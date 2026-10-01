Tani laptop z Windowsem lepszy od MacBooka Neo? Tak

Najnowszy laptop HP OmniBook 5 14 wygląda tak, jakby został stworzony tylko po to, aby rzucić wyzwanie MacBookowi Neo. Sugerują to nie tylko pastelowe kolory, ale też wyposażenie ograniczone do niskich - jak na dzisiejsze standardy - pojemności pamięci operacyjnej i wewnętrznej. Najważniejsza pozostaje tu jednak cena.

OmniBook 5 14 2026 to rękawica rzucona MacBookowi Neo

Co sprawia, że nowy HP OmniBook 5 14 2026 to konkurent dla najtańszego MacBooka na rynku? Przede wszystkim kompaktowe wymiary oraz konstrukcja. Obudowa ma zaledwie 11,7 mm grubości, a całe urządzenie waży tylko 1,17 kg - dzięki czemu sprzęt HP okazuje się smuklejszy i lżejszy od swojego rywala.

Druga sprawa to zastosowane wersje kolorystyczne. Sprzęt jest dostępny w czterech wariantach: srebrnym, niebieskim, różowym oraz zielonym, które są bardzo podobne do wariantów znanych z MacBooka Neo (przy czym HP zastąpiło żółć stonowaną zielenią).

HP OmniBook 5 14 oprócz tego zapewnia naprawdę niezłą specyfikację techniczną:

procesor: Intel Core 5 315;

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB przestrzeni dyskowej na pliki;

ekran: OLED, 14 cali, rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli, jasność maksymalna 300 nitów;

zestaw portów: 2x USB-C 10 Gb/s, HDMI, gniazdo audio 3,5 mm;

dodatkowe wyposażenie: kamerka internetowa 1080p i dwa głośniki.

HP ma lepszy ekran i więcej portów. A co z wydajnością?

Zdecydowanie największą przewagą propozycji HP nad MacBookiem Neo jest zastosowany wyświetlacz OLED. Apple w swoim modelu wykorzystuje panel LCD, który co prawda pracuje w wyższej rozdzielczości i oferuje wyższą jasność szczytową, ale to wciąż gorsza technologia pod względem wyświetlania czerni oraz kontrastu.

Drugim atutem HP jest zestaw złączy. Oprócz dwóch portów USB-C na bocznej krawędzi zastosował również HDMI do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza. Standard HDMI obsługuje dziś praktycznie każdy wyświetlacz, a, żeby MacBook mógł obsłużyć dodatkowy ekran, potrzeba albo przejściówki, albo specjalistycznego kabla. Podobnie jak MacBook Neo, nowy OmniBook jest wykonany z aluminium.

Propozycja HP, podobnie jak ta od Apple’a, w podstawowej wersji oferuje 8 GB RAM i 256 GB przestrzeni dyskowej. Tyle że w HP jest możliwość rozszerzenia pamięci do 16 GB RAM i nawet 1 TB na nośniku SSD. Jedyną niewiadomą pozostaje procesor. Intel Core 5 315 to bardzo podstawowa jednostka wyposażona w 6 rdzeni, która mimo przeznaczenia dla laptopów nie wydaje się najszybszym układem pod kątem mocy obliczeniowej. HP nadrabia te ewentualne braki deklarowanym czasem pracy na baterii, sięgającym nawet do 42 godzin.

Propozycja zadebiutuje w cenie 700 dolarów - identycznej jak w przypadku MacBooka Neo, który w Polsce kosztuje 3500 zł.

Czytaj też:

Ładowanie...