InPost z dużą nowością. Sąsiedzi się ucieszą 

Firma poinformowała o współpracy z Packeta Group, "liderem rynku Out-of-Home w Czechach i na Słowacji". Oznacza to, że klienci InPost mogą już wysyłać przesyłki do obu krajów. Usługa jest dostępna dla wszystkich klientów biznesowych korzystających z InPost International API.

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Jak podkreśla InPost, partnerstwo sprawia, że polscy sprzedawcy e-commerce zyskują prosty sposób na dotarcie do klientów za południową granicą kraju. Przesyłki w Czechach i Słowacji trafią do maszyn paczkowych Z-BOX i punktów odbioru w standardzie D+2. W Pradze, Brnie i Ostrawie klienci mogą liczyć również na dostawy w sobotę.

Sieć Packeta to łącznie ponad 14 tys. punktów odbioru w obu krajach

Tym samym Packeta odpowiada za niemal połowę całkowitej liczby skrytek w automatach paczkowych w Czechach oraz na Słowacji. Czyli trochę jak w Polsce InPost. Z najnowszych danych portalu cashless.pl wynikało, że w Polsce jest już ponad 75 tys. automatów paczkowych, z czego przeszło 30 tys. to właśnie Paczkomaty.

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- Współpraca z Packeta Group to naturalny kolejny krok w budowaniu InPost International jako sieci, która pozwala polskim e-sprzedawcom docierać do klientów w całej Europie bez barier technologicznych i logistycznych. Dzięki jednej integracji API otwieramy przed naszymi klientami dwa rynki, na których konsumenci przyzwyczaili się już do wygodnych dostaw Out-of-Home – to dla nich duża szansa na wzrost sprzedaży za granicą - powiedział Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost.

Europejska ekspansja trwa

Na początku września InPost poinformował, że większa część Paczkomatów (ok. 40 tys.) funkcjonuje poza granicami Polski. Oczywiście kraj nad Wisłą jako pojedynczy rynek ma największą liczbę maszyn. Pozostałe działają w wielu państwach, takich jak Wielka Brytania, Włochy czy Hiszpania.

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W Wielkiej Brytanii obecnych jest 16 tys. Paczkomatów, a we Francji sieć przekroczyła 12 tys. automatów. Na Półwyspie Iberyjskim firma ma już 5 tys., zaś kolejne 5 tys. urządzeń znajduje się we Włoszech. Firma działa również w Belgii i Luksemburgu.

- To właśnie tu, w Polsce, powstał InPost i to tutejszy rynek nauczył nas wszystkiego, co dziś pozwala nam rozwijać się w na całym kontynencie. Zmieniliśmy zarówno nasz rodzimy, jak i europejski e-commerce i jestem naprawdę dumny z tego, jak daleko zaszliśmy oraz ile jeszcze przed nami - zapowiadał we wrześniu Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost.

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Teraz dochodzi ułatwienie dla biznesowych klientów, którzy będą mogli dotrzeć do odbiorców w Czechach i Słowacji.

Może więc i tamtejsi politycy szepną parę słów pochwał dla polskiej firmy, jak miało to miejsce w przypadku prezydenta Francji.

Zdjęcie główne: Katarzyna Ledwon / Shutterstock

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