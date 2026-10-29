BLIK wchodzi na Netflixa, ale inaczej. Wreszcie uwolnisz się od karty płatniczej

Netflix wraz z Polskim Standardem Płatności spełnił prośby wielu Polaków dotyczące wprowadzenia preferowanych sposobów na opłacanie miesięcznego abonamentu za usługę. Wykorzystano jednak do tego specjalną wersję BLIK-a, która nie jest jeszcze dostępna we wszystkich bankach. Kto może skorzystać z nowego sposobu?

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Płatności BLIK pojawiają się na Netflixie

Korzystający z popularnego serwisu VOD w Polsce właśnie otrzymali możliwość opłacania abonamentu Netflixa płatnościami powtarzalnymi BLIK. Metoda działa w taki sposób, że podczas wybierania pakietu subskrypcji zamiast karty Visa lub Mastercard możemy skonfigurować powtarzalną wersję ulubionej metody płatności Polaków.

Jak wygląda ten proces? Bardzo prosto: podobnie jak w zwykłych transakcjach internetowych musimy wygenerować kod BLIK w aplikacji bankowej. W serwisie Netflix wybieramy metodę płatności powtarzalnych BLIK i wprowadzamy 6-cyfrowy kod z banku.

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W kolejnym kroku w aplikacji musimy zapoznać się z informacjami - np. o tym, że opłata będzie pobierana automatycznie i pozostaje ważna bezterminowo do momentu, aż ją anulujemy. Na koniec wystarczy udzielić zgody. Kolejne transakcje są pobierane automatycznie zgodnie z harmonogramem każdego miesiąca.

Wszystkimi subskrypcjami opłacanymi za pomocą płatności powtarzalnych BLIK można zarządzać bezpośrednio z poziomu aplikacji bankowej. Jesteśmy w stanie anulować je w dowolnym momencie, bez potrzeby pamiętania, za jakie abonamenty płacimy. Pomaga to unikać niespodzianek.

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Istotna kwestia jest taka, że nie musimy tutaj korzystać z karty płatniczej. Mimo że jest to bezpieczna metoda, wielu Polaków wciąż obawia się zostawiać dane karty w systemach platform internetowych czy sprzedawców. Tutaj nie trzeba nic takiego podawać. Wystarczy zwykły, jednorazowy 6-cyfrowy kod wygenerowany w aplikacji mobilnej.

Kto może skorzystać z płatności powtarzalnych BLIK na Netflixie?

Usługa jest dostępna w wielu popularnych polskich bankach. Obecnie lista obejmuje:

PKO Bank Polski;

Bank Millennium;

Erste Bank;

ING Bank Śląski;

mBank;

Alior Bank;

Nest Bank;

Credit Agricole;

SGB Banki Spółdzielcze.

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Z nowego rozwiązania nie skorzystają zatem np. klienci Pekao, którego sam jestem klientem. Ta forma płatności zyskuje coraz większą popularność i jest obsługiwana przez ponad 300 partnerów BLIK-a.

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