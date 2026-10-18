Hakerzy podgrzali lodówki w setkach sklepów. Straty idą w miliony

Jeżeli myślałeś, że hakerzy na celowniku mają tylko całkiem odległe nam punkty infrastruktury krytycznej, duże koncerny informatyczne i systemy rządowe - francuskie doświadczenie wyprowadzi cię z błędu. Bowiem w nocy z niedzieli na poniedziałek cyberprzestępcy przejęli kontrolę nad systemami chłodniczymi w setkach francuskich supermarketów. Zmienili ustawienia urządzeń tak, by zamiast utrzymywać niską temperaturę, zaczęły ogrzewać przechowywaną żywność, w efekcie doprowadzając do zepsucia się tysięcy produktów spożywczych wymagających chłodzenia i mrożenia.

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Hakerzy zaatakowali lodówki w setkach sklepów

Jak informuje BBC, atak dotknął placówek kilku dużych sieci handlowych działających we Francji. Wśród poszkodowanych znalazły się Intermarché, Netto, Coopérative U, Carrefour i Monoprix. Problemy zgłoszono również w związku z urządzeniami wykorzystywanymi przez sieć E.Leclerc, choć doniesień na jej temat nie potwierdzono oficjalnie.

Według danych przekazanych przez poszczególnych operatorów cyberatak objął od około 400 do kilkuset sklepów. Intermarché poinformowało o 150-200 zaatakowanych placówkach, natomiast w przypadku Coopérative U problemy dotknęły niemal 100 sklepów. Carrefour potwierdził incydenty w 80 supermarketach, a Monoprix zgłosiło około 30 poszkodowanych sklepów.

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"Potwierdzam, że od dzisiejszej nocy trwa cyberatak na instalacje chłodnicze w kilku sklepach naszej sieci @CooperativeU.

Nasze zespoły są w pełni zmobilizowane i współpracują z technikami chłodniczymi, aby jak najszybciej przywrócić normalną sytuację. Dochodzenie powinno pozwolić na pełne wyjaśnienie okoliczności tego ataku.

Atak na urządzenia niezbędne do przechowywania świeżych produktów i zaopatrzenia Francuzów w żywność jest niezwykle poważny i stanowi bezprecedensowy przypadek. Jest to niedopuszczalne." - przekazał dyrektor generalny sieci sklepów Coopérative U, Dominique Schelcher

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Skala ataku skłoniła część sieci do odłączenia kolejnych sklepów od internetu, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia podobnych problemów. Według BBC Intermarché i Netto odłączyły w tym celu około 100 placówek, w których nie odnotowano konsekwencji działań hakerów.

Zamiast chłodzić, urządzenia ogrzewały żywność

Cyberprzestępcy uzyskali dostęp do oprogramowania służącego do zdalnego zarządzania temperaturą urządzeń chłodniczych. Rozwiązanie pozwala operatorom supermarketów kontrolować pracę lodówek i zamrażarek bez konieczności ręcznego konfigurowania każdego urządzenia na miejscu.

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Jak podał serwis France 24, napastnicy mieli zdalnie uruchomić wymuszony tryb rozmrażania w wielu sklepach. W przypadku części urządzeń temperatura została podniesiona nawet do 50 stopni Celsjusza. Intermarché przekazało, że jego lodówki i zamrażarki osiągnęły taką temperaturę na około sześć godzin w nocy z niedzieli na poniedziałek - zwykły cykl rozmrażania stanowi element normalnej pracy wielu urządzeń chłodniczych. W tym przypadku napastnicy mieli jednak doprowadzić do długotrwałego ogrzewania, które uniemożliwiło utrzymanie właściwych warunków przechowywania żywności.

Milionowe straty i tony wyrzuconej żywności

Najpoważniejszym skutkiem ataku są straty w produktach spożywczych. Sieci handlowe musiały usunąć z półek żywność, której bezpieczeństwa nie mogły zagwarantować po awarii systemów chłodniczych. Dotyczyło to zarówno produktów świeżych, takich jak mięso, jak i artykułów mrożonych.

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Intermarché poinformowało, że w poszkodowanych sklepach konieczne będzie wyrzucenie wszystkich produktów znajdujących się w zaatakowanych urządzeniach. Przedstawiciele sieci zapewnili, że personel podejmuje działania mające na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania chłodziarek i jak najszybsze uzupełnienie zapasów.

Według informacji francuskiej stacji BFM TV dwa supermarkety w regionie Alzacji oszacowały łączne straty na 270 tys. euro. Kwota ta dotyczy jedynie dwóch placówek, dlatego całkowity koszt incydentu w skali kraju może sięgnąć milionów euro. Na razie nie przedstawiono pełnego bilansu strat poniesionych przez wszystkie poszkodowane sieci.

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Dodatkowym problemem pozostaje kwestia ubezpieczeń. France 24 podało, że Intermarché zwróciło uwagę na możliwe trudności z uzyskaniem odszkodowania, ponieważ niektóre polisy mogą nie obejmować tego rodzaju incydentów w sklepach.

Problem dotyczył starszych systemów Danfoss

Według BBC atak wymierzono w oprogramowanie dostarczane przez duńską firmę inżynieryjną Danfoss, której rozwiązania służą do zdalnego zarządzania instalacjami chłodniczymi. Producent potwierdził, że problem dotyczył starszych urządzeń, których oprogramowania zabezpieczającego nie można już zaktualizować w celu wyeliminowania wcześniej zidentyfikowanego zagrożenia.

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Firma podkreśliła, że od dawna zaleca klientom utrzymywanie obsługiwanych systemów w aktualnej wersji. Danfoss zaznaczył również, że niezawodne chłodzenie ma kluczowe znaczenie dla działalności jego klientów, i zadeklarował gotowość do wspierania ich w przywracaniu bezpiecznego funkcjonowania instalacji.

Nie ujawniono jednak szczegółów pozwalających ustalić, w jaki sposób napastnicy uzyskali dostęp do systemów ani czy wykorzystali konkretną lukę w zabezpieczeniach. Nie ustalono również ich tożsamości.

Francuska prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura w Paryżu potwierdziła wszczęcie dochodzenia dotyczącego zakrojonego na dużą skalę cyberataku, który dotknął systemów chłodniczych kilku dużych sieci handlowych we Francji. Śledczy mają ustalić, które placówki zostały poszkodowane, a także zbadać związek między atakiem, stratami w żywności i zgłoszonymi pożarami.

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Incydent wywołał również reakcję przedstawicieli europejskich instytucji. Christophe Hansen, unijny komisarz ds. rolnictwa i żywności, potępił atak w serwisie X, zwracając uwagę na znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego.

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Zdjęcie główne: Henry Saint John / Shutterstock

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