Amazon pokazał nowe czytniki Kindle. Po raz pierwszy porzuca plastik

Ostatnio Amazon uruchomił ogromną wyprzedaż bazowego czytnika Kindle z 2024 r., a w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje na temat prac nad nową wersją. Nie musieliśmy długo czekać, aż producent oficjalnie wypowie się na temat nowych czytników e-booków. Sprzęty niebawem pojawią się w sprzedaży.

Kindle 12. generacji stawia na nową konstrukcję i szybkość

Podstawowy Kindle 12. generacji (2026 r.) został wyposażony w płaski panel przedni. W poprzedniku ekran znajdował się poniżej obramowania, lecz w nowej wersji udało się uzyskać konstrukcję znaną z droższych czytników e-booków Amazonu (takich jak Kindle Paperwhite). Sama obudowa ma być przy tym mniejsza oraz lżejsza.

Oprócz odświeżonej konstrukcji producent postawił na wydajność. Kindle 12. generacji otwiera książki o 30 proc. szybciej niż jego poprzednik. Bateria w dalszym ciągu wystarcza na 6 tygodni typowego użytkowania.

Ekran w bazowym Kindle’u wciąż ma przekątną 6 cali oraz 16 GB pamięci na dane. Oprócz tego czytnik jest dostępny w droższej wersji Signature, obejmującej 32 GB przestrzeni dyskowej w połączeniu z - zastosowaną po raz pierwszy - aluminiową obudową z matowym wykończeniem. W bazowej wersji mamy do czynienia z plastikiem.

Plastikowy wariant z 16 GB pamięci wyceniono na 150 dol., a aluminiową wersję Signature 32 GB - na 190 dol.

Kindle Paperwhite oraz Kindle Colorsoft też przynoszą ulepszenia

Amazon odświeżył również swoje droższe modele. Kindle Paperwhite ma być cieńszy i lżejszy niż poprzednia generacja. Największą zmianą jest nowy wyświetlacz. Zastosowany panel oferuje najwyższy współczynnik kontrastu w historii serii Paperwhite, co przekłada się na głęboką czerń oraz niezwykle ostry tekst niezależnie od oświetlenia.

Podstawowy Paperwhite oferuje 16 GB pamięci na dane i ma obudowę wykonaną z plastiku. W wersji Signature zastosowano 32 GB przestrzeni oraz aluminiową obudowę. W wyższej wersji jest też dostępne automatycznie dostosowujące się do otoczenia podświetlenie czy też funkcja dwukrotnego stuknięcia, która przewraca strony.

Z kolei Kindle Colorsoft skupia się na jakości wyświetlanych kolorów. Według producenta nowa technologia wzmacnia barwy i podbija jasność bez utraty szczegółów, utrzymując wysoki kontrast zarówno przy treściach kolorowych, jak i czarno-białych.

Podobnie jak pozostałe wersje, Colorsoft będzie dostępny w dwóch wydaniach: 16 GB z plastikową obudową oraz Signature Edition z 32 GB, aluminiową obudową oraz automatycznie dostosowującym się podświetleniem przednim.

Cena Kindle Paperwhite to odpowiednio 200 i 250 dol., a Colorsofta 290 i 320 dol. Sprzęt trafi do sprzedaży dopiero 28 października 2026 r.

Akcesoria do Kindle’ów

Oprócz samych czytników producent wprowadził kilka ciekawych gadżetów, takich jak pilot Bluetooth Kindle Click służący do przewracania stron przyciskiem za 35 dol. czy magnetyczna okładka z funkcją przewracania stron, wyceniona na 70 dol.

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