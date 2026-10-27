USA dostanie "narodowego" laptopa. Producent to jednak nie Apple

Anduril, firma założona przez Palmera Luckeya, znana przede wszystkim z rozwijania nowoczesnych systemów obronnych, oraz Qualcomm Technologies ogłosiły projekt BlueChip. Celem nie jest stworzenie nowego laptopa. Ambicją obu przedsiębiorstw jest odbudowa krajowego, amerykańskiego łańcucha dostaw, obejmującego kolejne etapy produkcji urządzeń elektronicznych.

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Na początek powstanie wytrzymały laptop przeznaczony dla administracji federalnej, wojska, służb ratunkowych i innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Firmy stworzyły już prototyp, a zamówienia mają ruszyć w 2027 r. Firmy nie ujawniły jeszcze dokładnej ceny, liczby planowanych egzemplarzy ani pełnej specyfikacji technicznej urządzenia. Wiadomo natomiast, że sprzęt będzie projektowany z myślą o trudnych warunkach fizycznych i zastosowaniach, w których liczy się bezpieczeństwo danych.

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Procesor Qualcomma i amerykański laptop dla wojska i rządu

Sercem nowego laptopa będzie platforma Snapdragon X Series firmy Qualcomm. To rodzina układów, która łączy procesor, układ graficzny i komponenty odpowiedzialne za przyspieszanie obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją.

Snapdragon X wykorzystuje architekturę ARM, odmienną od tradycyjnej platformy x86 stosowanej w większości komputerów z procesorami Intela i AMD. Architektura ARM jest szeroko stosowana w smartfonach, ale coraz mocniej zaznacza swoją obecność także w laptopach. Jej zaletami mogą być wysoka efektywność energetyczna i możliwość połączenia dobrej wydajności z długim czasem pracy na baterii.

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Palmer Luckey i laptop BlueChip.

Układy z tej rodziny mogą również wykonywać część zadań związanych ze sztuczną inteligencją bezpośrednio na urządzeniu.

Jednym z najważniejszych elementów projektu jest pochodzenie części. Według Anduril ponad 90 proc. kosztów zakupu podzespołów wykorzystanych w prototypach BlueChip przypada na dostawców ze Stanów Zjednoczonych i państw sojuszniczych. Montaż ma odbywać się w należącym do Anduril zakładzie Arsenal-1 w stanie Ohio.

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Największym wyzwaniem pozostają jednak niektóre komponenty, których produkcja jest silnie skoncentrowana w Chinach. Palmer Luckey ujawnił, że Anduril znalazł już amerykańskiego dostawcę szkła ochronnego pokrywającego ekran. Sam panel wyświetlacza nadal należy natomiast do części, które trudno pozyskać poza Chinami. Firma nie zakończyła jeszcze również negocjacji ze wszystkimi dostawcami.

Docelowo BlueChip ma korzystać z całkowicie krajowego łańcucha dostaw.

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Windows i Linux muszą działać bez problemów

Anduril pracuje nad zgodnością BlueChip z aplikacjami dla systemu Windows oraz oprogramowaniem opartym na Linuksie, wykorzystywanym przez część instytucji rządowych. Firma chce uwzględnić również starsze programy, od których administracja nadal może być uzależniona.

Ma to znaczenie ze względu na architekturę Arm zastosowaną w procesorze Qualcomma. Programy napisane dla komputerów x86 nie zawsze działają na Arm w identyczny sposób. Część aplikacji można uruchamiać dzięki emulacji, czyli tłumaczeniu instrukcji na bieżąco, ale takie rozwiązanie nie zawsze zapewnia pełną zgodność i optymalną wydajność.

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Najlepszym scenariuszem jest dostępność wersji programu przygotowanej bezpośrednio dla nowej platformy.

Komputer do zadań specjalnych będzie droższy

Największą przeszkodą w popularyzacji BlueChip może okazać się cena. Palmer Luckey przyznał, że na początku laptop będzie droższy od porównywalnych komputerów produkowanych w Chinach. Według jego szacunków cena może być o około 20 proc. wyższa.

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Wyższy koszt wynika również z ambicji przemysłowych przedsięwzięcia. Rozbudowanie krajowej sieci dostawców wymaga inwestycji, a produkcja komponentów w USA nie zawsze może konkurować ceną z wielkoskalowymi fabrykami działającymi w Azji. Anduril liczy jednak, że wraz ze wzrostem skali produkcji uda się ograniczyć tę różnicę.

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BlueChip ma być pierwszym produktem całej linii komputerów. Rozwiązania opracowane na potrzeby premierowego laptopa, w tym relacje z dostawcami i procesy produkcyjne, mają ułatwić rozwój kolejnych urządzeń.

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