Nintendo mówi "tak" fizycznym grom. Wypina się na trendy

W świecie gamingu zapoczątkowano niefortunny trend zakładający odchodzenie od pudełkowych wersji gier i zastępowanie ich w pełni cyfrowymi wydaniami. Nintendo, które od lat kojarzy się przede wszystkim z fizyczną dystrybucją gier w formie kartridży, zapewnia, że nie zamierza porzucić tego rozwiązania w najbliższych latach - także w nadchodzącej generacji konsol.

REKLAMA

Nintendo nie zamierza porzucić fizycznych gier na rzecz cyfrowych

Nintendo potwierdziło, że nie zamierza porzucić fizycznych wersji gier na Switcha 2. Wiceprezes i dyrektor generalny Nintendo w Ameryce Łacińskiej, Bill van Zyll, w wywiadzie podkreślił, że japoński producent gier nie ma w planach zaprzestania wydawania gier w formie kartridży.

Wysoko postawiony pracownik firmy uważa, że dla Nintendo preferencje klientów mają kluczowe znaczenie w momencie podejmowania decyzji dotyczących dystrybucji gier. Jednocześnie podkreśla, że Switch 2 będzie obsługiwać zarówno fizyczne, jak i cyfrowe wydania gier. Dzięki temu gracze zyskają pełną swobodę wyboru.

REKLAMA

Nie ma planów porzucenia fizycznych wersji. Wiemy, jak bardzo fani je lubią - Bill van Zyll.

REKLAMA

Dyrektor skupia się przede wszystkim na rynku południowoamerykańskim. Uważa, że gry w wersji fizycznej nadal cieszą się ogromną popularnością w Ameryce Łacińskiej - m.in. w Brazylii - gdzie klienci zdecydowanie preferują ten format.

To ważna informacja w obecnych czasach

Sony w lipcu tego roku zapowiedziało całkowite wyjście z rynku fizycznych gier. Firma potwierdziła, że od stycznia 2028 r. rezygnuje z wydawania i produkowania gier na płytach. Dotyczy to wszystkich - nie tylko gier od Sony, ale też innych wydawców. Jednym z pierwszych dużych tytułów, które będą dostępne wyłącznie w cyfrowej dystrybucji, ma być [nazwa gry].

REKLAMA

Gra co prawda wciąż jest sprzedawana w pudełkach, ale w środku nie uświadczymy płyty. Zamiast tego dostaniemy zwykły kod do aktywacji gry na koncie PlayStation. Decyzja Sony nie została jednak podjęta bez powodu. Coraz więcej graczy woli sprzedaż cyfrową. Wybraliśmy wygodę kosztem chęci posiadania.

Czytaj też:

Ładowanie...