Lepsze Gemini za 0 zł. Google sam podsuwa mi taką ofertę
Google rozdaje dostęp do subskrypcji sztucznej inteligencji za półdarmo, a niektórym nawet zupełnie za darmo. Można naprawdę tanio korzystać z lepszych wersji czatbota Gemini.
Ostatnio Google podjął decyzję o ograniczeniu dostępu do bardziej zaawansowanych modeli Gemini dla użytkowników darmowej wersji. Ci, którzy nie płacą za abonament, mogą liczyć wyłącznie na bazowe warianty sztucznej inteligencji w trybie "automatycznym". Teraz pojawił się jednak sposób na bezpłatne lub bardzo tanie korzystanie z narzędzi AI bez irytujących limitów.
Google rozdaje pakiety Google AI za darmo lub za ułamek ceny
Przez ostatnie zmiany darmowa wersja Gemini wystarcza tylko do bardzo podstawowych czynności. Próba poproszenia o cokolwiek bardziej zaawansowanego - np. napisanie od zera prostego programu - wiąże się z komunikatem o przekroczeniu limitów i koniecznością odczekania do momentu ich odnowienia.
Teraz uruchomiono jednak świetną promocję pozwalającą na korzystanie z abonamentów takich jak AI Plus oraz AI Pro za ułamek standardowej ceny. Przeceny sięgają nawet blisko 90 proc., dzięki czemu stawki wyglądają następująco:
- Google AI Plus (400 GB w chmurze) - 2,49 zł zamiast 23,99 zł/mies. przez pierwszy miesiąc;
- Google AI Plus (2 TB w chmurze) - 6,99 zł/mies. zamiast 46,99 zł/mies. przez trzy miesiące;
- Google AI Pro (5 TB w chmurze) - 9,99 zł zamiast 97,99 zł/mies. przez pierwszy miesiąc;
- Google AI Pro (5 TB w chmurze) - 48,99 zł/mies. zamiast 97,99 zł przez dwa miesiące.
Zdecydowanie najciekawiej prezentuje się opcja za 6,99 zł/mies., z której można korzystać aż przez trzy miesiące. W tym czasie zapłacimy łącznie 21 zł, zyskując dostęp do dwukrotnie wyższych limitów w porównaniu z darmowym planem oraz możliwość korzystania z modeli Gemini Pro.
Do dyspozycji jest też wyższy plan AI Pro w fomule "dwa miesiące w cenie jednego". Oferta jest jednak dostępna wyłącznie dla wybranych użytkowników.
Jeśli nie widzicie jej u siebie, najprawdopodobniej Google oferuje inną opcję - mianowicie pakiet Google AI Pro z 5 TB danych w chmurze za 0 zł przez pierwszy miesiąc zamiast 97,99 zł. Nie wiem, jak u innych, ale u mnie dostępna jest właśnie ta druga wersja. Z perspektywy klienta wypada ona najlepiej, ponieważ na start nie trzeba płacić nic. Oczywiście tylko przez 30 dni, bo w kolejnym miesiącu - jeśli nie anulujemy subskrypcji - zapłacimy już pełną kwotę.
Oferty są spersonalizowane. To od Google'a zależy, jaki wariant ostatecznie dostaniemy.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.