Pociągi jak tramwaje. PKP Intercity zapowiada nowy rozkład jazdy

Tramwaj co pół godziny to rzeczywistość pewnie niejednego polskiego osiedla. O ile dla miasta takie kursowanie składów na wybranych liniach nie jest komplementem (wręcz przeciwnie!), tak w przypadku kolejowego przewoźnika jest już imponującym osiągnięciem. I możliwym, bo właśnie z 30 min odstępem kursować mają pociągi między stolicą a Trójmiastem. Jak ogłosiło PKP Intercity, taka częstotliwość odjazdów utrzymana będzie "przez około trzy czwarte dnia". Zmiana zostanie wprowadzona wraz z zimowym rozkładem jazdy, który zacznie na kolei obowiązywać od 13 grudnia.

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Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, PKP Intercity uruchamiać będzie zimą aż 600 połączeń dziennie. Dla porównania, obecnie przewoźnik wypuszcza 530 połączeń dziennie, a w sezonie letnim było to 560. W przyszłe lato liczba wyniesie jeszcze więcej, bo 622.

Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, w nowym rozkładzie pociągi PKP Intercity będą odjeżdżać każdego dnia z większą częstotliwością z różnych miejscowości. Pasażerowie będą mogli liczyć na więcej połączeń między Warszawą a Krakowem oraz Bielskiem-Białą a Krakowem. Zimą dojdzie też dodatkowy pociąg Wrocław – Praga.

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Skojarzenie z komunikacją miejską okazało się być słuszne nie tylko ze względu na częstotliwość odjazdu wybranych składów.

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Od 13 grudnia 2026 roku PKP Intercity wprowadza nowy sposób organizacji połączeń dalekobieżnych

Pociągi będą kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach, w regularnych odstępach czasu. Dzięki temu pasażerowie łatwiej zaplanują podróż, a przesiadki będą lepiej skoordynowane. Sieć połączeń została również przedstawiona na przejrzystej mapie, przypominającej schematy znane z metra i komunikacji miejskiej - wyjaśnił przewoźnik.

Podobnie jak w transporcie publicznym, tak i tutaj układ opiera się na liniach, z których każda ma określony numer, trasę i częstotliwość kursowania pociągów.

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I tak symbolem Ex oznaczono połączenia ekspresowe EIP i EIC, których pociągi zatrzymują się przede wszystkim w największych miastach. Z kolei na trasie Ex03 z Krakowa przez Warszawę do Trójmiasta składy kursują co godzinę, natomiast linie Ex01 z Warszawy przez Poznań do Berlina oraz Ex02 z Warszawy przez Opole do Wrocławia zapewniają połączenia co dwie godziny. W przypadku linii Ex11 z Warszawy przez Poznań do Szczecina oraz Ex04 z Katowic przez Warszawę do Trójmiasta pociągi kursują co cztery godziny.

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Literą P wyróżniono linie obsługiwane przez pociągi IC i TLK, ze standardową siatką zatrzymań. Oznaczenie Px dotyczy natomiast połączeń IC z ograniczoną liczbą postojów, umożliwiających szybszy przejazd między wybranymi miastami. W obu przypadkach docelowo przewidziano kursy co cztery godziny, z wyjątkami wskazanymi w objaśnieniach mapy. Linie te wyróżniono różnymi kolorami. Na liniach, na których nie osiągnięto jeszcze docelowej częstotliwości kursowania, liczba połączeń będzie stopniowo zwiększana w kolejnych rozkładach jazdy - opisuje przewoźnik.

Tam, gdzie trasy kilku linii się pokrywają, pociągi kursują częściej. Za przykład posłużyła trasa pomiędzy Warszawą a Trójmiastem, gdzie doszło do połączenia czterech linii – Ex03, Ex04, P12 i P92. Właśnie dzięki temu odjazdy możliwe będą co pół godziny.

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- To efekt trzech lat systematycznej pracy. Zależało nam, aby każda kolejna zmiana rozkładu jazdy przybliżała nas do stworzenia spójnej sieci połączeń. Chcieliśmy, aby poszczególne trasy wzajemnie się uzupełniały i tworzyły jeden, dobrze zorganizowany system. Dlatego połączenia uruchamiane w ostatnich latach były już planowane z myślą o rozwiązaniu, które dziś prezentujemy w całości – mówi Janusz Malinowski, prezes zarządu PKP Intercity.

PKP Intercity poinformowało także, że najszybszy pociąg z Gdańska Głównego do Warszawy Gdańskiej dotrze w 2 godziny i 18 minut.

Zdjęcie główne: Pawel Z / Shutterstock.com

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