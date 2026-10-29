BLIK wchodzi na Netflixa, ale inaczej. Wreszcie uwolnisz się od karty płatniczej
Wreszcie możesz odpiąć swoje karty od Netflixa. Zamiast tego skonfigurujecie inną (i polską) metodę płatności - BLIK.
Netflix wraz z Polskim Standardem Płatności spełnił prośby wielu Polaków dotyczące wprowadzenia preferowanych sposobów na opłacanie miesięcznego abonamentu za usługę. Wykorzystano jednak do tego specjalną wersję BLIK-a, która nie jest jeszcze dostępna we wszystkich bankach. Kto może skorzystać z nowego sposobu?
Płatności BLIK pojawiają się na Netflixie
Korzystający z popularnego serwisu VOD w Polsce właśnie otrzymali możliwość opłacania abonamentu Netflixa płatnościami powtarzalnymi BLIK. Metoda działa w taki sposób, że podczas wybierania pakietu subskrypcji zamiast karty Visa lub Mastercard możemy skonfigurować powtarzalną wersję ulubionej metody płatności Polaków.
Jak wygląda ten proces? Bardzo prosto: podobnie jak w zwykłych transakcjach internetowych musimy wygenerować kod BLIK w aplikacji bankowej. W serwisie Netflix wybieramy metodę płatności powtarzalnych BLIK i wprowadzamy 6-cyfrowy kod z banku.
W kolejnym kroku w aplikacji musimy zapoznać się z informacjami - np. o tym, że opłata będzie pobierana automatycznie i pozostaje ważna bezterminowo do momentu, aż ją anulujemy. Na koniec wystarczy udzielić zgody. Kolejne transakcje są pobierane automatycznie zgodnie z harmonogramem każdego miesiąca.
Wszystkimi subskrypcjami opłacanymi za pomocą płatności powtarzalnych BLIK można zarządzać bezpośrednio z poziomu aplikacji bankowej. Jesteśmy w stanie anulować je w dowolnym momencie, bez potrzeby pamiętania, za jakie abonamenty płacimy. Pomaga to unikać niespodzianek.
Istotna kwestia jest taka, że nie musimy tutaj korzystać z karty płatniczej. Mimo że jest to bezpieczna metoda, wielu Polaków wciąż obawia się zostawiać dane karty w systemach platform internetowych czy sprzedawców. Tutaj nie trzeba nic takiego podawać. Wystarczy zwykły, jednorazowy 6-cyfrowy kod wygenerowany w aplikacji mobilnej.
Kto może skorzystać z płatności powtarzalnych BLIK na Netflixie?
Usługa jest dostępna w wielu popularnych polskich bankach. Obecnie lista obejmuje:
- PKO Bank Polski;
- Bank Millennium;
- Erste Bank;
- ING Bank Śląski;
- mBank;
- Alior Bank;
- Nest Bank;
- Credit Agricole;
- SGB Banki Spółdzielcze.
Z nowego rozwiązania nie skorzystają zatem np. klienci Pekao, którego sam jestem klientem. Ta forma płatności zyskuje coraz większą popularność i jest obsługiwana przez ponad 300 partnerów BLIK-a.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.