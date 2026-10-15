Polacy odwracają się od chińskich sklepów. Ktoś na tym mocno skorzystał 

Wśród użytkowników whenUbuy korzystających z chińskich platform udział Allegro w zamówieniach wzrósł z 48 proc. w maju do 88 proc. w sierpniu 2026 r. - wynika z trzeciej edycji raportu "Kupione".

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Autorzy analizy podkreślają, że dane dotyczą "faktycznych transakcji, a nie deklaracji ankietowych". Raport obejmuje zakupy użytkowników aplikacji whenUbuy od września 2025 r. do sierpnia 2026 r. Pod lupę wzięto 199 014 zamówień i 408 819 produktów kupionych w wybranych sklepach i na platformach internetowych.

Jeszcze w maju Allegro odpowiadało za 48 proc. zamówień użytkowników korzystających również z chińskich platform. W czerwcu udział ten wynosił już 68 proc., by w lipcu podskoczyć do 89 proc., a w sierpniu zatrzymać się na 88 proc.

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Temu odpowiadało w maju za 36 proc. zamówień tej grupy, podczas gdy w czerwcu już za 13 proc., a w sierpniu - za 6 proc. W sierpniu udziały AliExpress i Shein wynosiły odpowiednio 5 proc. i 1 proc.

Spory wzrost widać było już w czerwcu, ale prawdziwą granicą według danych jest lipiec. Gdyby ktoś zapomniał, co się wówczas wydarzyło: 1 lipca 2026 r. weszła w życie opłata 3 euro za każdy typ przedmiotu obecny w przesyłce nadanej spoza krajów Unii.

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Opłata jest naliczana za każdą osobną kategorię produktu w paczce

To oznacza, że jeśli w przesyłce są dwie gumki do włosów, dwa etui na telefon i apaszka, to doliczone zostanie 9 euro. Mamy wprawdzie pięć produktów, ale z trzech różnych kategorii. W opinii wielu użytkowników zamówienia podrożały i to znacząco, więc ściąganie rzeczy z Chin przestało się aż tak bardzo opłacać.

- Zmiany przypadają na okres wprowadzenia nowych zasad celnych dotyczących niewielkich przesyłek spoza Unii Europejskiej - komentuje Ewa Kraińska, CEO whenUbuy.

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Chociaż wydaje się, że mamy kolejny dowód na działania nowych unijnych przepisów, to zdaniem Kraińskiej na stanowcze wnioski jest jeszcze mimo wszystko za wcześnie.

Sam raport nie pozwala jednak rozdzielić wpływu regulacji od innych czynników, takich jak promocje, dostępność produktów czy działania poszczególnych platform. Wzrost udziału Allegro był widoczny już w czerwcu, przed wejściem nowych przepisów w życie. Widzimy jednocześnie wyraźną zmianę miejsca zakupów. Osoby korzystające z chińskich platform kierowały pod koniec analizowanego okresu znacznie większą część zamówień na Allegro. To ważny sygnał dla sprzedawców. Wybór platformy może szybko się zmieniać, dlatego warto uważnie obserwować zarówno cenę końcową, jak i wygodę całej transakcji – mówi Ewa Kraińska, CEO whenUbuy.

Nie jest to jednak pierwszy dowód na tąpnięcie

Sygnały pojawiały się już wcześniej. Co więcej, samo Ministerstwo Finansów przekazywało PAP, że jeszcze w czerwcu odnotowano prawie 4,24 mln zgłoszeń celnych dotyczących przesyłek o niewielkiej wartości spoza Unii. W lipcu doliczono się już tylko 2,1 mln takich paczek.

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Tymczasem 1 listopada 2026 roku wejdzie w życie nowa opłata za paczki zamawiane spoza Unii Europejskiej. Zmiana uderzy bezpośrednio w drobne zamówienia z chińskich platform sprzedażowych - pisaliśmy.

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