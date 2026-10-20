Blokowała robota, została aresztowana. Żyjemy w szalonych czasach

Czy to scenariusz z nowego sezonu Cyberpunk: Edgerunners? Nie, to wydarzenie z minionego weekendu w Filadelfii. Kobieta, która stanęła na drodze autonomicznemu robotowi Ubera, ma teraz poważne problemy z prawem. Robiła to w konkretnym celu.

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Blokowała robota dostawczego, protestując przeciwko zabieraniu pracy ludziom

Wydarzenie ze Stanów Zjednoczonych nie było przejawem czystego wandalizmu ani złośliwości. Jak dowiedziała się lokalna stacja, mieszkanka Filadelfii - Carolyn Marvin - w ten sposób protestowała przeciwko zjawisku zastępowania ludzki przez maszyny.

W rozmowie z ABC13 kobieta przyznała, że nie był to pierwszy raz:

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Wiem, że odbierają pracę ludzkim dostawcom, dlatego protestuję przeciwko nim za każdym razem, gdy je widzę, stojąc przed nimi i uniemożliwiając im przejazd dalej.

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Tym razem jednak świadkowie wezwali policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze nakazali kobiecie usunięcie się z drogi robotowi. Gdy odmówiła, zakuto ją w kajdanki i zabrano na komisariat.

Zapytana o to, czy zamierza kontynuować protesty przeciwko robotom dostawczym. Carolyn Marvin stwierdziła, iż nie ma zamiaru się wycofywać.

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Tak. Czemu nie? Myślę, że mam prawo, wynikające z Pierwszej Poprawki, do publicznego demonstrowania na chodniku, aby zaprotestować przeciwko robotom dostawczym.

78-letnia mieszkanka Stanów Zjednoczonych równocześnie ma nadzieję, że wydarzenie zachęci do szerszej dyskusji dotyczącej robotów dostawczych zastępujących ludzkich kurierów. Co ciekawe, nie jest to pierwsza tego typu sytuacja - firma Avride, produkująca autonomiczne roboty dostawcze, regularnie zgłasza podobne incydenty - zostały stworzone w taki sposób, aby po wykryciu przeszkody całkowicie się zatrzymać i czekać, aż kontynuowanie jazdy będzie możliwe.

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