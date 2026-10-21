Europa i Kanada tworzą "internetowy nord stream" wykluczający USA. Brawo

Kanada i Unia Europejska analizują możliwości budowy nowego połączenia internetowego przez Atlantyk, które pozwoliłoby przesyłać dane między Europą a Kanadą z pominięciem amerykańskiej infrastruktury. Docelowo inwestycja o nazwie "Leif Erikson" ma kosztować ponad 620 mln dolarów.

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Jak informuje Bloomberg, pomysł jest efektem pogorszeniem relacji między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Znaczna część kanadyjskiego ruchu internetowego i telefonicznego przechodzi przez amerykańskie sieci. Rząd premiera Marka Carneya chce ograniczyć tę zależność i zwiększyć bezpieczeństwo krajowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Projekt - nazwany na cześć wikinga który jako pierwszy Europejczyk postawił stopę w Ameryce Północnej - zakłada budowę podmorskiego kabla światłowodowego o długości około 4600 km. Trasa ma rozpoczynać się na południowym krańcu Norwegii, a następnie przebiegać przez Ocean Atlantycki do Happy Valley-Goose Bay w prowincji Nowa Fundlandia i Labrador we wschodniej Kanadzie.

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Dalsza część połączenia ma prowadzić drogą lądową przez Quebec aż do Montrealu. Odcinek naziemny będzie liczył około 1900 km. Cała inwestycja ma zapewnić bezpośredni transfer danych między Europą a Kanadą, bez konieczności korzystania z infrastruktury znajdującej się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Za przedsięwzięciem stoi Bulk Infrastructure Group AS, norweska firma zajmująca się budową sieci światłowodowych i centrów danych. Jej założyciel i przewodniczący rady wykonawczej Peder Nærbø pracuje nad projektem od ponad pięciu lat. Jak powiedział Bloombergowi, obecnie norweska firma poszukuje kanadyjskiego partnera strategicznego, który przejąłby większościowy udział w projekcie. Spółka ma już powiązania kapitałowe z Kanadą, a w inwestycję zaangażowane są również kanadyjskie fundusze emerytalne.

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Leif Erikson zyskał zainteresowanie dostawców, jednak dalsze prace nad nim wymagają dodatkowych analiz wspieranych przez Kanadę i Unię Europejską. Potrzebne będą również deklaracje klientów zainteresowanych korzystaniem z nowego połączenia oraz środki na pokrycie kosztów budowy.

Kanadyjski rząd i Unia Europejska zamierzają poprzeć wspólne stanowisko podczas szczytu w Montrealu, zaplanowanego na 29 i 30 października 2026 r. Podczas szczytu przedstawiciele obu stron będą dyskutować na temat m.in. najlepszych dostępnych sposobów rozwoju cyfrowych połączeń między Europą, Kanadą i Azją za pomocą nowej infrastruktury kabli podmorskich.

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Deklaracja nie oznacza jeszcze ostatecznej zgody na budowę Leif Erikson. Kanada i UE muszą przeanalizować możliwe warianty trasy, a także określić warunki finansowania oraz realizacji przedsięwzięcia.

Ambicje Kanady i UE mają swoją cenę

Według szacunków przytoczonych przez Bloomberga nakłady inwestycyjne związane z budową kabla przekroczą 620 mln dolarów. Przed rozpoczęciem prac trzeba jednak rozwiązać szereg kwestii formalnych i technicznych.

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Szczególnym wyzwaniem będzie poprowadzenie około 1900-kilometrowego odcinka lądowego przez Kanadę. Realizacja tej części projektu wymaga pozwoleń, a także poparcia rdzennych społeczności zamieszkujących obszary, przez które ma przebiegać infrastruktura.

Erin O’Toole, były kanadyjski polityk, a obecnie szef działalności północnoamerykańskiej firmy doradczej ADIT zajmującej się analizą ryzyka, wskazał na znaczenie niezależnych połączeń telekomunikacyjnych dla współpracy Kanady z Europą.

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„Podmorska łączność między Kanadą a Europą powinna stanowić ważny element rozwijania współpracy handlowej i w zakresie bezpieczeństwa, którą premier proponuje UE” – powiedział O’Toole.

Nie tylko utarcie nosa Stanom Zjednoczonym

Projekt Leif Erikson ma również znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowych sieci przesyłowych. Europa i Azja korzystają z połączeń przebiegających przez Morze Czerwone, gdzie konflikty zbrojne zwiększają ryzyko uszkodzenia infrastruktury. Zagrożeniem dla kabli podmorskich są także celowe akty sabotażu, działalność statków i kotwice.

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Peder Nærbø wskazuje, że rozbudowa połączeń między Kanadą a Europą mogłaby stanowić pierwszy etap dalszego rozwoju infrastruktury, obejmującego w przyszłości również trasy między Kanadą a Azją. Według niego dodatkowe połączenia zwiększyłyby odporność międzynarodowych sieci na awarie i zagrożenia geopolityczne.

Kanada ma już bezpośrednie połączenia podmorskie z innymi częściami świata, ale jest ich niewiele i żadne z nich nie należy do kanadyjskiego podmiotu. Najnowszy kabel światłowodowy łączący Kanadę z Japonią, nazwany Topaz, należy do Alphabet Inc. - właściciela Google'a.

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Projekt Leif Erikson ma również uzasadnienie gospodarcze. Norwegia, Quebec i Labrador dysponują znacznymi zasobami energii wodnej, a chłodny klimat może ograniczać zapotrzebowanie centrów danych na chłodzenie. Czynniki te mają znaczenie dla rozwoju infrastruktury obliczeniowej wykorzystywanej między innymi do obsługi sztucznej inteligencji.

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