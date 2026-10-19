Allegro Smart! za półdarmo. Musisz się pospieszyć

Akcja promocyjna nie potrwa jednak wiecznie. Jeszcze przez trzy miesiące jest szansa na kupno abonamentu o 50 proc. lub 33 proc. taniej. To bardzo opłacalna opcja, ponieważ niewielkim wydatkiem można oszczędzić mnóstwo kasy na dostawach. Nawet nie trzeba dużo kupować.

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Allegro Smart! za 29,90 lub 39,90 zł dla nowych i powracających

Allegro Smart! domyślnie kosztuje 59,90 zł rocznie lub 14,99 zł/mies. Pierwsza opcja daje więc jakieś 5 zł miesięcznie. Wcale jednak nie trzeba płacić pełnej kwoty. Aby zachęcić użytkowników do usługi, Allegro prowadzi promocję zakładającą obniżenie ceny subskrypcji o 33 proc. lub 50 proc.

Dzięki temu zapłacimy 29,90 zł lub 39,90 zł. Te kwoty są oczywiście płatne z góry, ale po przeliczeniu na miesiąc usługa będzie nas kosztować ok. 2,50 zł lub 3,30 zł miesięcznie. Haczyk jest jednak taki, że nie każdy skorzysta z promocji. Obniżone ceny są przeznaczone dla osób, które nie mają aktywnej subskrypcji albo zrezygnowały z Allegro Smart! i odczekały 14 dni od momentu wygaśnięcia usługi.

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Promocja również u mnie

Od czego zależy wartość przeceny? Użytkownicy serwisu Pepper sugerują, że dobór bywa zupełnie losowy lub w dużej mierze zależy od stażu konta oraz liczby wykonanych transakcji za pośrednictwem Allegro. Ja na swoim drugim koncie na platformie, na którym nigdy nie opłacałem pakietu Smart! ani nie wykonywałem żadnych zakupów, otrzymałem obniżkę na poziomie 50 proc. do 29,90 zł rocznie.

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Promocja ma potrwać jeszcze przez trzy miesiące do 15 stycznia 2027 r. Osoby, które obecnie korzystają ze Smart i do tego czasu spodziewają się odnowienia usługi, powinny wcześniej zrezygnować z pakietu. Dzięki temu po jakimś czasie - najczęściej 14 dniach - pojawi się możliwość uzyskania niższej ceny. Aby móc liczyć na tańszy abonament, należy aktywować zgody marketingowe oraz profilowanie.

Nowi użytkownicy lub ci, którzy nie korzystali ze Smart od dawna, od razu powinni zobaczyć obniżoną cenę.

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