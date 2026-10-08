ChatGPT dostał nowy sposób odpowiadania. Tekst przestaje mu wystarczać
Odpowiedzi ChataGPT nie muszą już ograniczać się do tekstu. OpenAI wprowadza Intelligent UI, dzięki któremu chatbot może tworzyć interaktywne elementy dopasowane do konkretnego pytania.
OpenAI zaprezentowało właśnie Intelligent UI - nową funkcję, która pozwoli ChatGPT odpowiadać na pytania za pomocą "w pełni interaktywnych interfejsów użytkownika". Dzięki nowej funkcji odpowiedzi dotyczące codziennych spraw będą miały bardziej wizualny charakter, co z kolei ma przyczynić się do ułatwienia zrozumienia "bardziej skomplikowanych tematów".
ChatGPT właśnie zyskał nowy sposób prezentowania odpowiedzi
ChatGPT może teraz łączyć tekst z grafikami, przyciskami, formularzami, wykresami oraz innymi interaktywnymi elementami. GPT-6 został wytrenowany tak, aby dobierać sposób przedstawienia odpowiedzi do pytania. Przy porównaniu informacji może więc wykorzystać zestawienie obok siebie, a przy wyjaśnianiu bardziej złożonego zagadnienia - interaktywny diagram. Jeśli najlepsza okaże się zwykła odpowiedź tekstowa, chatbot nadal może ograniczyć się właśnie do niej.
OpenAI pokazało działanie Intelligent UI na przykładzie wyjaśnienia budowy siedmiobiegowego roweru. ChatGPT generuje jego wizualizację, a użytkownik może wybierać poszczególne elementy, takie jak rama, koła, układ napędowy, hamulce czy kokpit. Interfejs przedstawia następnie informacje dotyczące wybranego systemu.
ChatGPT przygotuje wizualne plany
Intelligent UI ma być wykorzystywane także przy codziennych zadaniach. ChatGPT może przygotować bardziej wizualny plan niedzielnego gotowania, uwzględniając liczbę gości, albo przedstawić trasę samochodową na mapie wraz z informacjami o miejscach, w których warto zrobić objazd.
Interaktywne elementy mogą również pomagać w nauce. Użytkownik może zmieniać dane, obserwować ich wpływ na wynik albo przechodzić przez rozwiązanie problemu krok po kroku. Wśród przykładów zaprezentowanych przez OpenAI znalazły się m.in. centralne twierdzenie graniczne, PKB, podstawy fotografii dronowej i problem Monty’ego Halla.
ChatGPT stworzy narzędzie na życzenie
Intelligent UI pozwala także generować proste narzędzia bezpośrednio w rozmowie. OpenAI wymienia kalkulator oszczędności emerytalnych, dzielnik rachunku oraz gry, które można uruchomić w konwersacji.
Przykładem tego jest interaktywny dzielnik rachunku. Użytkownik wpisuje osoby uczestniczące w kolacji, dodaje zamówione dania i zaznacza, kto korzystał z poszczególnych pozycji. Koszt jest następnie dzielony pomiędzy wskazanych uczestników.
OpenAI przekazało, że GPT-6 z Intelligent UI jest stopniowo udostępniany wszystkim użytkownikom. Dzisiaj udostępnienia mogą spodziewać się subskrybenci planów Plus, Pro, Business i Enterprise - w przypadku Enterprise dostępność zależy od ustawień administratora. Od jutra dostęp do niej otrzymają również użytkownicy Free i Go.
W płatnych planach GPT-6 w ChatGPT działa na modelu GPT-6 Sol, natomiast użytkownicy Free i Go otrzymają GPT-6 Luna. Aktualizacja dotyczy wyłącznie doświadczenia Chat - modele wykorzystywane w Work i Codex nie zmieniają się w ramach tego wdrożenia.
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Redaktorka Spider's Web specjalizująca się w tematykach sztucznej inteligencji, smartfonów i oprogramowania. Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.