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Allegro szykuje zmiany. Będziemy kupować na nowych zasadach

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Allegro informuje klientów o zmianach dla kupujących, które zaczną obowiązywać już pod koniec października. Dotyczą wielu aspektów zakupów: pomocy, opinii czy rozwiązywania problemów z zakupami.

Albert Żurek
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Allegro szykuje zmiany. Będziemy kupować na nowych zasadach

Allegro regularnie wprowadza nowe rozwiązania, by maksymalnie uprościć proces zakupowy. Tym razem polska platforma sprzedażowa skupia się na kwestiach pytań dotyczących zakupów, zmiany opinii o produkcie oraz sposobu, w jaki platforma rozwiązuje problemy klientów.

Allegro wprowadza możliwość wielokrotnej zmiany opinii dotyczących produktów

Opinie to zdecydowanie jedna z najważniejszych części Allegro. Tysiące ocen i recenzji ułatwiają podjęcie decyzji - widząc ofertę ze średnią 4,9 na podstawie tysiąca ocen, kupujemy z znacznie większym spokojem.

Dotychczas raz wystawioną (obejmującą liczbę gwiazdek, treść, zdjęcia oraz listę zalet i wad) można było zmieniać tylko raz. Po dłuższym czasie użytkowania zdanie może się zmienić. Dlatego od 27 października 2026 r. opinie będzie można zmieniać wielokrotnie. Dzięki temu dodamy wady i zalety, które dostrzeżemy po jakimś czasie użytkowania. Na zmianę opinii mamy aż 360 dni od daty zakupu. Usunięcie opinii wciąż będzie jednak wymagało bezpośredniego kontaktu z obsługą platformy.

Zmiany sposobu rozwiązywania problemów

Allegro jest platformą sprzedażową i większość zakupów wykonywanych na niej jest realizowana przez zewnętrznych sprzedawców, dlatego mogą pojawiać się utrudnienia. Od 28 października problemy, które będą zgłaszane po zakupach, mają trafiać do sprzedających jako wątki w Centrum wiadomości. To zakładka, która dotychczas była wykorzystywana głównie do wysyłania informacji o zmianie statusu sprzedaży lub wystawiania faktur.

Choć zgłoszenia nadal będą formalnie tworzyć wątki dyskusyjne, to właśnie łatwo dostępne Centrum wiadomości stanie się głównym kanałem komunikacji. Sam zawsze miałem z tym problem, gdy chciałem się skontaktować ze sprzedającym. Zgłaszanie w dalszym ciągu jest dostępne w szczegółach zakupu.

Asystent AI oraz łatwiejsze płatności poza Allegro

Od 27 października wchodzi także nowa opcja kontaktu na stronie pomocy w formie asystenta AI dla kupujących. Rozwiązanie odpowie na pytania lub połączy klienta z doradcą Allegro, czerpiąc informacje z artykułów pomocy dla sprzedających i kupujących. Będzie mogło też sprawdzić dane o naszych zakupach, dzięki czemu sprawniej pomoże i odpowie na pytania.

Istotną zmianą jest wyjście płatności Allegro poza samą platformę. Dane zapisane na koncie użytkownika będzie można wykorzystać w zewnętrznych sklepach internetowych. W praktyce oznacza to możliwość skorzystania z Allegro Pay poza Allegro oraz szybszego i pewniejszego płacenia za zakupy.

Allegro zmienia też regulamin Allegro Pay i domyślne sortowanie na Allegro Wakacje.

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Albert Żurek
Redaktor

Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.

Tagi:
AllegroZakupy online