Kupujesz laptopa i dostajesz darmowe akcesoria. MSI rusza z genialną promocją
Firma MSI uruchomiła świetną promocję, dzięki której kupujący laptopy marki mogą odebrać akcesoria o wartości kilkuset złotych. Bez dodatkowych opłat, wystarczy się po nie zgłosić.
Promocja MSI skupia się na powrocie do szkoły i na studia. W zależności od wybranego modelu laptopa możemy liczyć na różnego rodzaju gratisy. Najdroższy zestaw ma wartość 780 zł i obejmuje przydatny sprzęt. Kto może go odebrać i jak to zrobić?
Promocja MSI - za zakup laptopa darmowe akcesoria
Promocja wystartowała już pod koniec sierpnia, ale potrwa jeszcze przez następne 1,5 miesiąca aż do 31 października 2026 r. W akcji biorą udział trzy różne grupy laptopów: gamingowe z najwyższej półki, średniopółkowce do gier oraz propozycje biurowe. Łącznie jest to kilkanaście modeli. W zależności od urządzenia można liczyć na określone gratisy:
- MSI 40th Anniversary MAX Pack - wartość 780 zł - obejmujący plecak MSI MAX Gaming Backpack, słuchawki MSI H901 GC, mysz MSI M18 oraz limitowaną podkładkę pod mysz z okazji 40-lecia MSI;
- MSI 40th Anniversary Essential Pack - wartość 150 zł - zawiera plecak MSI Venture i mysz MSI M99 Pro;
- USB-C Docking Station Gen II - stację dokującą o wartości 555 zł.
Nagrody są zatem bardzo hojne. Aby jednak móc odebrać jeden z tych zestawów, należy kupić określony laptop. W przypadku zestawu o wartości 780 zł są to:
- Titan 18 HX A2WJ-1234PL;
- Raider 18 Max HX A2WJ-1235PL / Raider 18 HX A2WH-1241PL / Raider A18 HX A9WJG-299PL;
- Raider 16 Max HX B2WJ-227PL / Raider 16 HX (B2WI-228PL, B2WH-214PL, B2WH-211PL, B2WH-237XPL);
- Stealth 18 HX AI (A2XWJG-033PL, A2XWIG-037PL, A2XWHG-038PL) / Stealth A18 AI+ A3XWJG-042PL;
- Stealth 16 AI+ (B3WI-062PL, B3WGX-044PL, B3WGX-057PLY) / Stealth A16 AI+ (A3XWIG-041PL, A3XWHG-042PL);
Zestaw o wartości 150 zł przygotowano dla:
- Crosshair 18 HX AI (A2XWGXKG-078PL, A2XWFKG-075XPL, A2XWGXKG-089PLNN);
- Crosshair 16 HX (E14WFK-072PL, E14WFK-059XPL) / Crosshair 16 HX AI D2XWFKG-219PL / Crosshair A16 HX (E8WGXK-047PLNN, E8WFK-020PL);
- Cyborg 15 Max C2WF-406PLNN.
Z kolei stację dokującą o wartości 555 zł dodają do laptopów MSI takich jak:
- Prestige 16 AI+ (C3MG-248PL, C3MG-068PL, C3MG-069PL);
- Prestige 16 AI+ Evo (B2VMG-012PL, B2VMG-220PL) / Prestige 16 AI Evo (B1MG-238PLY, B1MG-227PL);
- Prestige 14 AI+ D3MG-060PL / Prestige 13 AI+ A3MG-021PL.
Co trzeba zrobić, aby odebrać nagrodę?
Aby móc odebrać gratisowy zestaw, w pierwszej kolejności należy kupić objęty promocją laptop u partnera handlowego MSI (głównie duże sklepy z elektroniką) do 31 października 2026 r. Następnie trzeba zalogować się lub założyć konto MSI, zarejestrować urządzenie i wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie promocji. Trzeba będzie też dołączyć zdjęcie lub skan paragonu oraz zdjęcie numeru seryjnego.
Zgłoszenia można przesyłać do 14 listopada 2026 r. do godz. 23:55. Liczba nagród jest ograniczona do 1000 - dla każdego z trzech rodzajów zestawów przygotowano po ok. 300 sztuk. Jeden klient może odebrać tylko jeden prezent.
Czytaj też:
Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.