest fakt, że więcej osób może skorzystać z takiej opcji. Usługa działa tam, gdzie Frisco dowozi zakupy własną flotą, czyli m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i w Trójmieście. Pewnym ograniczeniem jest z kolei to, że klienci mogą przekazać kierowcy maksymalnie dwa przygotowane worki, a nie cztery, jak w przypadku supermarketu Delio.

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Według analizy Frisco osoby korzystające z domowego odbioru opakowań składają kolejne zamówienie średnio 3-4 dni wcześniej. Firma przelicza to na ok. 25 proc. krótszy odstęp pomiędzy zakupami.

"System kaucyjny pełni więc nie tylko funkcję środowiskową, ale staje się także elementem wzmacniającym regularność zakupów i lojalność klientów wobec marki" - komentował Paweł Surówka, prezes zarządu Grupy Eurocash.

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Nic więc dziwnego, że kolejny duży gracz chce uszczknąć coś dla siebie.

Z raportu "Od uczestnictwa do rutyny", opublikowanego przez Kaucja.pl z okazji rocznicy systemu kaucyjnego w Polsce, dowiedzieliśmy się, że aż 82 proc. użytkowników przynajmniej raz połączyło zwrot opakowań z codziennymi zakupami, 61 proc. wybrało sklep ze względu na łatwiejszą możliwość zwrotu, a 57 proc. zrobiło przy tej okazji dodatkowe zakupy. Wprawdzie wówczas mowa była o stacjonarnych sklepach, ale to tylko pokazuje, że łatwość zwrotu opakowań jest szansą na przyciągnięcie klienta.

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Właśnie dlatego sieci decydują się instalować większe automaty lub dostawiają kolejne, chcąc zmniejszyć kolejki. Rywalizacja na wygodę jak widać przenosi się też do sieci i dotyczy internetowych marketów.

Zdjęcie główne: FotoDax / Shutterstock.com

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