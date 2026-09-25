Stworzyli specjalnego laptopa dla kibiców. Aż usiadłem

Są gadżety kolekcjonerskie, które mają sens tylko dla bardzo konkretnej grupy odbiorców. Dla jednych będzie to limitowana konsola z motywem ulubionej gry, dla innych zegarek związany z drużyną sportową. A teraz Microsoft, Qualcomm i Manchester United stworzyli coś, co łączy oba światy: specjalną edycję Surface Laptopa przeznaczoną dla kibiców jednego z najbardziej rozpoznawalnych klubów piłkarskich świata. Problem polega na tym, że praktycznie nikt nie będzie mógł go po prostu kupić.

To sprzęt kolekcjonerski

Cała historia zaczęła się kilka miesięcy temu, gdy Qualcomm oraz Manchester United rozszerzyli swoją współpracę. Snapdragon już wcześniej pojawiał się na koszulkach angielskiego klubu, ale od sezonu 2026/27 do gry mocniej wszedł także Microsoft. Marka Surface zaczęła pojawiać się na strojach Manchesteru United, a współpraca szybko została rozciągnięta poza samo sponsorowanie.

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Efektem jest limitowana edycja laptopa Microsoft Surface przygotowana wspólnie przez Microsoft, Qualcomm i Manchester United. Urządzenie zaprezentowano podczas Snapdragon Summit 2026 na Hawajach. Laptop ma być produktem kolekcjonerskim przeznaczonym głównie dla fanów klubu, a jego dystrybucja odbywa się poprzez specjalne akcje promocyjne i konkursy. Liczba urządzeń ma być bardzo ograniczona, a fani mają zdobywać je poprzez specjalny program organizowany przez Manchester United, Microsoft oraz Qualcomma.

Qualcomm Manchester United Surface Laptop (autor zdjęcia: Zac Bowden, Windows Central)

Paradoksalnie właśnie ten element sprawia, że internet zaczął o laptopie mówić znacznie więcej niż o wielu ogólnodostępnych modelach. Sprzęt stał się czymś pomiędzy komputerem a kolekcjonerską pamiątką. Dla zainteresowanych: konkretna odmiana tego Surface Laptopa ma 13,8-calowy wyświetlacz, chipset Snapdragon X2 Elite, 16 GB RAM, 512 GB pamięci masowej i brytyjski układ klawiatury.

To ciekawe, bo takich laptopów prawie się już nie robi

Jeszcze kilkanaście lat temu specjalne wersje komputerów nie były niczym niezwykłym. Producenci chętnie eksperymentowali z motywami filmowymi, sportowymi czy muzycznymi. Potem rynek się zmienił. Laptop stał się przede wszystkim narzędziem pracy. Producenci zaczęli stawiać na minimalistyczny design, aluminium w odcieniu srebra i maksymalnie neutralną stylistykę. W efekcie współczesne notebooki są często świetne technicznie, ale równocześnie trudne do odróżnienia od siebie.

Manchester United Surface Laptop jest ciekawym przypomnieniem, że sprzęt komputerowy może również pełnić funkcję emocjonalną. Dla fana klubu herb Manchesteru United na pokrywie może mieć większe znaczenie niż kilka dodatkowych punktów w benchmarku. Szkoda tylko, że większość fanów nigdy go nie dotknie.

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