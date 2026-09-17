Kupujesz laptopa i dostajesz darmowe akcesoria. MSI rusza z genialną promocją

Promocja MSI skupia się na powrocie do szkoły i na studia. W zależności od wybranego modelu laptopa możemy liczyć na różnego rodzaju gratisy. Najdroższy zestaw ma wartość 780 zł i obejmuje przydatny sprzęt. Kto może go odebrać i jak to zrobić?

Promocja MSI - za zakup laptopa darmowe akcesoria

Promocja wystartowała już pod koniec sierpnia, ale potrwa jeszcze przez następne 1,5 miesiąca aż do 31 października 2026 r. W akcji biorą udział trzy różne grupy laptopów: gamingowe z najwyższej półki, średniopółkowce do gier oraz propozycje biurowe. Łącznie jest to kilkanaście modeli. W zależności od urządzenia można liczyć na określone gratisy:

MSI 40th Anniversary MAX Pack - wartość 780 zł - obejmujący plecak MSI MAX Gaming Backpack, słuchawki MSI H901 GC, mysz MSI M18 oraz limitowaną podkładkę pod mysz z okazji 40-lecia MSI;

MSI 40th Anniversary Essential Pack - wartość 150 zł - zawiera plecak MSI Venture i mysz MSI M99 Pro;

USB-C Docking Station Gen II - stację dokującą o wartości 555 zł.

Nagrody są zatem bardzo hojne. Aby jednak móc odebrać jeden z tych zestawów, należy kupić określony laptop. W przypadku zestawu o wartości 780 zł są to:

Titan 18 HX A2WJ-1234PL;

Raider 18 Max HX A2WJ-1235PL / Raider 18 HX A2WH-1241PL / Raider A18 HX A9WJG-299PL;

Raider 16 Max HX B2WJ-227PL / Raider 16 HX (B2WI-228PL, B2WH-214PL, B2WH-211PL, B2WH-237XPL);

Stealth 18 HX AI (A2XWJG-033PL, A2XWIG-037PL, A2XWHG-038PL) / Stealth A18 AI+ A3XWJG-042PL;

Stealth 16 AI+ (B3WI-062PL, B3WGX-044PL, B3WGX-057PLY) / Stealth A16 AI+ (A3XWIG-041PL, A3XWHG-042PL);

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Zestaw o wartości 150 zł przygotowano dla:

Crosshair 18 HX AI (A2XWGXKG-078PL, A2XWFKG-075XPL, A2XWGXKG-089PLNN);

Crosshair 16 HX (E14WFK-072PL, E14WFK-059XPL) / Crosshair 16 HX AI D2XWFKG-219PL / Crosshair A16 HX (E8WGXK-047PLNN, E8WFK-020PL);

Cyborg 15 Max C2WF-406PLNN.

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Z kolei stację dokującą o wartości 555 zł dodają do laptopów MSI takich jak:

Prestige 16 AI+ (C3MG-248PL, C3MG-068PL, C3MG-069PL);

Prestige 16 AI+ Evo (B2VMG-012PL, B2VMG-220PL) / Prestige 16 AI Evo (B1MG-238PLY, B1MG-227PL);

Prestige 14 AI+ D3MG-060PL / Prestige 13 AI+ A3MG-021PL.

Co trzeba zrobić, aby odebrać nagrodę?

Aby móc odebrać gratisowy zestaw, w pierwszej kolejności należy kupić objęty promocją laptop u partnera handlowego MSI (głównie duże sklepy z elektroniką) do 31 października 2026 r. Następnie trzeba zalogować się lub założyć konto MSI, zarejestrować urządzenie i wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie promocji. Trzeba będzie też dołączyć zdjęcie lub skan paragonu oraz zdjęcie numeru seryjnego.

Zgłoszenia można przesyłać do 14 listopada 2026 r. do godz. 23:55. Liczba nagród jest ograniczona do 1000 - dla każdego z trzech rodzajów zestawów przygotowano po ok. 300 sztuk. Jeden klient może odebrać tylko jeden prezent.

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