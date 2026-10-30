Próbują odpalać gry z PS5 na komputerach. Wpadają w pułapkę

Szeroki dostęp do sztucznej inteligencji ułatwił powstawanie rozwiązań, które umożliwiają tworzenie zaawansowanych projektów osobom bez wiedzy programistycznej. Niestety, te możliwości są wykorzystywane również w niecnych celach - cyberprzestępcy mogą łatwiej podszywać się pod znane programy. Tym razem na celownik wzięto uruchamianie gier z PS5 na PC.

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Uwaga na fałszywe programy pozwalające na uruchamianie gier z PS5 na PC

Kwestia używania emulatorów to częsty temat dyskusji dotyczącej piractwa. Tym razem nie chodzi jednak o sam fakt stosowania tego typu oprogramowania, ale o to, że w sieci pojawiły się podróbki legalnych projektów, które nie korzystają z klasycznej emulacji: AnyPS5 oraz Kyttyps5. Oryginalnie są one dostępne jako darmowe oprogramowanie z GitHuba i ich pierwotne wersje nie stanowią zagrożenia dla komputerów użytkowników.

Podrobione wydania mają jednak zupełnie inny cel. Pod przykrywką aplikacji, która ma uruchomić legalnie posiadaną grę z PS5, kryje się złośliwe oprogramowanie stworzone do wykradania loginów i haseł graczy.

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Jest to sprytnie przygotowane oszustwo, ponieważ zastosowany mechanizm nie ujawnia się ofierze w typowy sposób. Nie blokuje dostępu do plików ani nie utrudnia codziennego korzystania z systemu. Zamiast tego złośliwy kod jest wstrzykiwany po cichu, a po dwóch minutach od infekcji skrypt czyszczący usuwa newralgiczne pliki, przez co zagrożenie staje się praktycznie niewykrywalne dla programów antywirusowych. Nie pozostawia po sobie niemal żadnego śladu.

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Szkodliwy plik podczas próby instalacji na komputerze z systemem Windows lub Linux wypakowuje ukrytą aplikację i uruchamia moduł ładujący. Sprawdza również, czy system operacyjny działa bezpośrednio na podzespołach komputera, czy na maszynie wirtualnej. Na fizycznym sprzęcie dodaje ponadto regułę wykluczenia do usługi Microsoft Defender, aby proces nie został zablokowany.

Lepiej nie kombinować i omijać takie projekty

Przede wszystkim uruchamianie gier z PS5 na komputerach osobistych nie jest obecnie natywnie możliwe. Osiągnięcie tego wymaga sięgania po skomplikowane sztuczki i nierzadko eksperymentalne warstwy emulacji. Dlatego tym, którzy nie do końca wiedzą, co robią, zalecam pozostanie przy konsoli PS5 i uruchamianie gier bezpośrednio na niej.

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Niedoświadczona osoba może przynieść więcej szkód niż pożytku, szczególnie jeśli trafi na fałszywą aplikację wykradającą dane dostępowe. Wtedy wszystkie poufne informacje - w tym wpisywane loginy, hasła czy rekordy przechowywane w menedżerach haseł - bez trudu trafią w ręce oszustów.

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