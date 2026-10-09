Microsoft zabiera 2/3 miejsca w chmurze. Jest nowy limit

Jakiś czas temu opisywałam subskrypcję Microsoft 365 jako jedną z najlepszych subskrypcji pod względem proporcji otrzymywanych benefitów i ceny. Teraz jednak jestem bliska anulowania mojej własnej subskrypcji. A to przez zmiany, jakie Microsoft wprowadza w usłudze OneDrive.

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Microsoft ogranicza przestrzeń dyskową dostępną w ramach planów Microsoft 365 Family i Premium

Jak czytamy na stronie wsparcia Microsoftu, zamiast maksymalnie 6 TB, które dotychczas mogli współdzielić członkowie rodziny, abonenci otrzymają łącznie 2 TB. Dostępna przestrzeń zmniejszy się więc o dwie trzecie.

Dotychczas Microsoft 365 Family pozwalał udostępnić subskrypcję maksymalnie pięciu dodatkowym osobom. Każda z sześciu osób otrzymywała własny 1 TB przestrzeni w OneDrive. Teraz Microsoft zastępuje indywidualne limity wspólną pulą 2 TB. Identyczne zasady obejmą użytkowników Microsoft 365 Premium.

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Całe 2 TB będzie dostępne dla głównego subskrybenta i maksymalnie pięciu dodatkowych członków planu. Jedna osoba będzie mogła wykorzystać większą część dostępnego miejsca, jeśli pozostali użytkownicy nie potrzebują go tyle samo. Microsoft uzasadnia zmianę większą elastycznością zarządzania przestrzenią. Pliki, zdjęcia i dokumenty pozostaną jednak prywatne, dopóki użytkownicy nie zdecydują się ich udostępnić.

Microsoft ogranicza OneDrive. Kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowe i ulepszone subskrypcje Microsoft 365 korzystają ze wspólnej przestrzeni od 8 października 2026 r. Dotychczasowi abonenci Family i Premium zostaną objęci zmianami po pierwszym odnowieniu subskrypcji przypadającym 2 maja 2027 r. lub później. Microsoft zapowiada wcześniejsze powiadomienia e-mail.

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Zmiana może nastąpić wcześniej, jeśli użytkownik przejdzie na inny kwalifikujący się plan. Przykładowo, przejście z Family na Premium przed majem 2027 r. może uruchomić wspólny limit 2 TB już w chwili zmiany subskrypcji.

Niektórzy dotychczasowi abonenci na obsługiwanych rynkach mogą otrzymać dodatkową przestrzeń w ramach bonusu przejściowego. Microsoft nie ujawnił jednak ani jego wielkości, ani szczegółowych kryteriów przyznawania.

Co stanie się z plikami po przekroczeniu limitu 2 TB?

Rodziny, które zgromadziły na swoich kontach więcej niż 2 TB danych, będą musiały zwolnić miejsce lub dokupić przestrzeń. Microsoft zapewnia, że przekroczenie limitu nie spowoduje natychmiastowej utraty dostępu do plików. Użytkownicy otrzymają powiadomienia, a dostęp do danych po przekroczeniu limitu będzie możliwy przez okres do jednego roku, podczas którego będą mogli uporządkować swoje zasoby.

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Dodatkową przestrzeń można dokupić, zwiększając łączną pojemność do 10 TB. Microsoft nie podaje szczegółów dotyczących dostępności poszczególnych wariantów.

W styczniu 2025 r. Microsoft podniósł ceny wszystkich planów Microsoft 365 dla klientów indywidualnych, tłumacząc zmiany dodaniem Copilota i narzędzia Designer do aplikacji pakietu Office. Roczna subskrypcja Microsoft 365 Family zdrożała w Polsce z 430 do 560 zł, a miesięczna do 60 zł. Za Microsoft 365 Personal - zamiast 300 zł rocznie lub 30 zł miesięcznie - od stycznia 2025 Microsoft liczy sobie 430 zł rocznie lub 43 zł miesięcznie. Podwyżkom nie towarzyszyło wprowadzenie innych nowych benefitów. Najwidoczniej Microsoft wiedząc, że użytkownicy będą zniesmaczeni kolejnymi podwyżkami, zamiast podnosić cenę zdecydował się na pójście w kierunku shrinkflacji: mniej za tyle samo. Dla osób, które kupowały Microsoft 365 głównie dla OneDrive, coraz wyższa cena i coraz mniejsza przestrzeń w chmurze mogą być argumentem za rezygnacją z subskrypcji.

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Zdjęcie główne: aileenchik / Shutterstock

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