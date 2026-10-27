Ikea wjeżdża do miasta w zupełnie nowym formacie. Takiego sklepu w Polsce nie było

Skojarzenie jest naturalne: ogromny sklep, do którego wyjeżdża się poza miasto lub na przedmieścia, spędza cały dzień na oglądaniu mebli, schodzi do magazynu, z którego zabiera się wybrane produkty, a całość wieńczy wizyta w restauracji i wege klopsy z frytami. Tak było przez lata, ale dziś podejście do zakupów się zmienia. Długi dojazd, chodzenie rozległymi alejkami, kilka godzin poza domem? Coraz więcej klientów chciałoby mieć alternatywę dla tej tradycyjnej formy zakupów.

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I Ikea tę zmianę zauważyła

Sieć eksperymentuje z mniejszymi sklepami - bardziej dostępnymi i niewymagającymi dnia urlopu na ich przejście. Wprawdzie nowy, kompaktowy format, który lada moment zostanie wdrożony w Białymstoku, nadal ulokowany jest w galerii handlowej, to Ikea zmieściła się na skromniejszej niż zwykle powierzchni.

Otwarcie kompaktowej Ikei w Galerii Zielone Wzgórze w Białymstoku odbędzie się 12 listopada. Sklep zajmie część dotychczasowej powierzchni hipermarketu Carrefour.

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- Współpraca z IKEA pokazuje, jak chcemy rozwijać nasze centra handlowe: elastycznie zarządzać powierzchnią, wzmacniać mix najemców i wprowadzać do naszych obiektów marki, które dają klientom nowe powody do odwiedzin. Galeria Zielone Wzgórze w Białymstoku ma duży potencjał, a otwarcie IKEA, połączone z modernizacją hipermarketu Carrefour, jest ważnym etapem dalszego rozwoju naszej nieruchomości. Chcemy, aby nasze centra handlowe dalej aktywnie się rozwijały pozostając atrakcyjnymi, nowoczesnymi miejscami zakupów, odpowiadającymi na realne potrzeby lokalnych klientów - komentuje Ewa Karska, Dyrektor galerii handlowych Carrefour Polska.

Kompaktowa Ikea nie oznacza od razu przestrzeni jak w dawnym kiosku

To wciąż ponad 3600 mkw. powierzchni i ponad 2 tys. produktów dostępnych na miejscu, w tym te najbardziej kultowe i najczęściej kupowane. Będzie też bistro i sklepik szwedzki.

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Jak podkreśla Ikea, mniejsze sklepy pozwalają rozwijać sieć w istniejących obiektach handlowych i "docierać do kolejnych lokalnych rynków". W ten sposób Ikea chce łączyć sprzedaż stacjonarną z dostępem do pełnej oferty online, uzupełniając sieć dużych sklepów.

Chcemy, aby coraz więcej osób mogło urządzać swoje domy i mieszkania z IKEA, jeszcze bliżej ich miejsc zamieszkania. Białystok jest kolejnym miastem, w którym realizujemy ten cel dzięki kompaktowemu formatowi. Choć jest to mniejsza przestrzeń, oferuje pełne doświadczenie IKEA. Z perspektywy klientów liczy się możliwość obejrzenia rozwiązań na żywo, rozmowy z doradcą i wyboru wygodnego sposobu zakupu. Ten sklep łączy te potrzeby w jednym miejscu - przekonuje Paweł Bechciński, p.o. Prezesa i Dyrektora Generalnego ds. Zrównoważonego Rozwoju.

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Białostocki kompaktowy sklep Ikei jest drugim takim w Polsce. Pierwszy uruchomiony został w Bielsku-Białej. W 2027 roku format dotrze do Kielc i pojawi się w tamtejszej Galerii Echo. Ikea podkreśla, że ten koncept "staje się istotnym kierunkiem ekspansji".

Ikea jest bliżej nowych klientów, którzy nie muszą dojeżdżać i mogą wpaść po akcesoria po drodze. Galerie handlowe z kolei stają się ciekawszymi miejscami z punktu widzenia odwiedzających.

W ostatnich latach mówi się o niepewnej przyszłości tego biznesów, zwracając uwagę na niewygodę

Po co skakać po licznych sklepach, przemierzając ogromną przestrzeń, skoro można zamówić rzeczy prosto do domu lub przynajmniej do automatu paczkowego będącego tuż obok? Łatwe procedury zwrotu skutecznie zniechęcają do odwiedzania przymierzalni i zmniejszają ryzyko nieudanych zakupów. Oczywiście galerie handlowe to nie tylko odzież, ale podobnie jest z innymi produktami, które po prostu można do siebie zamówić. Efekt? Klienci odpływają.

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Coraz częściej w miastach stawia się krzyżyk na galeriach handlowych, woląc przeznaczyć tę przestrzeń np. na nowe mieszkania. Nie są jednak w całkowitym odwrocie, a szczególnie dobrze mają radzić sobie te wielofunkcyjne.

- Największe szanse na utrzymanie pozycji będą miały centra, które połączą kilka funkcji: atrakcyjną ofertę handlową, gastronomię, rozrywkę, usługi, przestrzenie do odpoczynku i spotkań oraz rozwiązania omnichannel - przekonywała w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Anna Wysocka, szefowa działu handlowego w CBRE

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I Ikea w Polsce chce być częścią wypełniania tej luki.

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