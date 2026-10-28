Logitech wypuszcza wyjątkową myszkę. Teraz mnie kusi, żeby ją kupić

Jest to specjalna wersja myszy MX Master 4. W odróżnieniu od dotychczasowych modeli dostępnych w dwóch wersjach kolorystycznych: grafitowej i białej, jest czymś pomiędzy. To opcja dla tych, którzy nie do końca wiedzą, jakiego koloru chcą. Tu wyróżniają się aż trzy. Pod obudową kryje się jednak wciąż sprawdzona ergonomiczna konstrukcja.

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Logitech MX Master 4 Special Edition - ergonomiczna myszka inna niż wszystkie

Logitech MX Master 4 jest na rynku już od ponad roku. To, jak przekonaliśmy się w teście i recenzji, najlepsza mysz biurowa na świecie. Czwórka stanowi krok naprzód względem dotychczasowego sztandarowego modelu 3S. Różni się nieco kształtem, wyglądem i stylistyką.

Z kolei model Special Edition, określany również jako Developer Edition, to nowe wcielenie myszki. Jak sama nazwa wskazuje, producent kieruje urządzenie w stronę programistów. Oczywiście nie trzeba pracować w IT, aby korzystać z tej myszy. To wybór dla tych, którzy po prostu chcą sprawdzony sprzęt i wygodę podczas codziennej pracy przy komputerze.

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Specjalna wersja wyróżnia się na tle edycji standardowej wyglądem. Przede wszystkim łączy dwa dotychczasowe kolory - biały i grafitowy - w spójną całość, a także wprowadza żółte akcenty w postaci przycisków (bocznego i zmiany trybu rolki), napisów oraz grafik nawiązujących do świata informatyki. Oprócz tego klawisze LPM oraz PPM zostały wyróżnione wygrawerowanymi ścieżkami – tekstura powinna poprawić chwyt i ograniczyć ślizganie się palców na głównych przyciskach.

Całość wciąż jest spora i masywna (wymiary 128.15 x 88.35 x 50.8 mm oraz masa 150 g), ale za to zapewnia wytchnienie nadgarstkowi, który opiera się na myszce w ergonomicznej pozycji pod kątem. W klasycznych myszkach dłoń leży płasko, co nie jest naturalnym ułożeniem dla ludzkiej ręki. Urządzenie zostało wyposażone w 8 przycisków oraz pracuje w rozdzielczościach od 200 do 8000 DPI.

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Dużym wyróżnikiem są też dwie rolki: MagSpeed z superszybkim przewijaniem oraz boczna do nawigacji poziomej, co przydaje się np. w arkuszach kalkulacyjnych czy programach do montażu wideo. Tak jak w bazowej wersji MX Master 4, mamy tu silniczek do haptycznego sprzężenia zwrotnego w postaci delikatnych wibracji.

Mam poprzednią wersję myszki i teraz poważnie myślę nad wymianą

Sam używam MX Mastera 3S, który służy mi już prawie dwa lata. To kapitalna myszka, w której doceniam przede wszystkim ergonomiczny profil. Przed monitorem spędzam wiele godzin dziennie, więc wygoda jest dla mnie najważniejsza.

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MX Master 4 w nowej, specjalnej wersji jest jednak po prostu inny. To ulepszona odsłona myszy z dodatkowymi przyciskami bocznymi (3 zamiast 2), wsparciem wibracji oraz nowocześniejszą stylistyką. Wcześniejsze wydanie wydaje się przy niej bardziej toporne, choć dotychczas nie miałem żadnych problemów z MX Masterem 3S.

Nowy wariant do tanich jednak nie należy. Kosztuje 609 zł, podczas gdy podstawowy MX Master 4 jest o 100 zł tańszy. Jeśli edycja specjalna nieco stanieje, z pewnością poważnie rozważę jej zakup.

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