Nie ufam kasom samoobsługowym. 3 największe problemy maszyn w marketach

Kasy samoobsługowe wrosły w krajobraz dyskontów tak mocno, że tradycyjne stanowiska z taśmociągiem powoli stają się muzealnym eksponatem. Dla większości klientów są pierwszym, odruchowym wyborem zaraz po przekroczeniu progu sklepu.

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Źródło: Shutterstock / Reshetnikov_art

Wystarczy rzucić okiem na zbiegowisko przy wejściu: osoby trzymające w rękach dwie bułki, jogurt czy mleko instynktownie skręcają w stronę migających na zielono ekranów, byle tylko nie utknąć za kimś, kto rozładowuje wózek wypełniony po brzegi chemią i zgrzewkami napojów.

Automaty obiecują ekspresową transakcję, bez zbędnych formalności i w tempie narzuconym wyłącznie przez nasze dłonie!

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Dla wielu największą zaletą tych kas pozostaje eliminacja kontaktu z drugim człowiekiem, który po całym dniu pracy bywa wyczerpujący. Odpada wymuszone powitanie, odpada czekanie, aż kasjer powoli przesunie kody przed czytnikiem. Ot, brak interakcji międzyludzkich.

Czyli te kasy to lek na całe zło sklepów? Niby wszystko zależy od naszej dynamiki. Przykładasz produkt do wiązki lasera, słyszysz piknięcie zatwierdzenia, zbliżasz zegarek do terminala i po kilkunastu sekundach przekraczasz bramkę. W założeniu to układ idealny, w którym nic nie powinno pójść źle.

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Rzeczywistość weryfikuje ten scenariusz, a automatyka wykłada się na elementarnych zadaniach. System projektowany do oszczędzania czasu nierzadko generuje furię. Wystarczy ułamek sekundy, mała pomyłka albo minimalna różnica masy, by z głośnika popłynął komunikat wzywający pomoc.

Dlaczego nie ufam wadze

Mój brak zaufania do kas samoobsługowych wynika z mojej statystyki codziennych zakupów. Odwiedzając market niemal codziennie, w co drugim-trzecim przypadku trafiam na blokadę dalszego skanowania.

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Źródło problemu tkwi w wadze kontrolnej wbudowanej w strefę pakowania, stanowiącej fundament mechanizmu antykradzieżowego. Zrozumiale. Te metalowe platformy bywają koszmarnie wytarowane, przez co algorytm gubi się przy najbardziej naturalnych odruchach, traktując klienta jak potencjalnego złodzieja podmieniającego towar.

Te zakupy doprowadziły do wezwania pomocnika kas obsługowych.

Widać to wyraźnie przy pakowaniu zakupów do własnych toreb wielokrotnego użytku. Zamiast jednorazowych foliówek wybieram trwałe siatki lniane, z grubego płótna albo te lżejsze torby syntetyczne przywiezione z targów pokroju MWC. Mieszczą znacznie więcej, mają wzmocnione uchwyty i nie przecierają się pod ostrymi rogami kartonów z sokiem. I są ekologiczne. Powiedzmy.

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W teorii oprogramowanie kasy oferuje przycisk „własna torba”, więc logicznym ruchem powinno być położenie jej w komorze odbiorczej przed rozpoczęciem skanowania.

Źródło: Erman Gunes / Shutterstock

W praktyce czujniki ukryte pod stalową blachą kapitulują przy cięższych materiałach. Waga rejestruje za dużą wagę, wyrzuca błąd strefy pakowania, a transakcja staje dęba.

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Realistycznie? Po kilku takich razach robią coś innego: jestem zmuszony do układania każdego artykułu luzem na blasze, zapłacenia za zakupy i dopiero po odebraniu wydruku paragonu do mozolnego przepakowywania zawartości do torby na oczach czekającej kolejki. To podwójna robota, która pożera każdą zyskaną wcześniej sekundę.

Pięciolitrowa butla z wodą kontra baza danych

Prawdziwym kuriozum stają się produkty o stałej, fabrycznej gramaturze, przy których zachowanie systemu powinno być w pełni przewidywalne. A nie jest.

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Regularny zakup standardowej, pięciolitrowej butli z wodą źródlaną potrafił graniczyć z cudem bez wzywania obsługi. Dokładniej w jednej sieci, której nie wymienię, bo lubię ich olej marki własnej. Problem tkwi w samej bazie danych: ktoś wprowadził do rejestru wzorcową masę artykułu na poziomie 4,8 lub 4,9 kg. Rzeczywisty produkt wraz z grubym tworzywem PET, korkiem i plastikowym uchwytem waży jednak pewnie 5,1 kg.

W efekcie po odstawieniu butli na platformę czujnik rejestrował o 100 czy 200 gramów za dużo. Automat natychmiast kwalifikował tę nadwyżkę jako obcy, nieopłacony przedmiot dorzucony do koszyka i odcina możliwość płatności, domagając się interwencji asystenta.

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Czerwone światło w godzinach szczytu

Ta technologiczna niedoróbka uderza najmocniej w godzinach popołudniowego szczytu. Gdy market pęka w szwach, a alejki blokują się pod naporem palet, alarm nad kasą oznacza czekanie i czekanie.

Źródło: AS photo family / Shutterstock

Pracownik wyznaczony do nadzoru strefy automatycznej rzadko stoi bezczynnie. Bo zazwyczaj zajmuje się zwykłą kasą, rozładowuje pudła, dokłada gorące pieczywo z pieca albo wyjaśnia spór cenowy na drugim końcu sklepu.

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Stoisz przy zablokowanym monitorze przez 3 minuty, bezradnie wypatrując kogoś z kartą kierownika. W tym czasie za plecami rośnie zniecierpliwiony tłum, a kolejne osoby w kolejce zaczynają patrzeć na ciebie jak na kogoś, kto nie potrafi poradzić sobie z obsługą prostego ekranu dotykowego.

Kłopot w tym, że płynność takich rozwiązań okazuje się fikcją, a zacięta kasa samoobsługowa działa wolniej niż tradycyjny system z żywym pracownikiem i taśmą. Szans na poprawę nie widać, bo zamontowanie czulszych sensorów sprawiłoby jedynie, że waga pewnie reagowałaby na powiew klimatyzacji i wywoływała kolejne fałszywe alarmy przy lekko przesuniętym maśle czy bułce o niestandardowej objętości.

Wybór mniejszego zła przy pustych taśmach

Paradoks polega na tym, że mimo całkowitego braku zaufania do tego oprogramowania, kasy samoobsługowe nadal wygrywają z tradycyjnymi boksami. Weźmy za przykład niekoniecznie najpopularniejszą, ale jedną z najlepszych (pod względem jakości) sieci supermarketów wielopowierzchniowych.

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Bo tam zwykła kasa (szczególnie) rano jest zawsze pusta. A czekanie przy pustym boksie, aż wezwany dzwonkiem pracownik skończy wykładanie nabiału, przetrze ręce i zasiądzie za czytnikiem, oznacza co najmniej 4 minuty jałowego postoju w bezruchu. Kas samoobsługowych w moim oddziale nie widać. I dlatego chodzę tam od wielkiego dzwona.

Mój wybór sprowadza się więc do prostej kalkulacji: bardziej opłaca się iść na samoobsługówkę i pakować na raty, niż tkwić bezczynnie przed zamkniętym stanowiskiem z nadzieją, że ktoś w końcu otworzy tradycyjną kasę.

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