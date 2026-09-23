Amazon uruchomił w Polsce najnowocześniejsze centrum logistyczne w Europie. "Jak szyte na miarę"

Niewielka wieś Dobromierz na południu Dolnego Śląska, do niedawna znana głównie z drogi krajowej numer 5 i malowniczych krajobrazów, zyskała nowy powód do rozpoznawalności. To właśnie tu, w mniej niż 1,5 roku, powstało jedno z najnowocześniejszych centrów logistycznych Amazon w Polsce i Europie.

Centrum powstało w rekordowym tempie 17 miesięcy, przy zaangażowaniu nawet 1000 osób w szczytowym momencie budowy. Obiekt liczy cztery kondygnacje i ponad 25 metrów wysokości, a jego powierzchnia sięga 206 tys. metrów kwadratowych. Na dachu zainstalowano ponad 9 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 megawatopików.–Piotr Sobieski, dyrektor centrum logistycznego w Dobromierzu.

Z myślą o ograniczeniu emisji przygotowano też 48 miejsc postojowych ze stacjami do ładowania – a infrastruktura jest gotowa na rozszerzenie tej puli o drugie tyle – i zdecydowano się na wykorzystanie elektrycznych wózków widłowych.

Do tej pory zainwestowaliśmy w Polsce 45 mld zł i nie zwalniamy tempa. W latach 2026-2028 na dalszy rozwój planujemy przeznaczyć kolejne 23 mld zł. Polska jest dla nas priorytetem i chcemy, aby nasi klienci i pracownicy czerpali z tego korzyści. - Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

Samo postawienie na elektromobilność, zerowe emisje i budowa jednej z największych nadachowych instalacji fotowoltaicznych w całym regionie to jednak nie wszystko, co sprawia, że nowe centrum logistyczne jest wyjątkowe.

Tu robot pomaga człowiekowi

O ile bowiem centrum logistyczne Amazon w Dobromierzu jest dwunastym tego typu obiektem w naszym kraju, to jeśli chodzi o centra robotyczne – jest numerem cztery.

"Robotyczność" oznacza w tym przypadku jedno – tam, gdzie robot może wesprzeć pracownika w najbardziej powtarzalnych i najtrudniejszych zadaniach, tam pracownik może właśnie na to liczyć.

Przyjmujemy towar, automatyczne systemy rozpoznają produkty i wprowadzają je na stany magazynowe. Trzy piętra tego obiektu są przeznaczone na składowanie w technologii Amazon Robotics. Mamy tam ponad 65 tys. regałów , które podjeżdżają do pracowników. Następnie, gdy towar zostanie zamówiony w sklepie Amazon.pl – kompletujemy. Tutaj wspomagają nas systemy wizyjne i skanery. Mamy też dwie linie automatycznego pakowania – podsumowuje Piotr Sobieski, dyrektor centrum logistycznego w Dobromierzu.

Przykładowo – w centrum w Dobromierzu to właśnie roboty będą odpowiadały za transport regałów czy sortowanie paczek, bezbłędnie i – przede wszystkim – wydajnie, przestawiając wielkie regały tam, gdzie są akurat potrzebne.

W sumie takich robotów ma być w centrum Amazon w Dobromierzu 5000, przy czym wspomaganie pracowników nie kończy się na samym przesuwaniu regałów.

Przykładowo, jeśli zajdzie konieczność wyjęcia czegoś z takiego regału – który oczywiście podjedzie do pracownika – specjalny projektor od razu wskaże, w którym miejscu znajduje się właściwy produkt.

W rezultacie pracownicy centrum będą mogli skupić się na najważniejszych zadaniach, te najbardziej monotonne i najcięższe zostawiając robotycznym pomocnikom. Zresztą o tym, jak istotni dla Amazon są pracownicy, może świadczyć plan zatrudnienia w Dobromierzu ponad 1000 osób do końca roku. Zatrudnienie znajdą operatorzy stacji kompletacji, przyjęcia i wysyłki, technicy i inżynierowie utrzymujący roboty i systemy IT, kierownicy operacyjni oraz specjaliści HR, BHP i administracji.

A do tego od 1 października Amazon podnosi pensje pracowników wynagradzanych stawką godzinową w swoich 12 centrach logistycznych w Polsce. Pensje wynosić będą od 6 472 do 8 404 zł brutto miesięcznie, łącznie ze specjalną 15-proc. premią za obecność. Wysokość pensji zależy od stażu pracy, stanowiska oraz liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez Amazon pracują na podstawie umowy o pracę i od pierwszego dnia otrzymują rozbudowany pakiet benefitów, w tym m.in. dofinansowanie edukacji w wysokości do 8 200 zł rocznie, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie czy wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego w ramach Programu Wsparcia Pracowników, który oferuje do 20 sesji terapii poznawczo-behawioralnej.

Dodatkowo pracownicy na wybranych trasach mogą korzystać z bezpłatnego transportu do i z pracy, a także z obiadów za złotówkę dostępnych codziennie w stołówkach centrów logistycznych.

"Opakowania jak szyte na miarę"

O ile jednak roboty transportujące regały mogliśmy już w Polsce widzieć, o tyle centrum logistyczne Amazon w Dobromierzu wprowadza do naszego kraju jedną absolutną nowość. Są nią linie automatycznego pakowania, które sprawiają, że cały proces pakowania jest nie tylko szybszy i sprawniejszy, ale też ułatwiają późniejszy transport i... minimalizują wpływ na środowisko.

System do automatycznego pakowania to pierwsza tego typu linia w Polsce, trzecia w Europie, którą będziemy mieli w Amazon. Ten system automatycznie wykrywa wielkość i wagę produktu, i dostosowuje do nich rozmiar opakowania – tym samym możemy zużywać mniej papieru. Wszystkie opakowania są też przystosowane do pełnego recyklingu, nie używamy w nich plastiku ani wypełniaczy – Piotr Sobieski, dyrektor centrum logistycznego w Dobromierzu.

Cały proces od strony operatora polega wyłącznie na umieszczeniu produktu w odpowiednim miejscu i naciśnięciu przycisku:

Maszyna następnie automatycznie rozpoznaje wymiary produktu i dopasowuje rozmiar opakowania:

Następnie na paczkę z produktem zostaje naklejona etykieta, a całość jest gotowa do wysyłki:

Tak przygotowane opakowania nie tylko są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju – bo wykonano je w całości z papieru, który nadaje się do recyklingu i wymagają zużycia mniejszej ilości materiału – ale też optymalizują cały proces transportu. Lepiej dopasowane opakowania oznaczają w końcu, że można lepiej zagospodarować dostępną w ciężarówkach przestrzeń.

Co to wszystko oznacza dla klientów?

Dokładnie to, czego oczekują – czyli jeszcze sprawniejszych i szybszych wysyłek i dostaw. I centrum logistyczne Amazon w Dobromierzu powstało dokładnie po to, żeby te potrzeby zaspokoić.

Nie budowalibyśmy centrów logistycznych, gdyby nie klienci i gdyby nie to, że polski e-commerce tak naprawdę rozwija się w błyskawicznym tempie. Ponad 90 mld zł to obroty polskiego handlu elektronicznego w roku 2025. Ale to tylko 9% całkowitego obrotu handlu detalicznego, więc jest potencjał do wielkiego wzrostu. Ale żeby ten wzrost nastąpił, to oczywiście my musimy spełniać jako sklep, jako Amazon.pl, wymagania klientów. A Polacy? Jesteśmy jednym z najbardziej wymagających narodów w Europie, jeśli chodzi o zakupy w internecie. Więc czego przede wszystkim oczekujemy? Szybkiej dostawy. A żeby ta szybka dostawa mogła się wydarzyć, najlepiej na następny dzień, to potrzebujemy właśnie takich oto centrów logistycznych. – Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, dyrektorka zarządzająca Amazon.pl.

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Piotr Barycki Redaktor Redaktor prowadzący Spider’s Web i Autobloga. Od 2008 r. nieprzerwanie publikujący w serwisach internetowych, a od 15 lat związany z Grupą Spider’s Web. Regularnie pisze o tym, co go fascynuje - o smart domu, zegarkach sportowych, motoryzacji i… rowerach. A że przy okazji uwielbia porządek, jeśli w redakcji pojawi się odkurzacz albo robot koszący do przetestowania, trafi właśnie do niego. Do tej pory napisał setki recenzji i - uwaga - większość sprzętów, które rekomendował, później sam sobie kupił.