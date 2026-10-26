Lepsze Gemini za 0 zł. Google sam podsuwa mi taką ofertę

Ostatnio Google podjął decyzję o ograniczeniu dostępu do bardziej zaawansowanych modeli Gemini dla użytkowników darmowej wersji. Ci, którzy nie płacą za abonament, mogą liczyć wyłącznie na bazowe warianty sztucznej inteligencji w trybie "automatycznym". Teraz pojawił się jednak sposób na bezpłatne lub bardzo tanie korzystanie z narzędzi AI bez irytujących limitów.

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Google rozdaje pakiety Google AI za darmo lub za ułamek ceny

Przez ostatnie zmiany darmowa wersja Gemini wystarcza tylko do bardzo podstawowych czynności. Próba poproszenia o cokolwiek bardziej zaawansowanego - np. napisanie od zera prostego programu - wiąże się z komunikatem o przekroczeniu limitów i koniecznością odczekania do momentu ich odnowienia.

Teraz uruchomiono jednak świetną promocję pozwalającą na korzystanie z abonamentów takich jak AI Plus oraz AI Pro za ułamek standardowej ceny. Przeceny sięgają nawet blisko 90 proc., dzięki czemu stawki wyglądają następująco:

Google AI Plus (400 GB w chmurze) - 2,49 zł zamiast 23,99 zł/mies. przez pierwszy miesiąc;

Google AI Plus (2 TB w chmurze) - 6,99 zł/mies. zamiast 46,99 zł/mies. przez trzy miesiące;

Google AI Pro (5 TB w chmurze) - 9,99 zł zamiast 97,99 zł/mies. przez pierwszy miesiąc;

Google AI Pro (5 TB w chmurze) - 48,99 zł/mies. zamiast 97,99 zł przez dwa miesiące.

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Zdecydowanie najciekawiej prezentuje się opcja za 6,99 zł/mies., z której można korzystać aż przez trzy miesiące. W tym czasie zapłacimy łącznie 21 zł, zyskując dostęp do dwukrotnie wyższych limitów w porównaniu z darmowym planem oraz możliwość korzystania z modeli Gemini Pro.

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Do dyspozycji jest też wyższy plan AI Pro w fomule "dwa miesiące w cenie jednego". Oferta jest jednak dostępna wyłącznie dla wybranych użytkowników.

Jeśli nie widzicie jej u siebie, najprawdopodobniej Google oferuje inną opcję - mianowicie pakiet Google AI Pro z 5 TB danych w chmurze za 0 zł przez pierwszy miesiąc zamiast 97,99 zł. Nie wiem, jak u innych, ale u mnie dostępna jest właśnie ta druga wersja. Z perspektywy klienta wypada ona najlepiej, ponieważ na start nie trzeba płacić nic. Oczywiście tylko przez 30 dni, bo w kolejnym miesiącu - jeśli nie anulujemy subskrypcji - zapłacimy już pełną kwotę.

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Oferty są spersonalizowane. To od Google'a zależy, jaki wariant ostatecznie dostaniemy.

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