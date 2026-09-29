Amazon Kindle dwa razy tańszy. Trudno o lepszy czytnik za tę kasę
Amazon uruchomił mocną promocję na czytnik e-booków Amazon Kindle. Sprzęt można kupić niemal dwa razy taniej. Trudno o lepszą cenę.
W sieci zrobiło się głośno na temat promocji na czytnik Kindle dostępnej w hiszpańskiej wersji Amazona. W Polsce to urządzenie kosztuje bowiem 740 zł (prawie 750 zł), natomiast za granicą za samo urządzenie zapłacimy niespełna 400 zł. Dostawa jest praktycznie natychmiastowa i kosztuje niemal tyle, co kurierzy w Polsce.
Amazon Kindle w wersji 16 GB w promocji prawie dwa razy taniej
Promocja dotyczy najnowszej (11.) generacji czytnika Amazon Kindle w wersji 16 GB, wydanej w 2024 r. Ten sprzęt, wyposażony w 6-calowy czarno-biały wyświetlacz z podświetleniem, na hiszpańskim Amazonie kosztuje zaledwie 393 zł. Do ceny urządzenia należy też doliczyć 19,02 zł za dostawę.
Za sprzęt łącznie zapłacimy zatem 412,02 zł. Cena obowiązuje dla obu wersji kolorystycznych: czarnej oraz zielonej. Mimo że czytnik jest zamawiany z Hiszpanii, nie trzeba obawiać się dostawy rozciągającej się na długie tygodnie. Zamiast tego możemy liczyć na szybkie dostarczenie w ciągu trzech dni roboczych - strona internetowa sklepu wskazuje, że pod podany adres sprzęt zostanie dostarczony w piątek 2 października 2026 r.
W polskim oddziale Amazonu urządzenie kosztuje znacznie więcej - za obie wersje trzeba wydać bowiem aż 740 zł. Mówimy więc o różnicy na poziomie 328 zł. Przecena w hiszpańskim oddziale platformy sprzedażowej sięga zatem 44 proc.
W cenie ok. 400 zł tak naprawdę trudno o lepszy model. Kindle 11. generacji wydany w 2024 r. w wersji 16 GB to obecnie jeden z najlepszych tańszych czytników e-booków na rynku. W podobnej cenie 430 zł można nabyć konkurencyjny sprzęt w postaci PocketBooka Verse Lite, tyle że oferuje on tylko 8 GB pamięci wbudowanej.
Druga sprawa, że jest to wersja Kindle’a bez reklam. W Polsce 16-gigabajtową wersję z reklamami można kupić za 500 zł. Tutaj nie dość, że mamy taniej, to jeszcze bez denerwujących przerywników.
Poza tym dostajemy porządne wyposażenie w postaci antyrefleksyjnego wyświetlacza z podświetleniem oraz czas pracy na baterii do 6 tygodni na jednym ładowaniu. Kindle obsługuje większość formatów plików, takich jak AZW3, KFX czy EPUB. Do podstawowego czytania elektronicznych książek ten sprzęt będzie zatem w zupełności wystarczający.
Czytaj też:
Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.