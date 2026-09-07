Zamawianie tanich paczek z Chin traci sens. Od 1 listopada nowa opłata

Przypomnijmy: od 1 lipca 2026 r. obowiązuje stała opłata celna w wysokości 3 euro za każdy zamawiany odmienny produkt w przesyłce. Rozwiązanie zakończyło ostatecznie erę zamawiania drobiazgów za kilka czy kilkanaście złotych. W listopadzie nadejdzie jednak kolejny cios chińskich platform sprzedażowych: opłata manipulacyjna.

Zamawianie paczek z Chin przestaje mieć sens

Efektem zmian wprowadzonych na początku lipca jest to, że do wielu zamówień z Chin platformy w koszyku doliczają opłatę celną oraz operacyjną. Dlatego za etui do telefonu z AliExpress, które wcześniej kosztowało z dostawą ok. 10 zł, dziś trzeba zapłacić ponad 25 zł. Trudno nazwać to opłacalnym rozwiązaniem - w wielu przypadkach lepiej wybrać coś lokalnego, np. na Allegro lub Amazonie.

AliExpress, Temu oraz pozostałe serwisy próbują omijać 3 euro opłaty celnej poprzez wysyłkę towarów z magazynów zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej lub wymóg zakupu kilku produktów naraz w ramach jednej paczki.

Nowa opłata wchodzi 1 listopada

Jak donosi "Puls Biznesu", od 1 listopada wchodzi dodatkowa opłata dla zamówień o wartości do 150 euro. Wszystkie przesyłki spoza Unii Europejskiej mają wiązać się z opłatą manipulacyjną w wysokości 2 euro. Pozyskane w ten sposób środki mają pokryć koszty obsługi administracyjnej i utrzymania systemów informatycznych.

W tym samym czasie zacznie obowiązywać także identyfikator produktów (PID), czyli system, który ułatwi sprawdzanie, które przesyłki pochodzą z Chin, a które nie. Będzie to kluczowe rozwiązanie w wykrywaniu produktów niezgodnych z wymogami obowiązującymi w UE.

O ile opłata celna w wysokości 3 euro dotyczy tylko produktów dostarczanych bezpośrednio z Chin, o tyle nowa opłata manipulacyjna może dotyczyć paczek wysłanych z magazynów chińskich platform znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

Opłata celna zmieni się w 2028 r.

Kolejna zmiana czeka nas w lipcu 2028 r. Zamiast stałych 3 euro za każdą paczkę spoza Unii Europejskiej, wysokość opłaty będzie zależeć od wartości przesyłki oraz pochodzenia produktu. Jedno jest pewne - zakupy z chińskich platform stają się coraz mniej opłacalne.

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