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Znalazłem internet do mieszkania. Orange mnie urzekł

Orange uruchomił nową ofertę na światłowód. Kieruje ją w stronę studentów, ale wygląda korzystnie także dla osób, które po prostu wynajmują mieszkanie. Sam z niej skorzystam.

Albert Żurek
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Znalazłem internet do mieszkania. Orange mnie urzekł

Nowy pakiet charakteryzuje się brakiem długoterminowej umowy. Nie ma tu klasycznej lojalki, czyli zobowiązania na 12 lub 24 miesiące. Jest to opcja bezterminowa, z której można zrezygnować w każdym momencie - np. jeśli nie będziemy zadowoleni z jakości usług. Oferta zakłada naprawdę atrakcyjne zasady.

Światłowód Orange za 50 zł/mies. z umową bezterminową

Bezterminowe umowy internetu stacjonarnego najczęściej charakteryzują się znacznie wyższymi cenami w porównaniu z pakietami z określonym terminem. Operator jest w stanie zapewnić niższą cenę wtedy, gdy wie, że klient pozostanie z nim na dłużej. W bezterminowych pakietach nie ma tej pewności.

Nie bez powodu przy umowie na 24 miesiące Orange daje cenę na poziomie 40 zł. W opcji reklamowanej dla studentów jest nieco drożej, ale wciąż opłacalnie:

  • Prędkość: 300 Mb/s
  • Pierwszy miesiąc: 0 zł
  • Od 2. do 12. miesiąca: 49,99 zł/mies.
  • Od 13. miesiąca: 80 zł/mies.
  • Dodatkowe opłaty: 4,99 zł za modem, 4,99 zł za internet na sieci innego dostawcy
  • Aktywacja: 0 zł
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Orange
Orange światłowód
Orange

W ofercie najlepsza jest cena. W pierwszym miesiącu nie płacimy nic, a przez pierwszy rok sam abonament wynosi tylko 50 zł. Oczywiście jest to najniższy pakiet o prędkości 300 Mb/s, ale tak naprawdę większości użytkowników taka wartość w zupełności wystarcza. Wyższe prędkości przydają się głównie wtedy, gdy chcemy pobierać większe pliki zajmujące kilkanaście lub kilkadziesiąt gigabajtów.

Jednak jeśli zdarza wam się to rzadko i na co dzień po prostu korzystacie z internetu, gracie, uczycie się czy oglądacie filmy na platformach VOD, 300 Mb/s to dobra wartość. Przez pierwszy rok miesięczny koszt będzie wynosił ok. 55-60 zł (z opłatą za modem). No chyba że chcecie skorzystać z internetu w budynku jednorodzinnym - wtedy trzeba liczyć się z dodatkową opłatą 20 zł/mies.

To świetna oferta na tani światłowód z bezterminową umową dla osób, które nie mają jeszcze światłowodu Orange.

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Albert Żurek
Redaktor

Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.