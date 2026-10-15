Co się dzieje, gdy AI odbiera telefon zamiast pracownika? Sprawdzamy w restauracji

Telefon nie czeka, aż pracownik będzie miał wolną chwilę

Każdy restaurator zna ten scenariusz: zbliża się pora obiadu lub kolacji, sala się zapełnia, kuchnia realizuje kolejne zamówienia, a telefon nie przestaje dzwonić. Klienci chcą zamówić jedzenie, dopytać o menu albo sprawdzić czas dostawy. Tymczasem pracownicy mają ręce pełne roboty i nie zawsze mogą przerwać to, co właśnie robią, żeby odebrać kolejne połączenie.

W godzinach szczytu telefon staje się często dodatkowym obciążeniem dla zespołu. A jeśli nikt nie odbierze, klient może zrezygnować z zamówienia lub zadzwonić do innego lokalu. Problem nie polega więc na tym, że pracownicy nie chcą rozmawiać z klientami. Po prostu nie mogą wykonywać kilku zadań jednocześnie. I tu pojawia się przestrzeń dla AI, które może przejąć odbieranie połączeń, gdy zespół zajmuje się obsługą gości i realizacją zamówień.

Czy AI potrafi naprawdę rozmawiać z klientem?

Samo odebranie połączenia to jednak dopiero początek. W restauracji rozmowa rzadko przebiega według jednego, z góry ustalonego scenariusza. Klient może złożyć zamówienie własnymi słowami, zmienić zdanie w trakcie rozmowy, zapytać o składniki dania lub prosić o modyfikacje potraw, które trzeba uwzględnić przy jego przygotowaniu.

Dlatego od asystenta głosowego oczekuje się czegoś więcej niż rozpoznawania słów i odtwarzania nagranych komunikatów. Musi interpretować intencje rozmówcy, uwzględniać wcześniejsze wypowiedzi i dopasowywać swoje odpowiedzi do przebiegu rozmowy.

To istotna różnica między prostym systemem automatycznej obsługi połączeń a asystentem wykorzystującym AI. W pierwszym przypadku klient porusza się po z góry zdefiniowanych opcjach. W drugim może komunikować się bardziej swobodnie, a system powinien na bieżąco interpretować jego wypowiedzi i reagować na zmieniający się kontekst.

Restauracja to wymagające środowisko dla AI

Zadaniem telefonicznego asystenta AI w restauracji jest nie tylko odebranie połączenia i poprawne przeprowadzenie rozmowy. Zamówienie musi być zgodne z ofertą lokalu, uwzględniać dostępne warianty dań i trafić do systemu, w którym personel będzie mógł je zrealizować. To wymaga połączenia obsługi głosowej z systemem, w którym restauracja przyjmuje i realizuje zamówienia.

Asystent powinien opierać się na aktualnej ofercie lokalu i nie przyjmować zamówień na dania, których restauracja nie oferuje. Znaczenie ma również precyzja: pomyłka w rozmiarze pizzy, rodzaju sosu czy adresie dostawy może oznaczać konieczność wyjaśniania sprawy, co generuje dodatkową pracę dla zespołu.

Dlatego wdrożenie AI w gastronomii nie sprowadza się jedynie do uruchomienia modelu, który potrafi rozmawiać. Liczy się to, czy rozwiązanie jest dostosowane do sposobu przyjmowania i realizacji zamówień w restauracji oraz czy potrafi współpracować z wykorzystywanymi przez nią narzędziami.

Telefoniczny asystent AI w praktyce

Jednym z przykładów takiego rozwiązania jest Alexander, telefoniczny asystent AI stworzony przez Restaumatic. Został zaprojektowany z myślą o restauracjach i jest połączony z systemem RePOS, dzięki czemu rozmowa telefoniczna może zakończyć się nie tylko udzieleniem odpowiedzi, ale również przyjęciem zamówienia.

To istotna różnica. AI nie jest w tym przypadku osobnym chatbotem, z którym klient musi się skontaktować przez aplikację czy stronę internetową. Klient korzysta z kanału, który już zna – po prostu dzwoni na numer restauracji.

Alexander może obsługiwać połączenia przez całą dobę, przyjmować zamówienia i przekazywać je do systemu POS restauracji.

Kiedy do rozmowy powinien wkroczyć człowiek?

Automatyzacja ma sens tylko wtedy, gdy wiadomo, gdzie kończą się jej możliwości. Nie każda rozmowa dotyczy standardowego zamówienia. Klient może zgłosić reklamację, poprosić o rozwiązanie nietypowego problemu albo poruszyć kwestię, która wymaga decyzji personelu.

W takich sytuacjach Alexander przekazuje rozmowę pracownikowi. Dzięki temu asystent nie musi samodzielnie rozstrzygać każdej sprawy, a restauracja zachowuje możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem.

To ważny element projektowania systemów AI do obsługi klienta. Skuteczność automatyzacji nie oznacza, że każda sprawa musi zostać rozwiązana bez udziału pracownika restauracji. Równie istotne jest rozpoznanie sytuacji, w której przekazanie rozmowy człowiekowi będzie lepszym rozwiązaniem niż kontynuowanie jej za wszelką cenę przez asystenta AI.

Co pokazują wyniki?

Tylko od czerwca do września 2026 roku Alexander obsłużył niemal 46 tys. połączeń. Za jego pośrednictwem złożono 6,5 tys. zamówień i zarezerwowano stolik prawie 300 razy. Liczby pokazują więc wyraźnie, że telefoniczny asystent AI jest skuteczny w rzeczywistym procesie przyjmowania zamówień, a nie tylko w demonstracyjnych rozmowach.

Taka skala wykorzystania pokazuje również, że może on z powodzeniem obsługiwać nie pojedyncze, testowe rozmowy, ale regularny ruch telefoniczny w restauracjach. Co istotne, część tych połączeń zakończyła się konkretnym działaniem – zamówieniem lub rezerwacją stolika. To potwierdza, że klienci restauracji nie mają oporów przed składaniem zamówień podczas rozmowy z telefonicznym asystentem AI.

Co z niedokończonym zamówieniem?

Nie każda rozmowa kończy się złożeniem zamówienia. Klient może przerwać połączenie w trakcie wybierania dań lub nie dokończyć całego procesu. W takiej sytuacji przydatna okazuje się funkcja, która pozwala wrócić do zamówienia bez konieczności ponownego dzwonienia do restauracji.

Jeśli rozmowa z Alexandrem zostanie przerwana, klient może otrzymać SMS z linkiem do koszyka i dokończyć zamówienie online na stronie lokalu.

To rozszerza rolę asystenta poza samą rozmowę telefoniczną. Proces może rozpocząć się przez telefon, a następnie przenieść do kanału internetowego, jeśli klient nie sfinalizuje zamówienia podczas połączenia. Z perspektywy restauracji oznacza to dodatkową możliwość odzyskania zamówienia, które w innym przypadku mogłoby pozostać niedokończone.

AI nie musi wygrywać z człowiekiem

Przykład Alexandra pokazuje, że praktyczne zastosowanie AI w restauracji nie musi polegać na zastępowaniu pracowników. Może dotyczyć konkretnego problemu organizacyjnego – obsługi połączeń, na które zespół nie zawsze ma czas odpowiedzieć.

Pracownik nadal pozostaje niezbędny tam, gdzie potrzebna jest ocena sytuacji, elastyczność czy indywidualne podejście do klienta. AI może natomiast przejąć część powtarzalnych rozmów i zadbać o to, by telefon został odebrany również wtedy, gdy na sali i w kuchni trwa największy ruch.

W tym ujęciu pytanie nie brzmi więc: „czy AI jest lepsze od człowieka?”. Bardziej interesujące jest inne: czy restauracja musi angażować pracownika w każdą rozmowę, skoro część z nich może obsłużyć AI, a te wymagające ludzkiej decyzji przekazać dalej?

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