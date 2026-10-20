Blokowała robota, została aresztowana. Żyjemy w szalonych czasach
Kobieta z USA postanowiła zablokować robota dostawczego rozwożącego jedzenie. Została aresztowana i oskarżona o zakłócanie porządku publicznego.
Czy to scenariusz z nowego sezonu Cyberpunk: Edgerunners? Nie, to wydarzenie z minionego weekendu w Filadelfii. Kobieta, która stanęła na drodze autonomicznemu robotowi Ubera, ma teraz poważne problemy z prawem. Robiła to w konkretnym celu.
Blokowała robota dostawczego, protestując przeciwko zabieraniu pracy ludziom
Wydarzenie ze Stanów Zjednoczonych nie było przejawem czystego wandalizmu ani złośliwości. Jak dowiedziała się lokalna stacja, mieszkanka Filadelfii - Carolyn Marvin - w ten sposób protestowała przeciwko zjawisku zastępowania ludzki przez maszyny.
W rozmowie z ABC13 kobieta przyznała, że nie był to pierwszy raz:
Wiem, że odbierają pracę ludzkim dostawcom, dlatego protestuję przeciwko nim za każdym razem, gdy je widzę, stojąc przed nimi i uniemożliwiając im przejazd dalej.
Tym razem jednak świadkowie wezwali policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze nakazali kobiecie usunięcie się z drogi robotowi. Gdy odmówiła, zakuto ją w kajdanki i zabrano na komisariat.
Zapytana o to, czy zamierza kontynuować protesty przeciwko robotom dostawczym. Carolyn Marvin stwierdziła, iż nie ma zamiaru się wycofywać.
Tak. Czemu nie? Myślę, że mam prawo, wynikające z Pierwszej Poprawki, do publicznego demonstrowania na chodniku, aby zaprotestować przeciwko robotom dostawczym.
78-letnia mieszkanka Stanów Zjednoczonych równocześnie ma nadzieję, że wydarzenie zachęci do szerszej dyskusji dotyczącej robotów dostawczych zastępujących ludzkich kurierów. Co ciekawe, nie jest to pierwsza tego typu sytuacja - firma Avride, produkująca autonomiczne roboty dostawcze, regularnie zgłasza podobne incydenty - zostały stworzone w taki sposób, aby po wykryciu przeszkody całkowicie się zatrzymać i czekać, aż kontynuowanie jazdy będzie możliwe.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.