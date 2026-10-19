Europę i USA połączy potężny kabel. Internet przyspieszy do niewyobrażalnych prędkości

Szybki Internet zostanie zdefiniowany na nowo. Wszystko za sprawą nowej inwestycji Meta, spółki - matki Facebooka i Instagrama.

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Petal to pierwszy transoceaniczny kabel podmorski o przepustowości petabitów i pierwszy, który wykorzysta wielordzeniowe światłowody na dużą skalę. Petal będzie miał długość 7000 km i połączy Francję z Stanami Zjednoczonymi.

Petal zapewni przepustowość 1 Pbps (1 petabit na sekundę lub 1000 terabitów na sekundę), dwukrotnie przewyższając przepustowość najnowocześniejszych kabli podmorskich na tym dystansie. To 1 milion gigabitów na sekundę (Gb/s), czyli około 125 terabajtów danych na sekundę.

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To mniej więcej przepustowość sieci, jaka jest potrzebna 75 proc. populacji świata do jednoczesnego strumieniowego przesyłania muzyki. Mówimy o przesyłaniu muzyki dla 6,25 mld ludzi.

Prędkość jednego petabita w łączu transatlantyckim udało się osiągnąć 25 lat po tym gdy na tym samym odcinku osiągnięto prędkość terabitową.

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Petal jest elementem inwestycji Meta w podmorskie kable. Ma zapewnić Europie większą przepustowość ponieważ zapotrzebowanie na komunikację i niezawodną łączność stale rośnie.

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Technologia, która ma podwoić możliwości kabla

Kabel podmorski to najmniej widoczna, a jednocześnie jedna z najważniejszych warstw Internetu. Około 99 proc. międzykontynentalnego przesyłu danych, niemal każda wiadomość, telefon czy rozmowa wideo między kontynentami, przechodzi przez szklane pasma na dnie oceanu.

Od wprowadzenia wzmacniacza światłowodowego domieszkowanego erbem (EDFA) w latach 80. XX wieku, nastąpiło kilka przełomowych zmian w przepustowości kabli podmorskich. W latach 2010. technologia spójnej transmisji optycznej i projekty kabli bez kompensacji dyspersji zapoczątkowały dekadę gwałtownego wzrostu przepustowości światłowodów, aż do momentu, gdy granica Shannona w końcu została przesunięta. Granica Shannona to maksymalna prędkość przesyłania danych w kanale komunikacyjnym, przy której możliwa jest transmisja bez błędów.

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Podmorskie kable Mety

Aby to osiągnąć branża przeszła na multipleksowanie z podziałem przestrzennym (SDM) zwiększając liczbę włókien w kablu podmorskim. Meta wykorzystała osiem par włókien w kablu Marea, 16 par włókien w kablu Amitié, a ostatnio do 24 par włókien w kablu Anjana.

W systemie Petal zdecydowaliśmy się na technologię światłowodów 2-rdzeniowych w systemie 24 par, co odpowiada 48 parom światłowodowym. Pozwoliło to osiągnąć przepustowość 1 Pb/s na dystansie transatlantyckich. To dwukrotnie większa przepustowość niż w przypadku Anjany, która sprawia, że ​​Petal oferuje największy w historii wzrost przepustowości kabli w porównaniu z innymi systemami podmorskimi z repeaterami - podaje Meta w komunikacie.

Internet przyszłości zaczyna się na dnie oceanu

Jednak przejście na 2-rdzeniowy ekosystem światłowodowy wiąże się z wyzwaniami, które wpływają na światłowód i podmorskie repeatery. Kabel podmorski o długości 7000 km zazwyczaj wymaga około stu wzmacniaczy sygnału do wzmocnienia sygnałów cyfrowych na całej długości kabla.

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Po pierwsze, trzeba zapewnić niskie tłumienia przy jednoczesnym zachowaniu fizycznych wymiarów zewnętrznego włókna o szerokości 125 μm. Po drugie, minimalizacja przesłuchów między rdzeniami w celu maksymalizacji wydajności i przepustowości optycznej.

Pierwszy problem rozwiązano poprzez zastosowanie ultraczystej syntetycznej krzemionki. Drugi natomiast poprzez staranną kontrolę wysokich współczynników załamania światła w rdzeniach w porównaniu z niższymi współczynnikami w otaczającym medium, co skutkuje niemal niemierzalnym przesłuchem.

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Wzmacniacze sygnału Petal wykorzystują jednordzeniowe wzmocnienie światłowodowe z interfejsem Fan-In/Fan-Out (FIFO) do przekształcania włókna dwurdzeniowego w dwa włókna jednordzeniowe w każdym wzmacniaczu, a następnie z powrotem w światłowód dwurdzeniowe po wzmocnieniu.

Petal pokazuje, że rozwój Internetu nie polega wyłącznie na szybszych routerach, sieciach 5G czy kolejnych generacjach Wi-Fi. Równie ważne są inwestycje w elementy infrastruktury, których większość użytkowników nigdy nie zobaczy. To właśnie podmorskie światłowody tworzą kręgosłup globalnej komunikacji i umożliwiają przesyłanie ogromnych ilości informacji między kontynentami.

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Inwestycję realizują firmy NEC (ułożenie kabla), Sumitomo Electronic Industries (produkcja światłowodu) i Orange (europejskie przyłączenie kabla).

Jeśli Meta zrealizuje zapowiedzi, w 2029 r. Petal wprowadzi transatlantyckie połączenia światłowodowe na poziom przepustowości jednego petabita na sekundę.

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