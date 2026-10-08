Apple wejdzie ci do domu. Jest data

Wiceprezes Apple’a Greg Jozwiak w swoich mediach społecznościowych ujawnił, że już w następny wtorek, 13 października 2026 r., odbędzie się wydarzenie zatytułowane “Welcome home”. Tak jak oczekiwaliśmy, w tym czasie Apple pokaże urządzenia związane z inteligentnym domem.

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Apple wejdzie ci do domu nowymi urządzeniami smart home

Już na początku miesiąca w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje sugerujące nadchodzące wydarzenie 13 października. Wiceprezes Apple’a potwierdził tę informację, publikując również krótki, 17-sekundowy film. Wideo przedstawia dwie osoby haftujące dawne tęczowe logo Apple’a wykorzystywane w latach 1977 - 1998 oraz nazwę i datę wydarzenia.

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Nazwa "Welcome home" sugeruje, że, tak jak wynikało z poprzednich nieoficjalnych doniesień, październikowy pokaz będzie zarezerwowany dla urządzeń inteligentnego domu. Pracownik Apple co prawda nie ujawnił żadnych szczegółów poza datą, natomiast od wielu miesięcy oczekujemy co najmniej jednego ważnego urządzenia określanego jako Apple HomePad lub Home Hub.

Ma być to swojego rodzaju centrala do sterowania całym inteligentnym domem. Sprzęt ma przypominać połączenie iPada oraz głośnika HomePod. Urządzenie będzie też działało na własnym systemie operacyjnym homeOS. Tak naprawdę Apple już wcześniej opracował rozwiązania powiązane z inteligentnym domem, takie jak HomeKit. Umożliwiały one też zarządzanie urządzeniami smart za pomocą głośników HomePod oraz przystawek Apple TV.

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Oprócz wprowadzenia zupełnie nowego HomePada firma powinna odświeżyć swoje dotychczasowe urządzenia. Mowa przede wszystkim o wprowadzeniu nowej wersji przystawki Apple TV 4K (2026 r.), wyposażonej w szybszy czip wyciągnięty z iPhone’a - taki jak A19 Pro - z obsługą nowocześniejszych łączności, takich jak Bluetooth 6.0 czy Wi-Fi 7. Ostatnia, 3. generacja Apple TV została wydana w 2022 r.

Wtorkowe wydarzenie powinno również przynieść odświeżenie HomePoda mini. Inteligentny głośnik doczeka się jednak pomniejszych poprawek, takich jak nowocześniejsze układy, łączności Bluetooth czy Wi-Fi oraz nowe kolory.

Co jeszcze możemy zobaczyć we wtorek?

Oprócz sprzętów smart home jest szansa na kilka nowych urządzeń:

iPad mini z ekranem OLED;

iMac z czipem M6.

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Pozostałych urządzeń, takich jak kamery czy inteligentne zamki od Apple’a, spodziewamy się w późniejszym czasie. Apple nie ujawnił dokładnej godziny, ale ptaszki ćwierkają, że debiut nowych urządzeń odbędzie się o 15:00.

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