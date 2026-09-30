Google wskazał, kiedy pogrzebie ChromeOS. Jest też dobra wiadomość

Google, wydając laptopy określane jako Googlebooki, zapowiedział koniec dotychczasowych Chromebooków. Przynajmniej na początku obie te serie będą współistniały. Laptopy starszej generacji wciąż mają być wspierane przez kilka długich lat. W przypadku nowszych modeli jest jednak jeszcze lepiej. Urządzenia otrzymają bowiem aktualizację do nowego systemu operacyjnego!

ChromeOS wspierany tylko do 2034 r. Po tym czasie aktualizacja lub koniec

Google ostatnio pokazał pierwsze Googlebooki. Urządzenia mają być produkowane przez wielu różnych producentów sprzętu, takich jak Acer, Asus, Dell, HP czy Lenovo, i ich sklepowy debiut jest oczekiwany na październik 2026 r.

Jednak przejście na nowsze rozwiązanie nie oznacza, że z dnia na dzień dotychczasowe Chromebooki zostaną całkowicie zapomniane. Producent wie, że tego typu laptopy są używane przez miliony osób na całym świecie - głównie w sektorze edukacji, gdzie np. w USA i Kanadzie Chromebook jest podstawowym sprzętem w wielu szkołach. Dlatego sprzęty z ChromeOS będą otrzymywały aktualizacje i poprawki zabezpieczeń aż do połowy 2034 r.

Oznacza to, że przez następne osiem lat urządzenia pozostaną bezpieczne do użytkowania. Google w przypadku Chromebooków zapewniał 10 lat aktualizacji. Wsparcie jest liczone od momentu wydania konkretnego laptopa z tym systemem. Każdy na własnym Chromebooku może sprawdzić w ustawieniach, jak długo będzie otrzymywał uaktualnienia.

Sprawa jest jasna w przypadku starszych Chromebooków, których koniec wsparcia przypadnie przed 2034 r. Po zakończeniu obsługi laptopy nie będą dostawać już aktualizacji obejmujących nowe funkcje oraz zabezpieczenia. Co, jeśli np. kupiło się laptop z 2025 r.? Wtedy sytuacja wygląda trochę inaczej, ponieważ zamiast porzucać urządzenia, Google zapewni aktualizację do nowszego systemu Googlebook OS.

Oznacza to, że nie trzeba będzie nawet kupować Googlebooka, aby uzyskać zupełnie nowy system operacyjny.

Nie znamy jednak szczegółów

Google obecnie nie jest gotów, aby podzielić się szczegółami na temat aktualizacji i obsługi. Nie znamy więc konkretnych modeli, które otrzymają uaktualnienie do Googlebook OS. Nie wiemy również, kiedy będziemy mogli liczyć na aktualizację - czy urządzenia, których wsparcie powinno zakończyć się po 2034 r., dostaną system wcześniej, czy też dopiero później.

Mimo wszystko niektóre Chromebooki mają szansę w przyszłości stać się Googlebookami. Początkowo nowe laptopy z systemem operacyjnym Google’a mają być drogie. Zobaczymy, co z tego będzie.

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